Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în instanță. Ce tranzacție a făcut cu o companie aflată în insolvență

Firma Ampropertyconstruct SRL (AMPCgaz) a parafat, pe 16 octombrie 2025, un contract având ca obiect ”prestarea serviciilor de revizie tehnică a instalaţiei de gaze după un eveniment, gaz oprit” cu asociaţia de locatari din blocul din Rahova care a explodat. Administratoarea blocului a declarat că sigiliul pus de Distrigaz Sud Reţele cu o zi înainte de explozie a fost rupt de firma specializată chemată să rezolve problema, nu de locatari.

Mircea Nițulescu a cumpărat o mașină de la o firmă aflată în insolvență

Anchetatorii au ridicat, săptămâna trecută, mai multe probe de la locul exploziei, inclusiv o conductă de gaz fisurată şi mai multe cabluri electrice, expertizele urmând să stabilească cauzele şi dinamica exploziei. Între timp, ANAF a anunțat că Ampropertyconstruct SRL a fost declarată în inactivitate fiscală începând cu data de 08.08.2025 și că, potrivit legii, orice tip de activitate a acestei societăţi, după această dată, se situează în afara cadrului fiscal legal. Ampropertyconstruct SRL este firma lui Mircea Nițulescu, al cărui nume apare ca intimat într-un dosar de faliment, al cărui obiect este „acțiune în anulare”, înregistrat pe 18 ianuarie 2023 la Tribunalul Teleorman, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Contestator figurează lichidatorul judiciar Expert Com SPRL, iar intimat debitor SC Victor Serv SRL, prin administrator special Victor Soare, care este responsabil cu verificarea tehnică la Ampropertyconstruct SRL. Contestatorul Expert Com SPRL a solicitat anularea operaţiunii de vânzare concretizată prin factura din data de 07.01.2022, prin care Victor Serv SRL a transferat dreptul de proprietate asupra autovehiculului Audi A7 către Mircea Nițulescu, pentru preţul de 10.000 lei, obligarea acestuia să restituie averii debitoarei Victor Serv SRL bunul ce a făcut obiectul transferului de proprietate.

În situaţia în care bunul nu mai există ori există impedimente de orice natură pentru preluarea acestuia, contestatorul a solicitat instanţei să oblige intimatul să achite valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. Contestatorul a arătat, în esenţă, că prin încheierea civilă din data de 27 iunie 2022, pronunţată de Tribunalul Teleorman, instanţa a dispus împotriva debitoarei Victor Serv SRL, Expert Com SPRL fiind desemnat lichidator judiciar. În urma diligențelor depuse, a constatat faptul că debitoarea, în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii de insolvenţă, prin factura din data de 7.01.2022, Victor Serv SRL a transferat dreptul de proprietate asupra autovehiculului Audi A7 către Mircea Nițulescu pentru preţul de 10.000 lei.

Lichidatorul judiciar a apreciat ca operaţiunea mai sus arătată se impune a fi anulată, motivat de următoarele considerente: potrivit art. 117 din Legea 85/2014 „(1) Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, In cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, (2) Următoarele acte sau operaţiuni ale debitorului vor putea fi anulate, pentru restituirea bunurilor transferate sau a valorii altor prestaţii executate: b)operaţiuni în care prestaţia debitorului depăşeşte vădit pe cea primită, efectuate în cele 6 luni anterioare deschiderii procedurii; c)acte încheiate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intenţia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmărirea de către creditori sau de a-i leza în orice alt fel drepturile.

Lichidatorul judiciar a susținut că intenția părților a fost scoaterea bunului de sub urmărirea creditorilor

De asemenea, alte acțiuni sunt actele de transfer sau asumarea de obligaţii efectuate de debitor într-o perioadă de 2 ani anteriori datei deschiderii procedurii, cu intenţia de a ascunde/întârzia starea de insolvență ori de a frauda un creditor. Astfel, sunt îndeplinite în mod fără de tăgadă, condiţiile prevăzute de legiuitor în ceea ce priveşte operaţiunea de vânzare din data de 07.01.2022: „Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar poate introduce la judecătorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor sau operaţiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii”. a) actul de transfer de proprietate a fost încheiat în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii; deschiderea procedurii împotriva debitoarei Victor Serv SRL a fost dispusă de către Tribunalul Teleorman, prin încheierea civilă din data de 27 iunie 2022. Operaţiunea de vânzare a avut loc ia data de 07.01.2022, conform facturii. Astfel este îndeplinită condiţia ca actul să fi fost încheiat în cei doi ani anteriori deschiderii procedurii. b) actul sau operaţiunea să aibă caracter fraudulos”.

