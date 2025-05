Motivul pentru care Nicușor Dan nu a participat la dezbaterea organizată de Camera de Comerț. Totul s-a aflat la Testul Puterii: „Cred că l-au influențat să nu vină”

Mihai Daraban a vorbit la Testul Puterii cu Denise Rifai despre candidatul Nicușor Dan, care nu a participat la dezbaterea electorală organizată la sediul Camerei de Comerț alături de contracandidatul său George Simion.

Conducerea interimară din România, semnal negativ pentru străini

Întrebat ce mesaj dau politicienii către mediul extern prin atitudinea lor, Mihai Daraban susține că și încrederea investitorilor în mediul sigur din țara noastră. De asemenea, el a afirmat că nu este de vină un personaj anume sau un candidat anume, ci întreaga clasă politică.

„Eu vreau să fiu mai obiectiv puțin. Cred că ce-și doresc cei de afară de la noul președinte al României, pentru că ei se știu toți de afară, știu și atribuțiile președintelui din România, ce scrie la noi în Constituție cu acest sistem dual care îl avem. Ideea este cine va forma guvernul. Pentru că acolo este de fapt cheia stabilității. Dacă se vine cu un nume credibil ca prim-ministru și ca ministru de Finanțe, eu vă garantez că în ciuda sau oricine ar fi la Cotroceni, ratingul de țară se va mai echilibra.

Nu trebuie să fim atât de radicali să dăm vina că suntem în situația asta din cauza unuia sau altuia dintre candidați. Noi avem interimat la guvern, noi avem interimat la președinție. Asta este problema care a năucit și finanța internațională. Lipsa asta de stabilitate pe care o mai amplificăm și noi cu tot ce vorbim și în aparițiile noastre publice și așa mai departe. De aceea am fost mai rezervați”, a explicat șeful CCIR la Testul Puterii.

Motivul pentru care Nicușor Dan nu a participat la dezbaterea organizată de Camera de Comerț

Despre dezbaterea organizată la sediul Camerei de Comerț și Investiții, Daraban a spus că a încercat să organizeze o discuție mai mult decât necesară cu importanți reprezentanți ai mediului de afaceri, însă a reușit doar pe jumătate, căci unul dintre candidați, respectiv Nicușor Dan, nu s-a prezentat.

„Am încercat ieri să facem dezbaterea. Nu ne-a ieșit decât pe jumătate că n-a venit decât un candidat. Celălalt nu știu ce Dumnezeu a avut de n-a putut să vină pentru că eu cred că în sală am avut cel puțin zece agenți economici peste suta de milioane de euro cifră de afaceri. Am avut vreo 20 care erau între 50 și 100 de milioane. Foarte mulți între 20 și 50 de milioane de euro cifră de afaceri.

Nu prea am avut buticuri. Am avut oameni, nu vreau să extrapolez așa, dar cred că aveau un 20-25.000 de angajați, toți cei din sală. Cred că era o platformă în care puteau fi chiar amândoi candidații. Puteau fi amândoi. Eu, repet, nu l-am cunoscut pe domnul Nicușor Dan. Nu ne-am dușmănit, dar nu am apucat să ne împrietenim, pentru că nu ne-am întâlnit niciodată”, a mai afirmat Daraban.

USR, în spatele absenței candidatului de la confruntare?

Întrebat , invitatul a spus că nu știe motivul,. Cu toate acestea, crede că a existat o influență a USR în acest sens, date fiind circumstanțele sensibile în care se află CCIR și partidul.

„Nu mi-explic. Eu cred că dânsul este nevinovat. Eu cred că staff-ul dânsului, staff-ul nou al dânsului, adică vorbesc de USR, care au părăsit-o pe doamna Lasconi. Noi, USR-ului, după primul tur din noiembrie, le-am oferit pavilionul B-II, 5.000 de metri pătrați, la Romexpo, gratis. Să se bucure de faptul că doamna Lasconi a ieșit în turul II. Bun, după aia s-a întâmplat ce s-a întâmplat. USR-ul, din păcate, după cum vă aduceți aminte, au fost opozanții legii Camerei de Comerț de preluare a terenului de la Romexpo. Un lucru de altfel, care ar fi fost o reparație istorică, că noi îl avem din 58.

Tot ce-i deasupra acelui gazon, pe care dânșii consideră că-i gazon, dânșii din USR, n-am treabă cu candidatul, consideră că acolo e un gazon și ce-i deasupra, nu știu, e pica din nori. Tot ce-i deasupra e proprietate privată, toate pavilioanele. Și am cerut un drept pentru că, după 90, conducerea camerei de atunci n-a aplicat pe legea 834 când toate fabricile, foste comuniste, și-au luat terenul în proprietate. Bun, noi ne-am trezit mai târziu, recunosc, am încercat un act reparatoriu în care, și acum legea zace în Parlament. Eu cred că cei de la USR l-au influențat ca să nu vină la noi. Nu dau vina pe el ci pe cei din USR”, a declarat Mihai Daraban la .