Motivul pentru care noul consilier al lui Nicușor Dan a solicitat daune morale Poliției. Cum s-a încheiat totul

Pe 1 noiembrie, Cosmin Soare-Filatov a fost numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pe probleme constituționale. Anterior, Soare-Filatov a fost avocat partener într-o societate de avocați, reprezentând în instanță autorități publice locale și centrale, companii române și internaționale. Noul consilier al lui Nicușor Dan mai este asistent universitar în cadrul Facultății de Drept, la disciplina drept administrativ.

Soare-Filatov a fost amendat pentru că a trecut pe culoarea roșie a semaforului

Numele lui Cosmin Soare-Filatov apare ca petent într-un dosar înregistrat pe 14 aprilie 2021 la Judecătoria Sectorului 3, în timp ce initimați figurează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și un agent de poliție, P.S., care l-a amendat pe Soare-Filatov pentru că a trecut cu mașina pe roșu. Soare-Filatov a solicitat anularea procesului verbal din 27 martie 2021 prin care i s-a aplicat sancțiunea reținerii permisului de conducere pentru 30 zile și amenda în cuantum 580 lei, obligarea intimaţilor, în solidar, la plata daunelor morale în cuantum simbolic de 100 lei, precum şi la plata daunelor materiale în cuantum de 580 lei.

În dosarul consultat de FANATIK, Soare-Filatov a arătat că prin procesul-verbal amintit a fost sancționat cu reținerea permisului de conducere pentru 30 zile și amenda contravențională în cuantum de 580 lei pentru pretinsa faptă de a fi trecut pe culoarea roșie a semaforului la intersecția între străzile str. Doamnei și str. Colței cu bd. IC Brătianu, din direcția Universitate spre Unirii. Soare-Filatov a menționat că agentul de poliție, chemat la rândul său în judecată pentru abuzul său, pretinde că ar fi constatat „prin propriile simțuri” cele menționate în procesul-verbal, aceasta deși la momentul pretinsei fapte contravenționale se afla staționat în autoturismul de poliție, pe strada Doamnei, deci după (în spatele) semaforul pe a cărui culoare pretinde că era roșie când a trecut.

Soare-Filatov a comunicat instanței că, pentru a veni în sprijinul ei, a copiat un extras din google maps, autoturismul condus de el circulând având pe partea dreaptă str. Doamnei. „În aceste împrejurări, oricare persoană rațională poate observa că agentul de poliție „constatator” nu poate avea puteri supranaturale de a vedea culoarea semaforului, stând în spatele acestuia, înăuntrul unui autoturism. Nu există nicio justificare obiectivă pentru care agentul constatator nu a putut identifica vreun martor care să confirme așa-zisele sale constatări, singurul argument fiind exclusiv acela al abuzului de drept”, a susținut Soare-Filatov. El a mai arătat că singura excepție de la necesitatea unui martor este cazul înregistrărilor „cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.”

Soare-Filatov a menționat că, în cazul său, a pretinsei fapte, nicio astfel de mențiune neexistând în procesul-verbal de constatare a contravenției. Ca atare, actul administrativ în discuție este nemotivat, nu cuprinde nicio fundamentare, nicio justificare și este rezultatul exclusiv al excesului de putere al agentului constatator. El a mai comunicat că instanța va observa că procesul verbal contestat este ilizibil și neinteligibil sub aspectul prevederilor legale incidente, cu consecința prejudicierii directe a sa și imposibilitatea de a se apăra, impunându-se anularea procesului verbal, sens în care invocă jurisprudența similară.

Soare-Filatov s-a considerat prejudiciat și stresat de procesul cu Poliția

Soare-Filatov a specificat că prejudiciul său constă în suma reprezentând amendă aplicată, neplăcerea și stresul cauzate, precum și timpul alocat primirii sancțiunii, formulării contestației și prezentării la termen/termene de judecată, îi cauzează un prejudiciu moral de 100 lei și material de 580 lei. Acesta se impune a fi reparat în solidar de instituția pârâtă, DGPMB, și de funcționarul său, care și-a exercitat cu exces de putere atribuțiile. DGPMB a susținut că actul constatator al contravenției cuprinde numele, prenumele, calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, fapta săvârșită, data comiterii acesteia și semnătura agentului constatator. Poliția a menționat că abaterea a fost constatată în mod direct și personal de polițistul rutier, nefiind înregistrată pe suport magnetic. În cauză nu au fost întocmite alte acte de constatare.

