Motivul pentru care poliția i-a retras actriței Marinela Chelaru dreptul de a conduce o mașină. ”Le e frică să-l reînnoiască”. Exclusiv

Marinela Chelaru a chemat din nou ambulanța, din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Actrița este operată pe cord și nu s-a simțit deloc bine în această vară caniculară.

„Am fost operată la Spitalul Militar. Mi se necrozase o arteră și a trebuit să mi-o schimbe. Mi-a fost iar rău, din cauza căldurii, dar am avut noroc cu un medic bun de pe salvare. Mi-a zis că EKG-ul a ieșit fără modificări și mi-a dat un alt tonus. Mi-a recomandat doamna doctor să stau liniștită, să încerc să nu fac niciun efort. Cu stilul ei, parcă m-a făcut bine”, a spus Marinela Chelaru în exclusivitate pentru FANATIK.

Marinela Chelaru: ”Am rupt patul”

a adăugat că toată vara a fost nevoită să nu iasă din casă:

„M-am săturat de stat. Am rupt patul, ce să zic. Vreau să fac și eu una, alta. Mereu am fost activă. Și mi-e o poftă de plăcintă, dar nu pot sta atâta în bucătărie. Am cumpărat din astea din comerț, dar le-am aruncat. Mai fac doar câte o mâncărică, dar din cea care nu durează mult timp.

Am aici în bucătărie un ventilator să mai facă răcoare. Vara asta a fost groaznic, n-am ieșit din casă. Nici la magazinul de lângă mine, care e doar la vreo 50 de metri nu am putut ajunge. Când mi-e rău, mi-e și teamă să chem salvarea, să nu mă ducă la spital”, spune Marinela Chelaru.



Marinela Chelaru a rămas pieton din cauza problemelor de sănătate

Mai mult, , ea a rămăs pieton! Permisul i-a expirat și nu l-a mai putut reînnoi.

„Nu mai am permis, le e frică să mi-l reînnoiască, să nu fac infarct la volan. Medicul de familie mi-a zis că nu-mi poate da nici fișa medicală.

Nu făceam drumuri lungi, mergeam la magazinul de lângă mine, în cinci minute mă întorceam. Dar ei nu aveau de unde să știe. Și e greu să depind mereu de soțul meu, are și el treburile lor. Dar asta e, acum sunt la mâna lui.

Înainte conduceam, îmi plăcea, îmi duceam și colegii acasă. Umblam prin toată țara. Erau locuri pe care nu le văzusem niciodată și am ajuns acolo datorită teatrului. Eu am umblat mult și înainte, când eram educatoare. Mergeam cu copiii în tabere”, a adăugat aceasta.

Actrița nu se poate lăsa de fumat

În ciuda problemelor de sănătate, actrița nu a putut însă renunța la unul dintre viciile sale, fumatul.

„La fumat n-am renunțat. Cafeaua fără țigară e blasfemie, e ca nunta fără lăutari. Păi ce bucurie să mai am și eu. Aia nu, aia nu… Vilă nu am, stau într-un apartament cu două camere, și asta așa cum e”, ne-a mai spus aceasta.

Marinela Chelaru a devenit remarcată în urma colaborării sale cu grupul Vouă. Colegii nu au uitat-o și chiar i-au propus să urce din nou pe scenă. Cu toate că și-ar fi dorit, actrița a fost însă nevoită să-i refuze întrucât nu se poate deplasa pe o distanță prea mare.

Marinela Chelaru are o pensie sub 2000 de lei, în condițiile în care, costul medicamentelor se ridică, lunar, la 900 de lei.