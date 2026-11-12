Motivul pentru care Novak Djokovic nu face parte din grupul de WhatsApp în care Rafael Nadal conversează cu Roger Federer

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de tenis spaniol Rafael Nadal a spus care este, de fapt, motivul pentru care Novak Djokovic nu face parte din grupul în care conversează cu Roger Federer. E o explicație la care puțini oameni s-ar fi gândit.

Rafael Nadal, despre discuțiile cu Novak Djokovic și Roger Federer

Rafael Nadal (40 de ani), câștigător a 22 de titluri de Grand Slam, este din nou în centrul atenției. Din decembrie 2024 nu mai joacă tenis de performanță, dar numele lui a fost asociat de curând cu formația condusă de Florentino Perez. Astfel, s-a aflat că .

ADVERTISEMENT

Va ocupa o poziție care înseamnă enorm pentru prezentul și viitorul clubului. Anterior, au ieșit la iveală informații prețioase despre S-a întâmplat la turneul ATP de la Rio de Janeiro. Fernanda Maia Kareli, fată de mingi la acea vreme, este în prezent o celebră prezentatoare.

În unul dintre interviurile pe care le-a acordat recent fostul tenismen a uimit cu o afirmație. De această dată a explicat de ce Novak Djokovic (39 de ani) nu a fost inclus în grupul de Whatsapp în care discută destul de des cu elvețianul Roger Federer (45 de ani). A dat de înțeles că acest lucru are legătură cu activitatea sârbului.

ADVERTISEMENT

Pentru că este în continuare pe teren și la diferite competiții de tenis se pare că nu ar ține pasul cu cei doi foști jucători. În schimb, vorbește constant cu fostul sportiv din Elveția. El a fost clasat pe locul 1 mondial de către Asociația Profesioniștilor din Tenis timp de 310 săptămâni. „Nu avem un grup de discuții în care să fim Federer, Djokovic și cu mine, pentru că Novak încă mai joacă. Ținem legătura aproape în fiecare săptămână. Vorbim și credem că eram mult mai buni decât jucătorii din ziua de azi”, a spus Rafael Nadal, conform .

ADVERTISEMENT

Ce discuții au Rafael Nadal și Roger Federer

„Lăsând gluma la o parte, de obicei discutăm despre alte lucruri, precum golful și alte sporturi. De asemenea, ne împărtășim idei, este o relație normală”, a completat fostul jucător de tenis spaniol. Rafael Nadal a ținut să mai adauge că este foarte ocupat cu Academia de Tenis, punând pe primele locuri și viața de familie. Petrece foarte mult timp cu cei doi copii și nu se vede în viitor fiind antrenor. Nu ia în calcul nici întoarcerea pe teren în calitate de jucător, însă are programate câteva evenimente în această direcție. Pe 28 februarie 2027 va lua parte la un eveniment demonstrativ în Las Vegas, spunând că se vede încrezător în abilitățile sale.

ADVERTISEMENT

„La început nu eram prea încântat de ideea de a juca la demonstrativul din Las Vegas. Într-un fel acest lucru mă obligă să mă apuc din nou de antrenamente și să revin la rutina mea. Sincer să fiu, încă lovesc mingea destul de bine. Însă deplasarea pe teren este o cu totul altă poveste.

Trebuie să iau lucrurile pas cu pas. Dacă vreau să evit accidentările, atunci este un proces care necesită timp și răbdare. Am doi copii mici și nu mă pot angaja să rămân cu normă întreagă alături de un jucător. Astăzi, nu sunt antrenorul pe care l-aș alege dacă aș fi fost jucător profesionist de tenis”, a mai spus Rafael Nadal.