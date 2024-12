Motivul pentru care Nati Meir a ajuns desfigurat în România. Ce probleme grave de sănătate are fostul deputat

Nati Meir a fost adus în România, pentru a executa o condamnare de 11 ani de închisoare pentru șapte fapte de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită. El era căutat din anul 2019, iar vineri a fost extrădat din Grecia, după ce o instanță din Atena a admis cererea de predare a acestuia.

Nati Meir a discutat cu FANATIK înainte să fie extrădat în România

Cu ceva vreme înainte să fie arestat în Grecia, Nati Meir a discutat cu FANATIK despre situația lui judiciară. Fostul senator spunea atunci că și că nu vrea să se mai întoarcă niciodată în România.

”Păi, dacă eu sunt criminal în România, ar trebui să fiu criminal și în Israel, nu?”, spunea Nati Meir, arătând faptul că în țara lui natală nu a primit nici măcar o amendă pentru circulație.

Nati Meir a mai dezvăluit pentru FANATIK faptul că a rămas cu traume de pe urma anilor petrecuți în închisorile din România. Din cauza aceasta, spunea el, are probleme extrem de grave de sănătate.

Nati Meir: ”Am rămas cu o traumă din pușcărie”

”Sunt paralizat pe partea stângă. Nu pot să-mi mișc mâna stângă, piciorul stâng și jumătate din gură.

Asta și din cauză că am rămas cu o traumă de pe vremea când eram în pușcărie, în România. Am stat 5 ani în spatele gratiilor și am slăbit 28 de kilograme. Eu am murit de foame, în închisoare, pentru că nu am voie să mănânc multe din lucrurile pe care voi le consumați.

De când am ieșit, nu mai pot să dorm bine noaptea, este evident că există o legătură între starea mea de sănătate de acum și perioada în care am stat în închisoare”, spunea Nati Meir, la vremea respectivă.

Cu toate că se afla pe lista persoanelor urmărite, Nati Meir a dat în judecată din România, pe motiv că reducă să-i acorde dreptul la o pensie specială. El s-a judecat patru ani cu statul român, însă la final cererea i-a fost respinsă.

A vrut să dea România în judecată la CEDO și să ceară un milion de euro

Nati Meir spunea că i s-a refuzat pensia pe motiv că nu și-a încheiat mandatul.

”Eu am stat în Parlament 4 ani fără 28 de zile. Am plecat din cauza lui Corneliu Vadim Tudor, vicepreședintele Camerei Deputaților, care m-a numit ”jidan împuțit”. Și atunci mi-am dat demisia, dumneavoastră ce ați fi făcut în locul meu?”, a mai declarat Nati Meir pentru FANATIK, în anul 2022.

La vremea respectivă, fostul deputat și să ceară despăgubiri de un milion de euro.

Nati Meir, condamnat la 11 ani de închisoare

Condamnarea pe care Nati Meir trebuie s-o execute acum este pentru mai multe infracțiuni de înșelăciune, trafic de influență și luare de mită, fiind condamnat definitiv de către Judecătoria Brașov, în anul 2017.

Bărbatul a fost găsit vinovat că a înșelat mai multe persoane, cărora le-a permis locuri de muncă în Israel

De asemenea, el a mai fost pus sub acuzare, într-un dosar instrumentat de DNA, că ar fi pretins suma de 100.000 de euro de la mai multe persoane, cărora le-ar fi promis că poate interveni pe lângă anumiți judecători, într-o serie de procese penale.