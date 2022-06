Motivul pentru care nu vine în țară Catrinel Sandu! Ce a decis vedeta

Catrinel Sandu și soțul ei, medicul stomatolog, Steve Schroeter nu vin în România anul acesta și au alte planuri pentru vacanța lor de vară. Cei doi soți își vor duce copiii într-o croazieră de lux, apoi vor merge în Texas, unde vor petrece clipe de vis.

Catrinel Sandu și soțul ei, Steve muncesc foarte mult în SUA. De timpul puțin pe care îl au pentru ei sebucură din plin. Weekend-ul trecut, eu au petrecut numai ei doi, fără copii, când stomatologul a mers după Catrinel în Orlando, unde aceasta juriza concurenții unei gale internaționale. Spune că anul trecut le-a luat și pe fete cu ea la evenimentul amintit.

”Am petrecut un weekend împreună în Orlando, numai noi doi. Steve a venit seara după job, apoi ne-am întors acasă cu fetele. La gală am avut invitați dansatori de la New York. Anul trecut le-am luat și pe fete cu mine. Dar acum, ele au fost cu tatăl lor. El are dreptul să le ia șapte zile pe lună”, a declarat Catrinel Sandu pentru FANATIK.

Vara aceasta, vedeta și familia ei nu va veni în România, ci și-au făcut alte planuri de vacanță. Vor merge pentru prima dată într-o croazieră de câteva zile cu fetele, apoi vor avea parte de o vacanță frumoasă în Texas.

”Plecăm pentru prima dată în croazieră, una de patru zile. Fetele și-au dorit mult să mergem în croazieră. După aceea vom avea o vacanță în Texas la prieteni. În SUA Profesorii încep școala cu o săptămână mai repede ca elevii, iar pe 3 august trebuie să fiu la job.

În America școala începe pe data de 10 august, iar vacanța mea nu ar fi așa de lungă. De aceea nu am venit în România anul acesta. În plus, cel mare merge la facultate, acum am avut și acest concurs unde am fost în juriu…

Puteam să vin cu fetele, să stăm o lună, toată luna iulie, dar Steve nu ar fi putut veni decât pentru două săptămâni, așa că am renunțat. Venim vara viitoare. Mama este acasă în România. Sara face 13 ani luna viitoare, iar Lara are 9 ani.

Sara învață la mine la școală. Mergem împreună, ne întoarcem împreună cam 40 de km cu mașina. Face balet și dansuri de societate. Și Lara învață foarte bine. Este într-un program de copii super dotați”, a declarat pentru FANATIK, Catrinel Sandu.

”Acum pot să spun și eu că sunt acasă”

Catrinel Sandu lucrează peste Ocean la Manatee School for the Arts, ca profesoară de dans și de balet. Vedeta s-a căsătorit cu soțul ei, Steve în urmă cu trei ani, în America, iar anul trecut au bifat o nuntă și în România. De 14 ani, blonda locuiește de 14 ani în Sarasota, Florida. După cinci ani a obținut cetățenia. De când a intrat în viața ei a început să se simtă acasă și în SUA.

Fetele vedetei, Sara, de 13 ani și Lara, de 9 ani, îl adoră efectiv pe soțul ei. Bărbatul are doi băieți, din prima căsătorie, de 18 și 17 ani, care le iubesc pe surorile lor mai mici.

”Anul acesta am intrat în al 14 -lea an de când sunt în America. Nici mie nu mi vine să cred. Fetele sunt născute și crescute în America. Pentru ele, America este acasă. Noi mergem la bunici în România, se simt bine, dar casa lor aici este.

De când Steve a intrat în viața mea, lucrurile s-au așezat altfel. Mă simt mai integrată acum, și mai acasă. Nu mai simțeam că e ceva, să mă acomodez. Acum pot să spun și eu că sunt acasă”, susține Catrinel Sandu, într-un interviu pentru FANATIK.