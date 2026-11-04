Sport

După Sorana Cîrstea, o altă jucătoare din România renunță la tenis! Vrea să devină mamă

Catalin Oprea
04.11.2026 | 08:00
Dupa Sorana Cirstea o alta jucatoare din Romania renunta la tenis Vrea sa devina mama
EXCLUSIV FANATIK
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Motivul pentru care jucătoarea din România nu mai joacă tenis. Foto: sport.pictures.eu.
Irina Begu s-a căsătorit anul acesta cu antrenorul ei, Victor Crivoi, care a divorțat de fosta soție, după un mariaj de 12 ani
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Viața Irinei Begu s-a schimbat radical în 2026. Pe 8 august, ea și antrenorul ei, Victor Crivoi, s-au căsătorit, după o relație îndelungată, ținută departe de ochii presei. De la acel moment festiv, Begu nu a mai jucat niciun meci în circuitul WTA.

Irina Begu vrea să devină mamă

Jucătoarea de 36 de ani nu și-a anunțat retragerea din tenis, dar nici nu are de gând să revină prea curând. Motivul? Vrea să devină mamă. Acesta este motivul pentru care și-a pus cariera în stand by, renunțând la participarea la turnee și petrecând mult timp în vacanțe alături de proaspătul soț.

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Sportiva a jucat doar la cinci turnee în acest an. Ultima oară a participat la Wimbledon, dar a fost eliminată de Katie Swan, chiar în primul tur. Ajunsă pe locul 446 WTA, Irina Begu a fost cel mai sus pe poziția 22 WTA, în august 2016.

Ea are în palmares 6 titluri de simplu și 9 de dublu, iar cele mai bune performanțe la un Grand Slam le-a avut la Australian Open 2015 și Roland Garros 2016 și 2022, când a ajuns până în optimile de finală.

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Sportiva s-a cuplat cu antrenorul, după ce a fost cu preparatorul

Irina Begu și Victor Crivoi au ieșit împreună dintr-un triunghi amoros în care a fost implicat și fostul iubit al jucătoarei de tenis. Răzvan Stănescu și Irina Begu au fost împreună aproape nouă ani, acesta fiind și preparatorul ei fizic, în perioada amintită.

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Doar că, relația lor s-a răcit și ulterior s-a frânt, după ce în anturajul sportiv al Irinei a reapărut Victor Crivoi, cel alături de care mai lucrase în 2018 și 2019. Când a redevenit antrenorul Irinei, Crivoi era însurat cu Andreea Liana, încă din 2014, și tată a doi copii.

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Victor Crivoi (44 ani) este fost jucător de tenis de Top 100 ATP. Ulterior retragerii, el a fost antrenor al mai multor jucătoare de tenis din România, în diferite perioade.

Răzvan Stănescu, fostul Irinei, este fiul regretatei Doina Stănescu, cunoscută jurnalistă de sport și comentatoare sportivă. Ea a ocupat postul de director editorial al Eurosport România. Din păcate, Doina Stănescu s-a stins din viață la numai 46 de ani răpusă de o boală nemiloasă.

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Begu a strâns peste nouă milioane de euro din tenis

Ultimul succes al Irinei Begu a fost anul trecut în luna iulie a anului trecut, când a participat la turneul de la Iași, pe care l-a și câștigat în fața olandezei Jill Teichman, scor 6-0, 6-3.

A fost al șaselea succes din carieră și primul câștigat de ea după o pauză de trei ani. Ultima oară se impusese la Palermo, în 2022. Irina a mai cucerit turneul de la  București Open (2017), Brasil Tennis Cup (2016), Korea Open (2015) și Tashkent Open (2012). Ea mai are în palmares alte 9 titluri de campioană la dublu.

Total carierei sale, până la 36 de ani, cuprinde 527 de victorii și 368 de înfrângeri. Iar câștigurile ei din tenis se ridică la 9.074.683 dolari. E pe locul trei all-time din România, după Simona Halep și Sorana Cîrstea.

 

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