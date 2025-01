Motivul pentru care prezentatorii emisiunii ”Vorbește lumea” se filmează în cabine. Shurubel, secrete de culise: ”Un serial pe care noi îl facem”

Shurubel, pe numele său real Andrei Lăcătuș, și colegii săi de la Vorbește Lumea, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu, filmează un serial, în culisele emisiunii! Aceștia trag zilnic cadre, după fiecare ediție, în garderoba lor. După fiecare ediție de live, cei trei să strâng în culise și mai petrec una, două ore împreună.

Shurubel, prezentatorul Vorbește Lumea, vacanță în Abu Dhabi și Dubai: “Am așteptat o oră jumătate după ce ne-am urcat în avion, până să plecăm”

În cadrul interviului pentru FANATIK, Shurubel, a mărturisit ce se întâmplă în culise, zilnic, și pentru ce filmează momentele din garderobă.

Shurubel, cum ai petrecut de finalul de an?

Am avut noroc să merg la cald. E primul an când merg la o temperatură de 25°, iarna și m-am simțit foarte bine. A fost o excursie în Abu Dhabi și în Dubai, iar cât am stat acolo, tot ce i-am zis soției mele a fost: “Hai să muncim, să facem bani că vreau să venim în fiecare an!”.

Am avut parte și de o peripeție. Am așteptat o oră jumătate după ce ne-am urcat în avion, până să plecăm, pentru că cineva venise, își lăsase bagajul și nu se mai urcase în avion. A făcut un fel de curierat rapid (râde). Însă, nu știu cât de rapid, pentru că până la urmă n-a mai plecat bagajul respectivei persoane.

Au venit, au verificat și au scos bagajul, iar noi a trebuit să mai așteptăm. Dar nu ne-am plâns absolut deloc, pentru că plecam în vacanță și atunci când pleci în vacanță, suporți orice. Una peste alta, a fost super frumos acolo.

Shurubel, Lili Sandu și Bogdan Ciudoiu, filmează un serial în garderoba Vorbește Lumea

Dintre toate destinațiile vizitate de tine, care dintre ele crezi că ar trebui văzută de toată lumea măcar o dată în viață?

Eu cred că măcar o dată în viață trebuie să vedeți Marea Moscheea din Abu Dhabi, este superbă. Iar în afară de ce am vizitat în vacanța asta, mie mi-a plăcut foarte mult Cuba. Cred că pentru oricine ar fi interesant să meargă acolo, pentru că oferă un amestec foarte frumos de cultură, istorie și natură. Ei au plajele acelea frumoase și Marea Caraibilor care este superbă.

Am văzut că ai avut ocazia să vezi niște personalități celebre, la Muzeul Madame Tussauds. Dacă ai avea ocazia, cu ce vedetă, din întreaga lumea, ai vrea să ai o conversație? Ce ai întreba-o?

În primul rând, aș vrea să specific faptul că asta este o glumă pe care o fac cu soția mea de fiecare dată când mergem undeva unde există Madame Tussauds. Soția mea zice că este un loc prea turistic, dar eu insist să-l vizitez oriunde merg. Ea vine ori chinuită, ori își găsește un centru comercial prin apropiere, lasă acolo copilul… adică, pe mine (râde), în timp ce ea se plimbă liniștită.

Dintre toate vedetele din lume cu care aș putea să am o conversație, l-aș alege pe Stromae. El este băiatul care a scris piesa celebră Alors On Danse, printre multe altele, și este unul dintre artiștii mei preferați.

Nu numai ca artist îmi place, ci și ca om. Îl urmăresc de foarte mult timp. L-am văzut și în concert, în cea mai îndepărtată parte a Franței. Aș vrea să stau de vorbă cu el, am senzația că nivelul lui de geniu este cumva apropiat de nivelul meu de geniu, așa că ne-am înțelege perfect (râde).

“E mai mult un serial pe care noi îl facem ca să ne putem uita la el peste ani de zile și să ne aducem aminte de perioada asta”

Ne amuzăm copios la filmulețele voastre din spatele camerelor. Cine a venit cu ideea aceasta? Am înțeles că tu scrii scenariul pentru ele? Dacă s-ar face un sitcom despre Vorbește Lumea, ce actor ți-ar plăcea să te interpreteze?

Noi venim după fiecare emisiune aici în garderobă unde suntem și acum, când dăm interviul acesta. E camera unde ne schimbăm și unde sunt agățate peste tot sacouri, rochii și multe alte amintiri vestimentare de-ale noastre.

Aici ne relaxăm după fiecare emisiune. Stăm o oră-două de vorbă, ca să ieșim din presiunea live-ului. De multe ori apar tot felul de discuții pe care ne-am fi dorit să le filmăm și ne zicem mereu: „Băi, ce tare ar fi fost să înregistrăm momentul ăsta!”. E mult spus că scriu vreun scenariu.

Pur și simplu, luăm momentele astea, le punem cap la cap și apoi filmăm. Așa ies niște mici episoade care nu au treabă neapărat cu reel-urile pe care le postează lumea pe Instagram, care trebuie să fie foarte relatable. E mai mult un serial pe care noi îl facem ca să ne putem uita la el peste ani de zile și să ne aducem aminte de perioada asta. Se numește „Garderoba”.

Aș vrea să facem mai multe episoade de genul ăsta și dacă vreodată s-ar face un serial despre noi, eu cred că pe mine ar trebui să mă interpreteze Zac Efron.

Shurubel, fără emoții când intră în platoul Vorbește Lumea, Lili Sandu își face cruce la fiecare ediție

că pe mine cred că ar trebui să mă interpreteze Miles Teller.

Shurubel: Iar pe Lili să o joace Mila Kunis.

Lili Sandu: Sună bine, dar eu cred că aș prefera să mă joc singură (râde).

Ce gânduri îți trec prin minte înainte de a intra în direct? Mai ai emoții acum, după tot acest timp?

Nu simt că mai am emoții, decât atunci când avem emisiuni speciale, cum sunt emisiunile noastre aniversare, în general. Dar, în afară de asta încerc să îmi pregătesc momente. Știu că poate sună boring, dar mă gândesc la momentul unde voi avea un anumit invitat despre care ar trebui să știu ceva și să mă pregătesc.

Lili Sandu: Eu, una, am emoții mereu. Îmi fac mereu cruce înainte să intrăm în direct.

Shurubel: “Vreau să-mi aloc bucăți de timp pentru mine, în calendar. Chiar dacă asta poate părea un pic egoist”

Cum a fost anul 2024 pentru tine? Ce îți propui pentru 2025?

Anul 2024 o să-l țin minte drept anul în care am început să am grijă de corpul meu. Este anul în care am început să fac sală. Nu am început într-o zi de luni, ci am început într-o zi de miercuri și asta înseamnă că încă mă țin, pentru că se pare că să începi de luni este problema (râde).

Vreau să continui treaba asta în 2025 și mi-am propus să am mai mare grijă la disciplina mea, cu privire la organizarea timpului. Vreau să-mi aloc bucăți de timp pentru mine, în calendar. Chiar dacă asta poate părea un pic egoist. Dar mi-am dat seama că atunci când îmi iau o oră pentru mine, undeva la mijlocul zilei, .

Nu mai sunt cu capul la ce aș mai fi vrut eu să fac în ziua respectivă și pot să fiu prezent când petrec timp cu soția mea sau părinții mei. Ai mei sunt din București și mai merg pe la ei, stau cu ei, cu frati-miu. Îmi place să îmi rezolv toată treaba până seara, ca la finalul zilei să pot să fiu relaxat.