Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Motivul pentru care Rapid este dezavantajată de arbitri în startul SuperLigii: „Îi fură de îi rupe! Sunt cinci penalty-uri nedate. Vassaras râde de Şucu”

Horia Ivanovici și Robert Niță au analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA modul în care Rapid a fost dezavantajată de arbitraje în acest sezon.
Bogdan Mariș
16.09.2025 | 11:22
Motivul pentru care Rapid este dezavantajata de arbitri in startul SuperLigii Ii fura de ii rupe Sunt cinci penaltyuri nedate Vassaras rade de Sucu
EXCLUSIV FANATIK
Rapid a fost dezavantajată de arbitri în startul sezonului de Superligă. FOTO: colaj Fanatik

Rapid are un start foarte bun de sezon în Superligă, unde ocupă locul 2, fiind neînvinsă după primele 9 runde. Chiar și în acest context, giuleștenii au pierdut puncte din cauza unor decizii discutabile de arbitraj. Horia Ivanovici și Robert Niță au analizat acest aspect la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Motivul pentru care Rapid este dezavantajată de arbitri

În etapa a 9-a din Superligă, Rapid a remizat pe terenul Universității Cluj, scor 0-0, însă giuleștenii puteau primi o lovitură de la 11 metri spre finalul jocului, fie pentru un fault comis la marginea suprafeței de pedeapsă, fie pentru un posibil henț comis după executarea loviturii libere care a urmat.

Nu este însă prima decizie controversată în defavoarea Rapidului, aspect subliniat de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA. „Rapid a avut minimum 3-4 penalty-uri nedate în acest start de campionat. Îi fură de îi rupe! Pentru că nu au forță. Angelescu nu are forță, săracul”, a declarat directorul FANATIK.

Robert Niță, furios după deciziile luate în defavoarea Rapidului

Robert Niță, fost jucător la Rapid și un apropiat al patronului Dan Șucu, a vorbit la rândul său despre aceste faze, din cauza cărora Rapid a pierdut puncte importante în startul sezonului. „Rapidul a avut 5 penalty-uri neacordate în 9 etape, ce naiba vorbim? Unele nu au ieșit în evidență pentru că echipa a câștigat.

Dar la Galați echipa face egal și ai penalty clar, henț. Sunt echipe care într-un an nu au 5 penalty-uri, Rapidul are 5 nedate în primele 9 etape. La Cluj faci egal, cel puțin unul dintre cele două e clar. Poți să ratezi, dar dă-ne, lasă-i pe ei să rateze”, a declarat fostul atacant la FANATIK SUPERLIGA.

„Vassaras râde de Șucu. Angelescu nu are nicio forță”

Horia Ivanovici a reiterat mai apoi motivul din cauza căruia Rapid ar fi fost dezavantajată în aceste situații. „În primele 9 etape, zici că Vassaras râde de Șucu. N-are săracul Angelescu nicio forță, cum e el simpatic, drăgălaș așa. Zero, nicio forță.

S-a dus la Comitetul Executiv să-l dea jos pe Gino Iorgulescu, când a ieșit a spus ‘N-avem nimic cu Gino’, ziceai că e un pisoi, care tocmai primise un castronaș de lăptic, îi dăduse Gino. La fel cu arbitrajele, zero barat, influență zero a lui Angelescu”.

„ÎI FURĂ DE-I RUPE!”. Rapid, VICTIMA ARBITRILOR în primele etape din SuperLiga