SC Victor Serv SRL a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei de interes (în cazul în care reclamantul nu are niciun interes/folos practic determinat, legitim, personal, născut şi actual pentru a chema în judecată) şi lipsei calităţii procesuale pasive, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecată formulată de către reclamant. A precizat că Victor Serv SRL nu a deţinut în proprietate un autoturism Audi A7 (documentele ataşate de contestator fiind irelevante informaţiile fiind descărcate de pe internet și nu dintr-o sursa oficială). Din actele ataşate prezentei acţiuni, a arătat că SC Victor Serv SRL a avut în proprietate un singur autoturism, marca Audi Q7, înstrăinat către Mircea Nițulescu la data de 07.01.2022, conform contractului vânzare cumpărare din 07.01.2022.

Referitor la preţul de 10.000 lei primit de la cumpărător, Victor Serv SRL a precizat că autoturismul are an de fabricaţie 2007, era amortizat integral în contabilitate încă din anul 2014, nemaiavând valoare contabilă și propus spre casare, întrucât era nefuncţional și nedeplasabil, cumpărătorul ridicându-ș cu o platformă. De asemenea, contestatorul a afirmat fără un suport legal că singura intenţie a părţilor a fost aceea de a scoate bunul de sub urmărirea creditorilor, total eronat, la data înstrăinării autovehiculului Audi Q7, SC Victor Serv SRL nu avea niciun creditor, ulterior, după inspecţia fiscală din 08.06.2022 avută din partea ANAF, au fost stabilite datorii accesorii și penalităţi care au generat imposibilitatea de plată și introducerea cererii de insolvență.

Solicitarea de anulare a operațiunii de vânzare a fost respinsă

S-a arătat că operaţiunea de vânzare a cărei anulare a fost solicitată a fost încheiat între societatea Victor Servs SRL si Marian Nițulescu. Singura intenţie a părţilor a fost aceea , fiind cunoscute problemele de ordin financiar pe care societatea debitoare le deţine încă de la acea dată, ulterior societatea a introdus cererea de deschidere a procedurii simplificate de insolvenţă. În caz contrar, autovehiculul putea fi valorificat la un preţ real, iar sumele obţinute sa fie folosite pentru plata datoriilor.

Instanța a arătat că din contractul de vânzare-cumpărare din 7.01.2022 rezultă că SC Victor Serv SRL a vândut către Mircea Nițulescu autoturismul marca Audi, model Q7, an fabricație 2007, date concordante cu certificatul de înmatriculare. Prin adresa din 17.05.2023, MAI – Instituția Prefectului Județului Teleorman SPCRPCIV a comunicat instanței că autoturismul ce face obiectul prezentei acțiuni are ca proprietar din 21.07.2015 până la data emiterii adresei pe o altă persoană fizică, așadar nefiind în patrimoniul SC Victor Serv SRL la data întocmirii facturii din 7.01.2022, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Mai mult, tribunalul a reținut că factura în discuție a fost încheiată în aceeași zi în care a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare din 7.01.2022, în care autoturismul este corect individualizat prin model și număr de șasiu. În atare situație, în lipsa modificării cererii principale, tribunalul a reținut că operațiunea vânzării autoturismului marca Audi pentru suma de 10.000 lei nu a existat, între părți fiind vândut un alt autovehicul. Astfel, solicitarea de anulare a operațiunii de vânzare, de obligare a pârâtului la restituirea vehiculului și în subsidiar a valorii apare ca grevată pe o eroare materială. Pentru aceste motive, Tribunalul Teleorman a respins, ca neîntemeiată, acțiunea principală, decizie luată pe 23 iunie 2023.