Motivul pentru care Real Madrid joacă marți, deși campionatul Spaniei a început în weekend. Cum va arăta echipa la debutul oficial, în La Liga, al lui Xabi Alonso

Real Madrid întâlnește Osasuna astăzi, marți, 19 august (ora 22.00), în ceea ce va fi debutul echipei în actualul sezon al La Liga. O competiție care a început în weekend și în care

Motivul amânării: participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor

Real Madrid își începe noua călătorie în La Liga într-o zi de marți, fiind o excepție de programare a competiției, ale cărei meciuri se joacă, în mod normal în intervalul vineri – luni. Iar Liga Spaniolă acceptă extrem de rar excepții.

Motivul pentru care Real Madrid și-a amânat debutul în etapa 1 din La Liga se datorează participării sale la Cupa Mondială a Cluburilor.

Albii au cerut amânarea acestuia, susținând necesitatea de a putea avea timpul necesar de pregătire în pre-sezon, respectând în același timp vacanța jucătorilor ei.

Trei săptămîni de vacanță, trei săptămâni de pregătire

Această propunere a fost susținută de AFE pe baza contractului colectiv al fotbaliștilor din Spania, care garantează un minimum de trei săptămâni de vacanță și apoi alte trei de pregătire pre-competițională.

În acest fel, meciul a fost amânat până la data exactă la care au fost îndeplinite aceste condiții, adică, marți, 19 august. Asta chiar dacă, restul meciurilor din prima etapă s-au jucat în intervalul vineri-luni.

Pentru Xabi Alonso, nu va fi deloc un debut ușor, deoarece se confruntă cu Osasuna, o echipă incomodă. Și un adversar cu aspirații europene care în ediția anterioară nu și-a atins obiectivul, dar în urmă cu doi ani a ajuns în calificările pentru Conference League.

Multe absențe pentru Xabi Alonso

Spaniolii așteaptă să vadă formula pe care va miza Xabi Alonso, deși mari surprize nu pot apărea. Dintre noile achiziții, șanse de a fi titulari au Alexander-Arnold, Dean Huijsen și Álvaro Carreras, în vreme ce Franco Mastantuonono va fi probabil rezervă.

Real nu poate conta pe patru accidentați: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy și Endrick. În plus, stoperul german Rudiger este suspendat. Acesta va fi înlocuit cu brazilianul Eder Militao, care va face pereche cu Dean Huijsen.

Real va juca probabil în formula Courtois – Trent, Huijsen, Militao, Carreras – Guler, Tchouameni, Valverde – Dias (Rodrygo), Mbappe, Vinicius. În lotul madrilenilor revine și Dani Carvajal, care nu a mai jucat un meci oficial din octombrie, fiind grav accidentat.