Motivul pentru care Poliția spune despre soția lui Cătălin Cherecheș că are un comportament iresponsabil. Ce amendă a primit Tabita

Cătălin Cherecheş, fostul primar al municipiului Baia Mare, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită. El a fost dat în urmărire internaţională după ce a fugit din ţară, dar a fost depistat de poliţiştii germani în Augsburg, în 28 noiembrie 2023. Cherecheş a ieşit din ţară pe la punctul de trecere a frontierei Petea, înainte de pronunţarea sentinţei, sub identitatea unei rude.

Soția lui Cătălin Cherecheș a fost prinsă de radar cu 114 km/h

Extrădat din Germania, , în martie 2024, fiind încarcerat la peniteniciarul Rahova. Soția lui Cherecheș, Tabita, a fost și ea audiată de procurorii DNA în dosarul în care părinții ei, Claudia și Dorin Gliga, au fost acuzați de dare de mită, respectiv de complicitate la dare de mită.

Numele Tabitei Cherecheș apare într-un dosar înregistrat la Judecătoria Baia Mare pe 16 februarie 2024, obiectul acestuia fiind “plângere contravențională”. Ea a fost amendată în trafic de Inspectoratul de Poliție al Județului Sălaj după ce a condus un autoturism BMW cu 114 km/h, în localitatea Bârsău Mare, unde limita de viteză era de 50 km/h. Soția lui Cherecheș a cerut în instanță anularea procesului verbal de contravenție.

Ea a arătat că, la data de 15.02.2024, în jurul orei 14:00, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN1C, a fost oprită în trafic de un echipaj al poliţiei rutiere, ocazie cu care i s-a adus la cunoştinţă faptul că ar fi circulat cu o viteză superioară celei maxim admise pe respectivul sector de drum, după cum se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Soția lui Cătălin Cherecheș a precizat că, așa cum se menționează în cuprinsul procesului-verbal contestat, presupusa faptă contravenţională a fost filmată cu aparatul radar Trucam, în privinţa căruia se menţionează că este omologat şi verificat metrologic. S-a specificat de către Tabita Cherecheș că o primă critică vizează faptul că procesul-verbal de contravenție atacat nu cuprinde elementele de descriere ale autospecialei pe care era montat mijlocul tehnic de înregistrare, agentul constatator întocmind astfel procesul-verbal cu încălcarea dispoziţiilor pct. 5.2.1 din Norma de metrologie legală NML 021-05 din 2005.

Amenda primită de Tabita Cherecheș a fost de 1.485 lei

De asemenea, Tabita Cherecheș a arătat că, din conţinutul procesului-verbal de contravenție atacat, reiese aspectul că fapta contravenţională a fost înregistrată de aparatul radar TRUCAM, dar nu sunt consemnate şi datele de identificare ale autospecialei pe care a fost montat mijlocul tehnic de înregistrare. S-a menţionat de către soția lui Cătălin Cherecheș şi faptul că, prin omisiunea datelor de identificare ale autoturismului pe care a fost montat aparatul radar, s-a produs o vătămare constând din împrejurarea că instanţa de judecată învestită cu verificarea legalităţii și temeiniciei procesului- verbal este pusă în imposibilitatea de a constata dacă aparatul radar folosit pentru constatarea faptei contravenționale corespunde sau nu celui identificat în buletinul de verificare metrologică, ce urmează a fi solicitat în probaţiune.

Astfel, Tabita Cherecheș a considerat că nu se poate interpreta, fără a avea vreo îndoială, că aparatul radar fi fost verificat și omologat metrologic conform normelor legale (pentru a se constitui dintr-o probă legal administrată), existând un dubiu rezonabil asupra legalității cinemometrului. Instanţa a reținut că sancţiunea principală a fost stabilită la minimul special al sancţiunii amenzii pentru contravenţia săvârşită, respectiv 9 puncte-amendă – 1485 lei.

Sub aspectul legalității, IPJ Sălaj a apreciat că procesul-verbal contestat conține toate elementele prevăzute sub sancţiunea nulității de art. 16 şi 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Sub aspectul temeiniciei, IPJ Sălaj a arătat că agentul constatator a constatat contravenția săvârşită de către petent atât prin propriile simțuri, cât şi cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate și verificate metrologic. Astfel, viteza petentei a fost măsurată , iar marcajele şi indicatoarele rutiere au fost constatate de către agentul constatator.

Instanța a arătat că fapta Tabitei Cherecheș prezintă un grad ridicat de pericol social

IPJ Sălaj a precizat că, prin depunerea la dosarul cauzei a înregistrării video efectuate şi a buletinului de verificare metrologică valabil pentru cinemometrul tip radar utilizat la constatarea contravenției reținute în sarcina Tabitei Cherecheș, apreciază că se face dovada de netăgăduit a săvârşirii faptei contravenționale reținute prin procesul-verbal de constatare a contravenției contestat. Poliția Sălaj a precizat în instanță că “petenta (Tabita Cherecheș) are un comportament iresponsabil pe drumurile publice și prin acțiunea sa a pus în pericol siguranța şi sănătatea celorlalți participanți la trafic”, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

De asemenea, IPJ Sălaj a mai specificat că “fapta prezintă un grad ridicat de pericol social, fiind lezată siguranța circulației pe drumurile publice, mai ales ținând cont și de faptul că una dintre principalele cauze generatoare a deceselor din accidente este reprezentată de nerespectarea restricțiilor de viteză”. Poliția a mai specificat că sancțiunea aplicată reclamantei este una legală, temeinică și necesară în vederea descurajării conducătorilor auto în privința săvârşirii unor asemenea fapte, a conştientizării de către aceştia a faptelor săvârşite şi a respectării de către aceștia a dispozițiilor legale în domeniu.

„Prin fapta săvârşită, respectiv depăşirea vitezei maxime admise de lege cu mai mult de 50 km/h, petenta a produs cel puţin un pericol potenţial pentru viaţa, sănătatea şi integritatea corporală ale celorlalţi participanţi la trafic, prin crearea unor premise favorabile producerii unor accidente de circulaţie.”, a arătat instanța. Pe 24 iulie 2024, Judecătoria Baia-Mare a respins plângerea contravențională formulată de Tabita Cherecheș în contradictoriu cu IPJ Sălaj. Pe 8 august 2024, soția lui Cătălin Cherecheș a formulat apel.