Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală

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E una dintre cele mai cunoscute sportive mondiale și este prietenă bună cu românca Sorana Cîrstea. Descoperă care este, în realitate, motivul pentru care s-a retras din circuit fosta jucătoare de tenis originară din Serbia.

De ce amica Soranei Cîrstea nu mai joacă tenis

Într-un interviu pe care l-a acordat recent (36 ani) și-a deschis sufletul. Ana Ivanovic (38 ani) a discutat despre un subiect sensibil care a determinat-o să renunțe la marea sa pasiune. Frumoasa vedetă a ieșit din circuitul competițional în urmă cu un deceniu.

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A renunțat în momentul în care ocupa locul 63 în clasamentul WTA. Sârboaica și-a anunțat decizia prin intermediul unei filmări distribuite pe social media. La momentul respectiv, le-a mulțumit fanilor și le-a primis că va fi o ambasadoare excelentă pentru o viață sănătoasă. Acum a explicat motivul pentru care a făcut acest pas.

A dezvăluit că de-a lungul carierei s-a confruntat frecvent cu atacuri de panică. Acestea au făcut să fie și mai dificilă revenirea la forma fizică pe care și-o dorea. Ar fi vrut să treacă peste problemele de ordin fizic pentru a triumfat din nou, așa cum s-a întâmplat la Roland Garros, în anul 2008. Din păcate, fosta tenismenă nu a reușit.

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„Îmi amintesc că, încă de când aveam 20 și ceva de ani, spuneam că nu sunt o persoană care va juca până la 40 de ani. Asta nu m-a atras niciodată, pentru că știam că vreau alte lucruri în viață. Am început anul excelent în 2015… Am mers la Australian Open și într-o dimineață, cu doar câteva zile înainte de turneu, când am ieșit din baie, m-am lovit la picior și mi-am rupt degetul mic.

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Luând medicamente, am decis să joc și nu am putut… Apoi a trecut la genunchi, am avut dureri la genunchi și toate acestea, încet-încet, au dus la epuizarea psihică și la lupta împotriva inflamației… În mine nu am mai simțit dorința de a reveni în vârf”, a spus prietena Soranei Cîrstea, conform .

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”Nu am vorbit niciodată despre asta”

„Acel moment nu mi-a lipsit. Poate tocmai pentru că am petrecut mult timp luptând cu mine însămi din cauza faptului că eram în centrul atenției. Acea parte a fost eliminată. În ultimii ani, când intram pe teren, aveam atacuri de panică foarte puternice. Nu am vorbit niciodată despre asta, dar am avut atacuri de panică foarte puternice.

Oamenii se întrebau ce se întâmplă în mijlocul meciului, de ce cedez. În mine se declanșa panica și nu mai puteam. Mă cuprindea frica, gândindu-mă că a doua zi trebuie să ies din nou și să joc în fața oamenilor. După Wimbledon (n.r. – 2008) am avut un blocaj la antrenamente și m-am accidentat.

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Am făcut un chist la încheietura mâinii drepte. Am plecat la Beijing cu speranța că voi reuși să joc și acela a fost poate cel mai greu moment din cariera mea, când, fiind numărul 1, a trebuit să anulez participarea mea la Jocurile Olimpice. Am vrut să mă ascund, să nu fiu în lumina reflectoarelor.

Îmi amintesc când fratele meu, Milos, mi-a spus: «Ana, serios, cui îi pasă?! Fă-o pentru tine. Tu vrei mereu să mulțumești alți oameni. Fă ceea ce crezi tu că e mai bine». A fost un soi de reset pentru mine”, a continuat Ana Ivanovic. Fosta jucătoare de tenis a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să renunțe la marea sa pasiune.

A început să practice acest sport prima oară la vârsta de 5 ani. A crescut cu această activitate fizică pe care ar fi dorit să o facă multă vreme, dar nu a fost posibil. Din păcate, au intervenit schimbări și în viața personală. Fosta sportivă a divorțat de fostul fotbalist german Bastian Schweinsteiger, după un mariaj care a durat 9 ani.

Drumurile celor doi parteneri s-au separat la finalul anului 2025. Cei trei copii ai cuplului au rămas cu mama lor, care ulterior a trecut printr-o transformare uriașă. Ana Ivanovic , dar preferă să fie discretă în ceea ce privește identitatea bărbatului care o face fericită.