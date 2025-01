Motivul pentru care Ramona Olaru a divorțat. Asistenta de la Neatza a explicat de ce s-a despărțit de “cel mai ok bărbat” din viața ei

Ramona Olaru a devenit rapid una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV, cunoscută pentru . Deși vorbește deschis despre viața ei amoroasă, puțini știu că frumoasa asistentă a fost căsătorită în tinerețe, înainte să ajungă celebră.

Adevăratul motiv pentru care Ramona Olaru a divorțat

În 2019, la scurt timp după ce și-a început activitatea la “Neatza”, Ramona Olaru a trecut printr-un divorț dureros. Din acea căsnicie și-a păstrat numele de familie, care devenise cunoscut în televiziune. La câțiva ani distanță, vedeta rupe tăcerea și explică motivele reale care au dus la separare.

Ramona Olaru nu a avut prea mult noroc în dragoste, niciun bărbat reușind să rămână definitiv în viața ei.

Viața amoroasă a vedetei a fost mereu în atenția presei, cu suișuri și coborâșuri care au ținut primele pagini ale tabloidelor. Ea a fost într-o relație cu Cuza și a , dar acestea s-au încheiat cu despărțiri tumultoase.

De asemenea, frumoasa prezentatoare a fost căsătorită în tinerețe, iar acum ne spune motivul real pentru care a ajuns la divorț. Ea afirmă că lucrurile s-au răcit între ea și fostul soț, iar cei doi au început să evolueze în direcții diferite.

De a divorțat Ramona de Bogdan Olaru

Înainte să apară la “Prietenii de la 11” și apoi la “Neatza”, Ramona s-a căsătorit cu Bogdan Olaru, al cărui nume l-a păstrat și după divorț. Deși căsnicia lor nu a durat, ea îl consideră pe Bogdan “cel mai ok bărbat” din viața ei.

„Am fost într-o relație de căsătorie, doar logodiți la cununia civilă, doar așa. Cred că a fost dintr-o nevoie de a fi sigură că am ceva sigur și de acum încolo viața mea va fi aranjată și frumoasă, cu omul meu, cu familia mea.

A fost foarte ok, nu am avut probleme majore în acea căsătorie, absolut deloc, din contră, cred că a fost cel mai ok bărbat din viața mea. (…)

Ce nu a fost ok a fost faptul că ne-am căsătorit prea de tineri și am înceăut să evoluăm total diferit, fiecare într-un alt domeniu, unul ziua, unul noaptea. Nu mai aveam conexiune deloc, nu ne mai întâlneam, nu mai vorbeam, până lucrurile s-au răcit”, a mărturisit Ramona Olaru, în emisiunea Viața fără filtru, potrivit