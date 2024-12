Cu cine vor sta fetele lui Pepe, de Crăciun și Revelion. Raluca Pastramă: ”Înțelegerea e făcută în scris”. Exclusiv

Raluca Pastramă a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, ce pregătiri face de Crăciun, dar și cum a decis, împreună cu fostul soț, Pepe, să împartă timpul petrecut cu fetele lor de sărbători.

Raluca Pastramă s-a înțeles cu Pepe. Ce se întâmplă cu fetele lor de Crăciun

Cei doi au ajuns la o înțelegere, cea pe care, în ciuda disensiunilor care au avut loc între ei, e respectată în fiecare an. Ajunul Crăciunului le va prinde pe fetele celor doi acasă la Pepe, iar ziua de Crăciun, 25 decembrie, Raluca Pastramă va fi cu ele.

Vedeta ne-a mărturisit că nu are planuri de sărbători, ci își trage sufletul după tărăboiul care a ținut prima pagină a ziarelor în ultima perioadă. a obținut, în procesul pe care îl are cu fostul partener, Ibrahim Ibru, cu care are o fetiță minunată împreună.

Raluca Pastramă ne-a zis că și anul acesta va frământa la cozonaci și va face sarmale, deja o tradiție în familia fostei soții a lui Pepe. De altfel, fetele îi dau câte un ajutor prin bucătărie, chiar dacă Raluca preferă să nu le pună la treabă, ci le lasă să se joace. Totuși, există un obicei unde le dă mână liberă micuțelor, și anume, le lasă sî împodobească bradul.

„Mă mai ajută fetele la mâncăruri”

„Nu am planuri de Crăciun, nu prea facem nimic special. Stăm acasă, facem cozonaci, sarmale. Îmi place să fac cozonaci, doar nu mă laud eu cu ei mereu?

Fetele stau cu mine, dar nu mă ajută ele la cozonaci. Ele împodobesc bradul, se joacă prin casă. Mă mai ajută și pe mine din când în când la ce mai pot, dar nu le pun eu pe ele să facă cu mine cozonaci. Îți dai seama, cozonacii sunt pretențioși. Mă mai ajută fetele la mâncăruri, la ce mai facem noi, sarmale, salată de boeuf. Sunt și ele acolo, mă ajută. Ne mai ajută, ne mai încurcă (râde!)”, a declarat Raluca Pastramă, pentru FANATIK.

Întrebată dacă are vreo dorință pentru noul an, Raluca ne-a spus că intenționează să dea la o parte tot ce e rău din viața ei și speră să vină cu adevărat soarele pe strada ei. Tot scandalul legat de custodia fetelor și divorțul de Ibrahim a obosit-o psihic.

„Vreau să apară soarele ăla pe care îl aștept de mulți ani”

„Nu am dorințe, ci am intenții. Se zice că dorințele sunt o formă negativă de a-ți manifesta intenția. Așa că am doar intenții. Vreau să plece tot ce e rău și negativ în viața mea și să apară soarele ăla pe care îl aștept de mulți ani.

Încă nici nu m-am gândit foarte mult la ce vreau de la noul an, că încă sunt foarte bulversată cu perioada asta, e foarte încărcată, grea. Aștept să mă liniștesc și eu după săptămâna asta, că sunt serbările la grădiniță. Cumva, sunt foarte obosită”, ne-a spus Raluca Pastramă.

De ce a cerut Raluca Pastramă ca fetele să stea în ziua de Crăciun la ea

În încheiere, Raluca Pastramă ne-a dezvăluit și cum va împărți timpul petrecut cu fetele, în urma înțelegerii la care a ajuns cu , dar și motivul pentru care ține neapărat ca minorele să fie la ea în ziua de Crăciun.

„Înțelegerea pentru sărbători oricum este făcută în scris. Este făcută înțelegerea pentru sărbători, pentru vacanțe. Oricum o să împărțim sărbătorile jumate-jumate. La el o să fie pe 24, la mine pe 25 decembrie. Așa am făcut mereu. Pe 25 este ziua de naștere a mamei mele. De asta tot timpul pe 25 se nimerește ca fetele să fie la mine. Așa am făcut noi dintotdeauna”, ne-a mai spus Raluca, în exclusivitate.