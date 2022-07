Motivul pentru care o femeie din India poartă mustață de 5 ani: ”Nu am simțit niciodată că nu sunt frumoasă”

Povestea indiencei cu mustață i-a captivat până și pe jurnaliștii britanici de la . Ei au observat că Shyja a primit atât aprecieri, cât și ironii în mediul online.

Shyja este celebră în India și nu numai

Totuși, femeia a spus că nu se simte deranjată de tot interesul din jurul părului facial. “Îmi iubesc mustața“, a declaat Shyja, în vârstă de 35 de ani. Acesta este mesajul postat pe WhatsApp, sub fotografia ei.

Întrebată adesea de ce poartă mustață, femeia a răspuns: “Tot ce pot spune este că pur și simplu îmi place. Foarte mult.” Shyja locuiește în districtul Kannur din statul sudic Kerala.

La un moment dat, ea a simțit că nu mai vrea să își îndepărteze părul care creștea deasupra buzei superioare. S-a întâmplat în urmă cu aproximativ cinci ani.

Văzând forma căpătată de mustață de la o lună la alta, Shyja a fost încântată și a decis să o păstreze: “Nu-mi pot imagina să trăiesc fără ea acum. Când a început pandemia de Covid-19, nu mi-a plăcut să port tot timpul o mască pentru că îmi acoperea fața.”

Mulți oameni care au văzut-o au îndemnat-o să scape de mustață, dar Shyja a refuzat: “Nu am simțit niciodată că nu sunt frumoasă pentru că am asta sau că este ceva ce nu ar trebui să am.”

Harnaam Kaur și-a lăsat barba să crească

În 2016, Harnaam Kaur, militantă pentru pozitivitate corporală, a devenit cea mai tânără femeie din lume care a avut o barbă completă, potrivit .

În interviuri, ea a vorbit deseori despre faptul că acceptarea părului său facial a fost o parte importantă a învățării de a se iubi pe sine în fața bullying-ului.

Pentru Shyja, a purta mustață nu înseamnă neapărat o declarație, ci face parte din ceea ce este ea: “Fac pur și simplu ceea ce îmi place. Dacă aș avea două vieți, poate că aș trăi una pentru alții.”

O parte din această atitudine provine din faptul că s-a luptat mai mulți ani cu . Shyja a trecut prin șase operații în decursul unui deceniu.

Una a fost pentru a îndepărta un nodul la sân, alta pentru a îndepărta câteva chisturi ovariene. Ultima a fost o histerectomie, în urmă cu cinci ani.

“De fiecare dată când ieșeam din operație, speram să nu mă mai întorc acolo“, a spus ea. Depășirea multiplelor crize de sănătate nu a făcut decât să îi întărească convingerea despre faptul că ar trebui să își trăiască viața într-un mod care să o facă fericită.

Nu au lipsit remarcile batjocoritoare

Shyja spune că a fost un copil timid în copilărie. Femeile din satul ei abia dacă erau văzute în afara casei după ora 18:00. Deși Kerala este unul dintre cele mai progresiste state din India, cu indicatori de dezvoltare ridicați, atitudinile patriarhale persistă încă în majoritatea zonelor.

În acel context, femeile sunt adesea descurajate să călătorească sau să trăiască singure. Când s-a căsătorit și s-a mutat în statul vecin Tamil Nadu, Shyja spune că s-a bucurat să descopere un nou tip de libertate.

Familia și prietenii Shyjei au fost de acord cu mustața ei. Fiica ei îi spune adesea că îi stă bine. Dar Shyja spune că a auzit tot felul de remarci din partea oamenilor care o văd pe stradă.

De-a lungul anilor, ea a apărut de mai multe ori în reportajele presei locale. Recent, spune ea, a văzut mai multe comentarii batjocoritoare la un articol despre ea împărtășit pe Facebook de un post de știri local. Prietenii lui Shyja răspund adesea furioși la aceste comentarii pe Facebook, dar ea spune că nu o deranjează deloc.