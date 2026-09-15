Motivul pentru care Rodri l-a sunat pe Mourinho, imediat după ce a semnat cu FC Barcelona! Căpitanul campioanei mondiale a dezvăluit de ce se simte englez

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Spaniolul Rodri, campion mondial și european cu Spania, a fost disputat intens de Real Madrid și FC Barcelona, care s-au luptat să obțină semnătura lui în această vară. În cele din urmă, fotbalistul de 30 de ani a ales gruparea catalană, care a plătit pentru el în jur de 70 de milioane de euro.

A ales Barcelona pentru factorul sportiv

a explicat alegerea făcută, dar și de ce l-a sunat pe Jose Mourinho, imediat după ce a semnat cu FC Barcelona. El va câștiga 15 milioane de euro pe an, cu patru mai mult decât lua la Manchester City.

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„A fost un proces, mai mult decât o decizie. Primul este să înțelegi că ciclul tău s-a încheiat și că poate vrei o nouă provocare, un loc unde să poți continua să-ți construiești cariera. Trebuie să mulțumesc celor de la City pentru tot ce mi-au oferit, care au fost șapte ani de neuitat atât la nivel personal, cât și fotbalistic”, și-a început Rodri mărturia pentru Elmundodeportivo.

„Barcelona este cum cel mai bun lucru pentru mine din multe motive. Întotdeauna mi-am bazat deciziile pe o problemă sportivă, unde cred că voi putea câștiga sportiv, nu financiar, să fiu fericit și, mai presus de toate, să cresc ca jucător”, a explicat el de ce a ales Barca.

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L-a sunat pe Mourinho ca să-i mulțumească

„Nu a fost deloc o decizie ușoară, să spui nu Madridului nu este ușor mai ales că s-au purtat exemplar cu mine. Când am luat decizia, l-am sunat pe Jose Mourinho să-i mulțumesc pentru interesul și său și felul în care m-a tratat. Cred că este un antrenor grozav, a arătat deja asta oriunde a ajuns în marile sale etape profesionale, iar Real Madrid va fi un adversar dificil pentru această ligă”, a mai declarat Rodri.

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El a precizat că nu a fost presat cu nimic în alegerea pe care a trebuit să o facă. „Toată lumea și-a exprimat dorința de a se baza pe mine, de a lucra, de a contribui la creșterea echipei. Asta mi-a plăcut foarte mult, a fost o senzație foarte familiară, ca la un club de familie, și asta m-a atras foarte mult”, a încheiat el.

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Se simte englez pentru că îi pasă doar de fotbal

Rodri a dezvăluit că deși este spaniol, el se simte, în fotbal, ca un englez. „Mă concentrez pe fotbal. Din acest punct de vedere sunt foarte englez, nu-i așa? Premier League este fotbal și puțin altceva”, a afirmat căpitanul campioanei mondiale, care înainte de Manchester City a jucat la Atletico Madrid și Villareal.

pentru care a marcat patru goluri. El a jucat deja cinci meciuri pentru Barcelona, echipă care este neînvinsă în acest sezon.