Motivul pentru care procesul verbal prin care se constată și se sancționează contravențiile se bucură de prezumţia relativă de legalitate și temeinicie, este încrederea în faptul că organul emitent (agentul, în această situație) consemnează exact faptele pe care le constată, fără alte adăugiri sau denaturări ale realității. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în ipoteza menționării intenționate sau din neglijență a unor împrejurări nereale, agentul este expus unor posibile sancțiuni, de natură disciplinară sau chiar penală. Sancțiunea aplicată pentru contravenția săvârșită nu implică conotații pe care petentul le-ar suporta în aceeași măsură precum o pedeapsă penală, în cazul de față aflându-se în prezența unei contestații civile, petentul având sarcina probei potrivit dreptului comun, conform căruia cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească.

Poliția a arătat că simpla negare a petentului Soare-Filatov, în sensul că fapta reținută în sarcina sa nu corespunde realității, nu îl exonerează de răspundere si nu înseamnă că nu a săvârșit contravenția. Procesul-verbal face dovada deplină a situației de fapt pana la proba contrară, sarcina probei revenind contravenientului, în conformitate cu dispozițiile art. 249 din Noul Cod de Procedură Civilă, care dispune că ”Cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege”. Totodată, potrivit art. 270 din Noul Cod de Procedură Civilă, ”Înscrisul autentic face deplină dovada, față de orice persoană, până la declararea sa ca fals, cu privire la constatările făcute personal de către cel care a autentificat înscrisul, în condițiile legii”.

Analiza lui Soare-Filatov asupra raportului agentului de poliție a fost eronată

În ceea ce privește susţinerea lui Soare-Filatov, legată de incidenţa nulităţii procesului-verbal ȋntrucât acesta nu este semnat de un martor asistent, instanţa a apreciat că nu este ȋntemeiată. Astfel, conform textului precitat, necesitatea semnării procesului-verbal de un martor asistent este incidentă atunci când acesta nu este semnat de contravenient. Or, ȋn prezenta cauză, din analiza procesului-verbal, rezultă ȋmprejurarea că Soare-Filatov a semnat procesul-verbal contestat, așa ȋncât nu sunt incidente disp. art. 19 din OG 2/2001 și nici considerentele hotărârii pronunţate ȋn acest sens de Curtea Constituţională. De asemenea, s-a arătat că este neȋntemeiată susţinerea petentului ȋn sensul că scrisul agentului constatator ar fi ilizibil. Totodată, contrar susţinerilor lui Soare-Filatov, nu există niciun text legal care să oblige DGPMB să motiveze procesul-verbal, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Elementele obligatorii ale acestuia sunt cele prevăzute de OG 2/2001. Câtă vreme acestea sunt ȋntrunite, condiţiile de legalitate sunt ȋndeplinite. Poliția a mențiomnat că susţinerea lui Soare-Filatov, ȋn sensul că agentul constatator nu ar fi putut observa fapta este o simplă alegaţie, neȋnsoţită de niciun mijloc de probă, așa ȋncât nu va fi reţinută de instanţă. Ȋn aceste condiţii, instanţa a apreciat că Soare-Filatov nu a reuşit să facă dovada contrară a celor reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal contestat. Faptul că petentul nu a recunoscut fapta la momentul săvârşirii acesteia nu este suficient , fiind necesar ca aceasta împrejurare să se coroboreze şi cu un alt mijloc de probă. În egală măsură, faptul că intr-un alt dosar, instanţa a apreciat în sensul contrar, nu poate fi reţinut în cauză, câtă vreme soluţia depinde de situaţia de fapt concretă şi de probele administrate în respectiva cauză, iar precedentul judiciar nu este izvor de drept în sistemul naţional.

De asemenea, nici refuzul pârâtului P.S. de a răspunde la interogatoriu nu este suficient pentru a conduce la admiterea plângerii contravenţionale, ȋn absenţa coroborării acestui comportament cu un minim probatoriu. Simpla negare a petentului nu reprezintă un mijloc de probă care să conducă la admiterea cererii. De asemenea, analiza realizată de Soare-Filatov asupra raportului agentului constatare este una eronată. Faptul că acesta și-a declinat calitatea și competența semnifică faptul că a prezentat aceste aspecte contravenientului. De asemenea, acesta a explicat locul unde se afla și a precizat că avea vizibilitatea necesară observării faptei, precum si motivele pentru care Soare-Filatov a fost oprit mai departe, iar camerele video la care face referire sunt cele amplasate in respectiva intersecţie, precizând expres că intimata nu a dispus de mijloace tehnice pentru a ȋnregistra fapta. Pe 12 octombrie 2022, Judecătoria Sectorului 3 a respins cererea lui Cosmin Soare-Filatov. Acesta a formulat apel care a fost anulat, pe 20 martie 2023, de Tribunalul București.