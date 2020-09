Motivul pentru care Raed Arafat nu votează la locale! „În toate celelalte campanii am mers și am votat”

Motivul pentru care Raed Arafat nu votează la locale este unul cât se poate de simplu. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență nu are viză de flotant.

Conform actelor, acesta are domiciliul în continuare în Mureș. “Sunt în București, nu am făcut viză de flotant așa că nu am cum să votez. O să fiu la Minister”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.

“Nu pot să mă duc acolo și să mă întorc în București, mai ales că înlocuiesc și un coleg, așa că voi fi la București. Altfel, în toate celelalte campanii am mers și am votat”, a mai spus Arafat.

Votul electronic ar fi rezolvat astfel de probleme, este de părere secretarul de stat. “Lumea evoluează, e normal să ajungem să votăm și să facem multe lucruri pe cale digitală”, a adăugat Arafat.

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a transmis că deschiderea anului şcolar nu a adus “un impact major” în privinţa creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus, însă atrage atenţia asupra faptului că “de apărut sigur or să fie” focare de infectare în unităţile didactice.

“Probabil, nu putem să spunem că este de acolo efectul, dar este clar că anul şcolar va duce la o creştere şi acuma începem să o vedem.

Este, poate, mixt şi din alte motive, pentru că s-au întâmplat în acelaşi timp aproape, s-au întors oamenii la muncă, sunt mai multe lucruri care au dus la această creştere.

Dar trebuie să urmărim mai departe, să vedem: apar focare, nu apar focare în şcoli, cât de des apar, pentru că de apărut sigur or să fie. Cât de des, cât de frecvent, cât de serioase sunt focarele care apar…”, a declarat Raed Arafat.

El a spus că nu ştie să fi fost semnalate “probleme grave sau critice” în ceea ce priveşte răspândirea bolii în urma deschiderii anului şcolar.

