Motivul pentru care o tânără atletă a fost la un pas de sinucidere: „M-am simţit de parcă n-aş avea ieşire”

În 2018, pe când se pregătea pentru Jocurile Commonwealth-ului și visa să calce pe urmele mamei sale, medaliată cu aur la ediția din 1998, Jessica Peris avea să treacă prin cea mai grea încercare din viața sa. Totul, după ce , suspendată patru ani și, obligată, pe cale de consecință, să se retragă.

Pentru că se considera nevinovată și nu putea accepta situația dificilă în care ajunsese, a ajuns în pragul depresiei și chiar a încercat să-și pună capăt zilelor cu o supradoză de somnifere. „Ultimul lucru pe care mi-l amintesc este că am fost dusă din casa mamei mele de către paramedici la un spital”, își începe atleta australiană povestea cutremurătoare, la trei ani distanță de episodul care a marcat-o pentru totdeauna.

Cât despre interdicția primită, aceasta susține în continuare că în cazul său nu este vorba despre altceva decât o eroare a testelor și are de gând să-și caute dreptatea în instanță. „Încă lupt, procesul este în desfășurare”, anunță sportiva de 31 de ani.

„Tatăl meu vitreg a murit într-un tragic accident de maşină în 2012. Asta m-a afectat, am crezut că sunt puternică. Am trecut prin multe experienţe traumatizante în trecutul meu. Am crescut într-o casă în care a existat multă violenţă.

A fost destul de greu să trăiesc în umbra mamei mele şi pe urmele ei, este o presiune mare de purtat. Nu eram prea interesată de sport în copilărie. Apoi am găsit dragostea pentru atletism.

A fost un incident, a trebuit să mă retrag în 2018, după ce am fost depistată pozitiv. A fost absolut sfâşietor. Era peste tot, în fiecare ziar, în fiecare post de televiziune din ţară. A fost greu, foarte greu.

