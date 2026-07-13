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Motivul pentru care Pierluigi Collina l-a trimis acasă pe Istvan Kovacs de la Cupa Mondială: „Ăsta e singura explicație!”

Există un singur motiv pentru care Pierluigi Collina l-a trimis acasă pe Istvan Kovacs de la CM 2026. Un fost coleg al celui mai bun „central” român a dezvăluit ce s-ar fi putut întâmpla de fapt
Cristian Măciucă
13.07.2026 | 20:53
Motivul pentru care Pierluigi Collina la trimis acasa pe Istvan Kovacs de la Cupa Mondiala Asta e singura explicatie
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Unicul motiv pentru care Pierluigi Collina l-a trimis acasă pe Istvan Kovacs de la Cupa Mondială: „Ăsta e singura explicație! FOTO: Fanatik
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Marius Avram (46 de ani) intrervine în scandalul momentului în ceea ce privește arbitrajul de la CM 2026. Fostul arbitru FIFA crede că știe motivul pentru care Istvan Kovacs (41 de ani) a fost trimis acasă de Pierluigi Collina (66 de ani) și nu va mai arbitra la această ediție a Campionatului Mondial.

De ce l-ar fi trimis Colina acasă pe Istvan Kovacs

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Istvan Kovacs și-a încheiat aventura la CM 2026 și s-a întors în România. „Centralul” din Carei a rămas astfel cu doar două meciuri la turneul final din SUA, Canada și Mexic: Tunisia – Japonia 0-4 și Argentina – Iordania 3-1. Primul a avut o semnificație aparte, fiind partida cu numărul 1000 din istoria World Cup.

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Lăsat pe din afară la meciurile din 16-imi, optimi și sferturi, Istvan Kovacs era văzut dreptul unul dintre favoriți la partidele din semifinale, finala mică și finala mare. Cu toate acestea, arbitrul român nu a fost păstrat pe lista posibililor arbitri pentru ultimele patru meciuri de la CM 2026.

„A primit ceva mai mult decât alții, care au arbitrat două meciuri în grupe. Pierluigi Collina a făcut o ceremonie, i-a dat tricoul cu meciul 1000 la Campionatul Mondial. S-ar putea ca Pierluigi Collina să nu aibă o afinitate atât de mare pentru Istvan Kovacs. Există anumite tensiuni între FIFA și UEFA. Chiar mă așteptam să primească meci în sferturi, în semifinale.

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E ușor greu de înțeles, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitrii din Europa. Ăsta e singurul motiv pe care l-am găsit, pentru că altceva nu este. Acolo diferențele sunt făcute de detalii, de lucruri foarte mici. O chemare la VAR poate fi exploatată de cineva care să zicem că nu te place, are alți oameni preferați. Dar se știe că există filosofie de mentalitate, de viziune a jocului, între FIFA și UEFA”, a declarat Marius Avram, în direct la Digi Sport.

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Lista arbitrilor păstrați de Pierluigi Collina la Cupa Mondială

  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Glenn Nyberg (Suedia)
  • Espen Eskas (Norvegia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Joao Pinheiro (Portugalia)
  • Alireza Faghani (Australia)
  • Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Jalal Jayed (Maroc)
  • Ismail Elfath (SUA)
  • Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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