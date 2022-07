Motivul pentru care Regina Elisabeta a II-a are aceeași coafură. Ce spun experții regali

Suverana are aceeași coafură de 70 de ani, de când a fost numită la conducerea țării, dar care este motivul pentru care nu a recurs la nicio schimbare de look în această perioadă? Experții regali ne lămuresc.

De ce Regina Elisabeta a II-a are aceeași tunsoare. Care este motivul

Regina Elisabeta a II-a poartă aceeași tunsoare dintotdeauna și nu ajunge foarte des pe mâna stiliștilor. Poate vă întrebați de ce a ales să-și poarte mereu părul tuns scurt și cu câteva bucle lejere, foarte naturale.

Specialiștii în Familia Regală Britanică sunt de părere că a fost nevoită să nu facă schimbări majore de look din cauza etichetei. Mai exact, experții susțin că în felul acesta Suverana va fi mereu remarcată.

Pe lângă faptul că este mereu ușor de identificat în public, Regina Elisabeta a II-a nici nu va apărea în tabloide. Asta înseamnă că, potrivit , nu oferă motive în plus de discuție printre cetățenii britanici.

În aceeași situație este și Camilla Parker Bowles, soția Prințului Charles, care în trecut a fost aspru datorită relației sale cu fiul Majestății Sale.

Regina Elisabeta a II-a, fără schimbări de look

Regina Elisabeta a II-a nu recurge la schimbări de look, dar asta nu înseamnă că nu are stilist. Dimpotrivă, Suverana este tunsă periodic de o femeie care a oferit detalii despre vizitele pe care le face la salon.

„Începând cu martie 2020, am spălat părul Reginei în fiecare săptămână. L-am așezat și l-am coafat și chiar l-am tuns când a fost nevoie. Echipa mea a numit acest lucru Salonul Kelly.

În primele două săptămâni, am tremurat. Îi mai făcusem părul doar o dată sau de două ori înainte. Asta s-a întâmplat în timp ce eram la bordul Royal Yacht Britannia.

Regina a fost atât de amabilă încât m-a sfătuit cu privire la modul foarte specific de a o coafa”, a declarat Angela Kelly, asistenta Suveranei, care a lansat cartea The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, scrie .