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. „Tricolorii” au nevoie de un succes pentru a mai spera la locul 3 în grupa de Liga Naţiunilor. Meciul se va juca pe stadionul din Zenica, care deşi e „depăşit”, a devenit de mult timp casa echipei naţionale a Bosniei.

La Zenica, meciurile se dispută cu derogare de la UEFA!

Asta deşi naţionala pregătită de Sergej Barbarez are nevoie de derogări de la UEFA pentru a putea evolua la Zenica, o arenă care nu mai corespunde demult standardelor pentru meciurile internaţionale. A fost construit în 1972 şi de-a lungul timpului a suferit o serie de reparaţii şi modernizări, însă chiar şi aşa, este departe de a fi o arenă modernă.

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Naţionala Bosniei-Herţegovina a jucat pentru prima dată la Zenica pe 24 aprilie 1996, în faţa Albaniei, scor 0-0. De atunci, echipa a avut apariţii sporadice pe arena din oraşul aflat la 70 de kilometri de Sarajevo. Arena a trecut printr-un proces de renovare în 2012, iar de atunci, Bosnia-Herţegovina a jucat toate meciurile oficiale doar la Zenica.

„Cazanul” din Zenica, blestem pentru adversari!

Spre deosebire de alte stadioane din zona Balcanilor, „Bilino Polje” a fost construit în stil „englezesc”. Adică, tribunele sunt foarte aproape de teren, iar stadionul este un „cazan” pentru adversari, în care presiunea pusă de public este fantastică, suporterii fiind la câţiva metri de suprafaţa de joc.

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Mai mult decât atât, stadionul din Zenica a devenit un blestem pentru adversari. Între 1996 şi 2006, Bosnia a fost neînvinsă pe arena „Bilino Polje”. Naţionala lui Barbarez se apropie de un procentaj de 80% în care nu a pierdut la Zenica. Din 75 de meciuri internaţionale disputate acolo, Bosnia s-a impus de 39 de ori.

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Au eliminat Italia în finala barajului CM 2026, la Zenica!

Naţionala Bosniei-Herţegovina a reuşit două performanţe uriaşe în istorie: calificarea la Campionatul Mondial din 2014 şi 2026. Ambele performanţe au fost obţinute la Zenica. În luna martie, bosniacii au eliminat Italia în finala barajului pentru CM 2026. După 1-1 în primele 90 de minute, echipa lui Barbarez s-a impus cu 4-1 după executarea loviturilor de departajare.

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Deocamdată Bosnia nu a reuşit calificarea la niciun turneu final european, principalul obiectiv pentru actualul selecţioner fiind prezenţa la Euro 2028. Iar la cum arată rezultatele din acest an, Bosnia are toate şansele să obţină un loc la Campionatul European.

Naţionala României, înfrângeri pe linie la Zenica!

„Bilino Polje” este un blestem şi pentru naţionala României. „Tricolorii” au jucat de trei ori la Zenica împotriva Bosniei şi au pierdut de fiecare dată. Primul meci a avut loc în 2011, în preliminariile pentru Euro, când Bosnia s-a impus cu 2-1.

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Apoi, în meciul din Liga Naţiunilor din 2022 Bosnia s-a impus cu 1-0, iar în noiembrie 2025, în preliminariile CM 2026, adversarii au câştigat cu 3-1, deşi „tricolorii” au condus cu 1-0 la pauză. În acest moment, Bosnia-Herţegovina e neînvinsă de mai mult de doi ani în meciurile de la Zenica.

Viitorul naţionalei Bosniei, tot la Zenica!

Viitorul naţionalei Bosniei este tot la Zenica. În anul 2025, a fost semnat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă din ţară. Preşedintele Federaţiei şi primarul oraşului au parafat un act care oficializează construirea noului stadion naţional.

O arenă nouă, cu o capacitate de 18.000 de locuri la standarde UEFA, chiar pe locul pe care se află astăzi „bătrânul” Bilino Polje, aflat . Oficialii promit unul dintre „cele mai frumoase stadioane din Balcani”, cu o dată estimată a finalizării în 2029 şi 2030.