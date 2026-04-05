Motivul pentru care Neymar riscă o suspendare drastică. Îi este pusă în pericol și prezența la Cupa Mondială!

Visul lui Neymar (34 de ani) pe final de carieră este să mai prindă o ediție de Campionat Mondial, însă șansele ca superstarul brazilian să fie prezent la turneul final din SUA, Canada și Mexic sunt din ce în ce mai mici. Recent, acesta a fost implicat într-un scandal monstru în Brazilia, iar nota de plată l-ar putea costa mult mai mult decât și-ar fi închipuit. Fotbalistul lui Santos riscă o suspendare de 12 meciuri, ceea ce înseamnă că va rata toate partidele din campionat ale echipei sale până la , iar în acest context, Carlo Ancelotti nu va avea niciun motiv să-l cheme la echipa națională.

Joi seară, Neymar s-a făcut din nou remarcat în Brazilia. Pe lângă faptul că a strălucit pe teren, contribuind decisiv la ambele goluri marcate de Santos în victoria obținută în campionat în fața celor de la Remo, scor 2-0, starul în vârstă de 34 de ani a fost implicat și într-un episod mai puțin fericit. Fostul jucător de la și Paris Saint-Germain nu a reușit să se elibereze de frustrarea acumulată în timpul meciului, cauzată de numeroasele faulturi pe care le-a suferit, și a intrat într-un conflict cu un adversar. Colegii săi au reușit să-l calmeze în cele din urmă, dar acesta tot a fost sancționat, primind un cartonaș galben din partea arbitrului Savio Pereira Sampaio.

Cartonașul galben pe care l-a încasat a venit la pachet cu suspendarea sa pentru derby-ul cu Flamengo, care va avea loc duminică seară. Furios, Neymar a răbufnit la interviul de după meci, lansând un atac extrem de dur la adresa centralului: „Acest cartonaș este total nedrept. Am fost victima unui atac periculos la sfârșitul meciului. Nu a fost primul, ci al treilea sau al patrulea fault dur la care am fost supus. M-am dus să protestez și am primit un cartonaș galben. Ăsta e Sávio (n.r – arbitrul), s-a comportat ca o ‘chico’ care se află în perioada aceea din lună. Vrea să fie vedeta meciului, este lipsit de respect față de jucători, nu vorbește, nu discută lucruri, este genul de om care dictează jocul, care vrea să controleze totul. Trebuie să învețe să gestioneze asta”.

Însă aici intervine marea problemă. În Brazilia, termenul ‘chico’ face referire la menstruația femeilor și, potrivit informațiilor din presa locală, „este asociat cu impuritatea și murdăria, reprezentând un cuvânt cu conotații extrem de negative, care este considerat sexist și misogin”. Bineînțeles că aceste vorbe au stârnit reacții vehemente la adresa fotbalistului, iar drept urmare, Neymar riscă o suspendare de nu mai puțin de 12 meciuri. Cu alte cuvinte, brazilianul este în mare pericol de a rata Cupa Mondială, ținând cont de faptul că nu va avea meciuri în picioare în momentul in care „Don Carlo” va stabili lotul final al „Selecao”.

Neymar nu a mai jucat pentru Brazilia de mai bine de 2 ani!

Decizia nu a fost însă stabilită definitiv. Fotbalistul urmează să-și afle pedeapsa în următoarele zile, dar chiar și așa, lucrurile nu arată deloc bine pentru el. Acesta nu a mai fost prezent în lotul primei reprezentative de aproximativ doi ani și jumătate. Din diverse motive. Fie a fost accidentat, fie nu s-a prezentat într-o formă fizică care să-i permită acest lucru. Ultima apariție a lui Neymar în tricoul naționalei „Carioca” a avut loc pe 18 octombrie 2023, într-un Uruguay – Brazilia, scor 2-0, duel din preliminariile Campionatului Mondial.

De când a preluat banca tehnică a Braziliei, Carlo Ancelotti a declarat tot timpul că Neymar are ușa deschisă la echipa națională, însă până acum, tehnicianul italian nu l-a convocat niciodată pe fotbalistul lui Santos. Dacă va participa totuși la turneul final din SUA, Canada și Mexic, Neymar va bifa cea de-a 4-a Cupă Mondială din carieră, asta după ce a mai fost prezent la edițiile din 2014, 2018 și 2022. De asemenea, el este și cel mai mare marcator din istoria „Selecao”, cu 79 de goluri reușite în 128 de meciuri.