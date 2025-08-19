Sport

Motivul pentru care Real Madrid joacă marți, deși campionatul Spaniei a început în weekend. Cum va arăta echipa la debutul oficial, în La Liga, al lui Xabi Alonso

Multipla campioană a Spaniei a primit permisiunea Ligii Spanole de fotbal de a-și prelungi pauza competițională până la maximum posibil
Catalin Oprea
19.08.2025 | 08:40
Motivul pentru care Real Madrid joaca marti desi campionatul Spaniei a inceput in weekend Cum va arata echipa la debutul oficial in La Liga al lui Xabi Alonso
SPECIAL FANATIK
Xabi Alonso debuteaza azi pe banca Realului, in campionatul Spaniei FOTO X

Real Madrid întâlnește Osasuna astăzi, marți, 19 august (ora 22.00), în ceea ce va fi debutul echipei în actualul sezon al La Liga. O competiție care a început în weekend și în care FC Barcelona a plecat ca din pușcă, învingând cu 3-0 în deplasare, pe Mallorca.

ADVERTISEMENT

Motivul amânării: participarea la Campionatul Mondial al Cluburilor

Real Madrid își începe noua călătorie în La Liga într-o zi de marți, fiind o excepție de programare a competiției, ale cărei meciuri se joacă, în mod normal în intervalul vineri – luni. Iar Liga Spaniolă acceptă extrem de rar excepții.

Motivul pentru care Real Madrid și-a amânat debutul în etapa 1 din La Liga se datorează participării sale la Cupa Mondială a Cluburilor. Acolo au ajuns până în semifinale, unde au pierdut clar în fața celor de la PSG.

ADVERTISEMENT

Albii au cerut amânarea acestuia, susținând necesitatea de a putea avea timpul necesar de pregătire în pre-sezon, respectând în același timp vacanța jucătorilor ei.

Trei săptămîni de vacanță, trei săptămâni de pregătire

Această propunere a fost susținută de AFE pe baza contractului colectiv al fotbaliștilor din Spania, care garantează un minimum de trei săptămâni de vacanță și apoi alte trei de pregătire pre-competițională.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

În acest fel, meciul a fost amânat până la data exactă la care au fost îndeplinite aceste condiții, adică, marți, 19 august. Asta chiar dacă, restul meciurilor din prima etapă s-au jucat în intervalul vineri-luni.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB

Pentru Xabi Alonso, nu va fi deloc un debut ușor, deoarece se confruntă cu Osasuna, o echipă incomodă. Și un adversar cu aspirații europene care în ediția anterioară nu și-a atins obiectivul, dar în urmă cu doi ani a ajuns în calificările pentru Conference League.

ADVERTISEMENT

Multe absențe pentru Xabi Alonso

Spaniolii așteaptă să vadă formula pe care va miza Xabi Alonso, deși mari surprize nu pot apărea. Dintre noile achiziții, șanse de a fi titulari au Alexander-Arnold, Dean Huijsen și Álvaro Carreras, în vreme ce Franco Mastantuonono va fi probabil rezervă.

Real nu poate conta pe patru accidentați: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy și Endrick. În plus, stoperul german Rudiger este suspendat. Acesta va fi înlocuit cu brazilianul Eder Militao, care va face pereche cu Dean Huijsen.

Real va juca probabil în formula Courtois – Trent, Huijsen, Militao, Carreras – Guler, Tchouameni, Valverde – Dias (Rodrygo), Mbappe, Vinicius. În lotul madrilenilor revine și Dani Carvajal, care nu a mai jucat un meci oficial din octombrie, fiind grav accidentat.

 

Dinamo nu e foarte supărată după cele două eliminări dictate de Colțescu cu...
Fanatik
Dinamo nu e foarte supărată după cele două eliminări dictate de Colțescu cu UTA! Unde a greșit centralul
“Nu mai pot! Mă voi prăbuși!” Jannick Sinner a abandonat în lacrimi finala...
Fanatik
“Nu mai pot! Mă voi prăbuși!” Jannick Sinner a abandonat în lacrimi finala de la Cincinnati, iar rivalul Carlos Alcaraz și-a mărit avantajul direct
Michael Jordan, proces împotriva NASCAR. Ce legătură există între legenda din NBA și...
Fanatik
Michael Jordan, proces împotriva NASCAR. Ce legătură există între legenda din NBA și compania de curse pe circuit
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce...
iamsport.ro
A cumpărat un apartament de la Mitică Dragomir și e revoltat de ce a găsit în acesta: 'Marele antreprenor!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!