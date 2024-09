Motivul pentru care patronul rus al lui PAOK Salonic s-a întâlnit cu Răzvan Lucescu, după cinci ani. Tensiuni la clubul din Grecia

Răzvan Lucescu a câștigat al doilea campionat în Grecia, tot cu PAOK Salonic. Tehnicianul român este cel mai titrat tehnician din istoria clubului elen, unde se află la al doilea mandat.

Savvidis s-a temut că Lucescu pleacă la arabi

Suedezii s-au impus la Salonic, la capătul unui meci dramatic, în care au egalat în minutul 97 și s-au impus în prelungiri.

Deși, ulterior acestei duble manse, PAOK a defilat în play-offul Europa League, trecând cu 4-0 și 2-0 de Shamrock Rovers, la Salonic au existat tensiuni. Un jurnalist rus a dezvăluit pe X că Răzvan Lucescu va părăsi PAOK.

Conform acestuia, între el și conducerea clubului au fost tensiuni mari. Răzvan a reproșat faptul că nu a primit achiziții pe măsura pretențiilor lui PAOK, iar jucătorii transferați în această vară au venit târziu.

Cinci ani nu s-au văzut la față

Același ziarist rus a punctat faptul că Lucescu are oferte consistente din Arabia Saudită. El se bucură de o cotă excelentă acolo, după ce a câștigat Liga Campionilor Asiei, cu Al Hilal.

De teamă să nu îl piardă pe Răzvan, patronul lui PAOK a plecat din Rusia și a revenit în Grecia, după cinci ani. Cinci ani în care a dialogat cu antrenorul său doar prin telefon, destinele clubului fiind dirijate de oamenii acestuia.

S-au întâlnit în Halkidiki

„La cinci ani de la ultima întâlnire, Ivan Savvidis şi Răzvan Lucescu au avut multe să îşi spună. Şi multe motive să zâmbească”, a scris pe contul oficial al campioanei Greciei.

Întâlnirea lor a avut loc în Halkidiki, acolo unde a ales să stea Savvidis. El a vrut să se asigure că relația lui Răzvan cu cei de la PAOK nu a suferit o ruptură majoră. Lucescu și-a prelungit anul acesta angajamentul cu echipa din Salonic până în 2027.

Răzvan Lucescu nu a ascuns niciodată că are o relație specială cu patronul rus.

Mesaj emoționant pentru omul de afaceri rus

„Îți voi spune în felul meu, te consider un prieten. E magic ce se întâmplă! Nimeni nu ne dădea vreo șansă să facem asta. Nici nu visau să avem un astfel de parcurs european. Suntem aici și am adus titlul șefului (n.r. – patronul Ivan Savvidis). El, finanțatorul, a creat echipa această unită, el a adus toți jucătorii. Boss, îți mulțumesc din toată inima. E pentru tine ce am reușit azi! Trebuie să acceptăm că am devenit, măcar pentru un anumit nivel, o echipă europeană.

Vreau să le mulțumesc tuturor fanilor noștri. Sprijinul lor imens ne-a ajutat pe durata întregului sezon. E un titlu diferit față de precedentul. Am jucat multe meciuri, munca depusă a fost fantastică. Am avut o mentalitate de luptători. Cred că e cel mai dificil trofeu din cariera mea”, a transmis Răzvan Lucescu, după ce a reușit să cucerească un nou titlu în Grecia, alături de PAOK Salonic.

Savvidis i-a mulțumit și lui Mircea Lucescu

Omul de afaceri de 65 de ani a reacționat și el și i-a mulțumit lui Lucescu junior, dar și tatălui acestuia, Mircea Lucescu.

“Sunt mândru de voi și de ce ați reușit. Vreau să vă mulțumesc vouă, soțiilor și copiilor voștri. Cred că înțelegeți la ce mă refer. Când vorbesc cu fiecare dintre voi, simt cum sunteți susținuți din spate de familie.

Răzvan, îți mulțumesc! Vreau să îi mulțumesc și tatălui tău, care e un talisman pentru echipa noastră și ne aduce noroc. Sper să mai trăiască 100 de ani și să ne aducă alte 100 de titluri cu norocul său”, a transmis Savvidis.

În trecut, el a intrat cu pistolul pe teren la finalul unui meci cu AEK Atena. Gestul său a venit după un gol marcat în minutul 90 de echipa lui Răzvan Lucescu, anulat de arbitru pe motiv de ofsaid. Ivan Savvidis, 58 de ani, i-ar fi spus arbitrului ”ești mort”.

PAOK are maximum de puncte în campionat

În acest sezon, după trei etape, PAOK Salonic este pe locul doi în campionat, la egalitate de puncte cu Olympiakos Pireu. Ambele echipe au maximum de puncte.

Va juca acasă cu Slavia Praga, Ferencvaros Budapesta, Viktoria Plzen și FCSB. În deplasare, PAOK va întâlni Manchester United, Real Sociedad, Galatasaray Istanbul și RFS Riga.