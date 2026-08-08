Sport

Motivul pentru care Rodri este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști de pe planetă! Ce îl diferențiază față de alte vedete

Căpitanul naționalei Spaniei este omul ultimilor doi ani în fotbalul Mondial, cucerind atât Campionatul European, cât și World Cup 2026, dar e apreciat pentru ce reprezintă și în afara gazonului
Catalin Oprea
08.08.2026 | 15:27
Motivul pentru care Rodri este unul dintre cei mai apreciati fotbalisti de pe planeta Ce il diferentiaza fata de alte vedete
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Rodri este foarte aproape de FC Barcelona FOTO X
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Spaniolul Rodri a fost curtat intens de Real Madrid, dar acum e foarte aproape de FC Barcelona. Catalanii au înaintat o primă ofertă englezilor de la Manchester City, pentru fotbalistul al cărui contract expiră în vara anului viitor.

Rodri s-a născut în ziua în care Spania a pierdut în fața Angliei la EURO 1996

Întrucât riscă să-l piardă gratis, City va fi nevoită să se despartă de Rodri, dar trage de preț, cerând 70 de milioane de euro, în vreme ce Barca nu ar pune la bătaie mai mult de 50 de milioane de euro pentru căpitanul Spaniei.

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Dincolo de certa valoare fotbalistică a Balonului de Aur din 2024, desemnat cel mai bun fotbalist atât la ultimul Campionat European cât și la ultimul Campionat Mondial, Rodri este un personaj extrem de apreciat pentru ceea ce reprezintă dincolo de gazon.

Rodrigo Hernández Cascante s-a născut pe 22 iunie 1996, la Madrid, în ziua în care Anglia învingea Spania la Campionatul European de Fotbal. După 0-0 în timpul regulamentar, Anglia lui Seaman, Gascoigne, Shearer și Gareth Southgate elimina, la penaltyuri, Spania lui Zubizarreta, Sergi, Hierro sau Amor, în sferturile de finală.

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Peste 28 de ani, spaniolii aveau să-și ia revanșa la EURO 2024, turneu final câștigat de Spania, care a cucerit al patrulea său titlu continental (1964, 2008, 2012, 2024). Cu Rodri în prim -plan, așa cum s-a întâmplat și în această vară, când ibericii au câștigat al doilea titlu Mondial, după cel din 2010.

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A fost coleg cu Andrei Rațiu la Villareal B

Fără a avea nimic din geniul lui Messi sau din strălucirea lui Ronaldo, Rodri este unul dintre cei mai respectați fotbaliști din lume. Un tip extrem de serios, modest și retras, care acum câțiva ani a șocat când a dezvăluit că nici măcar n-are mașină. “Merg cu una dată de club. Pentru mine mașina e doar un mijloc de transport”, a punctat el, când a fost întrebat de englezi.

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Rodri a început fotbalul la o echipă de cartier din suburbiile Madridului, dar la 11 ani a ajuns la Atletico. La 17 ani a plecat la Villareal, pentru că Atletico nu l-a mai vrut, considerând că nu poate ajunge fotbalist din cauza lipsei de forță fizică. A stat cinci sezoane la Villareal și a fost coleg acolo și cu Andrei Rațiu, care era însă mai mult la echipa a doua.

În 2018 s-a întors la Atletico Madrid, care a plătit pentru el 20 de milioane de euro. Un an mai târziu, Manchester City a achitat clauza sa de reziliere de 62 de milioane de lire sterline și l-a adus sub comanda lui Guardiola.

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Pasele lui au o precizie uluitoare

De atunci a început practic ascensiunea lui la un nivel foarte înalt. Englezii au fost încântați să vadă un jucător cu talie și puternic din punct de vedere fizic. Aceste calități îl ajută să câștige frecvent tacklingurile, precum și dueluri aeriene.

El are o rată de succes de 73% la tacklingurile asupra jucătorilor adverși, iar în sezonul 2022-2023 a câștigat 100% din duelurile aeriene, ceva uluitor pentru fotbalul britanic. Și, în medie, pasele sale au o precizie de 91-92%.

E licențiat în economie, n-are tatuaje și nu stă pe rețelele sociale

Deși s-a concentrat pe cariera sa fotbalistică, educația a fost întotdeauna esențială pentru Rodri. În liceu, el a fost trimis în America și Irlanda în cadrul unor programe educaționale, tatăl său dorind să învețe engleza. Când era la Villarreal, a studiat la Universitate științe economice și comerciale.

Și pentru a se asigura că nu lipsește de la niciun curs, Rodri a stat în locuințe studențești la Universidad de Castellon. Juca în prima ligă, stătea în cămin și conducea un Opel Corsa, luat la mâna a doua.

”Obiectivul meu principal a fost să îmi iau diploma de licență în Administrarea Afacerilor și Management. O provocare personală. Îmi place să îmi țin mintea ocupată cu mai multe lucruri. Am mingea într-o mână și cartea în cealaltă”, a povestit fotbalistul, care nu are tatuaje și nu pierde timpul pe rețelele sociale.

După Cupa Mondială a fost în vacanță în Muntenegru

De o modestie ieșită din comun, el a mai dezvăluit că se simte privilegiat că practică un sport care îi aduce bani. De aceea nici nu se dă în vânt după extravaganțe. După Cupa Mondială, el și-a luat iubita și au mers în vacanță în Muntenegru. Nimic de lux, o vacanță simplă, în care s-a pozat cu toți cei care l-au recunoscut, a împărțit autografe și s-a plimbat pe faleză lejer, în șlapi și pantaloni scurți. Fără bodyguarzi, fără limuzine. A cinat la terasele de la malul Adriaticii și s-a relaxat citind.

Trofeul mondial, venit după cel europen este al treilea din cariera lui Rodri la seniori. În 2023, el a câștigat Liga Națiunilor. A fost însă campion european la U19 și vice-campion la U21. Alte 13 trofee au fost câștigate cu Manchester City, între care și singura Ligă a Campionilor, din vitrina “cetățenilor”, în 2023, când a marcat golul victoriei

 

 

 

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