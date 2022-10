Daniela Crudu, dezvăluiri despre viața ei din Suedia, OnlyFans, bani și iubit: ”Sper la un copil”

Daniela Crudu a decis, de ceva vreme deja, să locuiască alături de sora ei, Ana Maria, în Suedia. Acolo, frumoasa fostă asistentă TV și-a schimbat complet domeniul de activitate, a început să câștige bani serioși din OnlyFans și, recunoaște ea, se gândește să rămână în recea peninsulă scandinavă.

Daniela Crudu explică decizia de a sta în Suedia și a face OnlyFans departe de România

Daniela Crudu nu a ascuns nicio secundă că a început să activeze pe rețeaua de socializare dedicată adulților OnlyFans. Doar că, recunoaște ea, preferă să o facă din Suedia, iar motivele le-a explicat, în exclusivitate, pentru FANATIK.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă.

La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, spune Daniela Crudu, asistenta TV care a intrat în istoria televiziunii de la noi pentru felul în care arată.

De altfel, ne-a mai spus Cruduța, se și gândește ca, în viitorul apropiat, să rămână în Suedia. În place aproape totul la țara din Nordul Europei, motiv pentru care a și

”Am decis să vând apartamentul din București pentru că o să vreau să îmi iau o casă. M-am plictisit, m-m săturat după 12 ani să stau în apartamentul ălă. E momentul să fac o schimbare. Mă mai gândesc dacă îmi iau casă în România sau în Suedia. Aici, în Suedia, cel puțin în ultimul timp, tot stau. Ar fi mișto, îți dai seama, să stau aici, în Suedia, să iau casă.

Apartamentul îl dau cu 99.000 de euro, e mare, e frumos. Îl dau și mobilat, are și loc de parcare… Un apartament cu două camere, aici, în Suedia, e vreo 120.000 de euro”, ne-a mai dezvăluit Daniela Crudu.

Câți bani câștigă Daniela Crudu din OnlyFans?

Liniștea pe care o are în Suedia este completată și de sumele serioase de bani pe care le câștigă Daniela Crudu din OnlyFans. Bani mulți, dar, ne spune vedeta, multă muncă în spatele lor.

”În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, în reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar, la tv, nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo?

Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”, ne spune Daniela Crudu.

Când vine vorba de încasările din OnlyFans, Cruduța e sinceră. Acum face mai mulți bani din fotografiile fierbinți pe care le postează pe rețeaua de socializare pentru adulți decât atunci când apărea, zi de zi, la televizor.

”Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Daniela Crudu.

Daniela Crudu, despre scandalul cu Nea Mărin

Despre Daniela Crudu au apărut, în ultima perioadă, tot felul de șturi. Iar unele dintre acestea s-au concentrat pe relația pe care a avut-o cu Antena 1, motivele despărțirii de postul TV și scandalul cu Nea Mărin. Mai exact, se spunea că acesta, pe când filma pentru show-ul lui de la Antene, ar fi ”atins-o” pe Cruduța.

Pentru FANATIK, Daniela Crudu a explicat că între ea și Nea Mărin s-au petrecut lucruri urâte, dar, precizează vedeta, nu ar avea ce să reproșeze Antenelor. Dar, cu toate acestea, acum, postul tv nu mai are ce să îi ofere.

”Despre ceartă, un miez de adevăr este. Nu pot să spun că sa întâmplat chiar așa. Am rămas în relații bune cu Antenele, logic, dar nu au ce să mai îmi ofere, să mă mai motiveze. Nu cred că mai e emisiune de divertisment la care nu am participat și, sincer, nici nu mai am tragere de inimă să mă duc.

Că, în afară de Asia Express, nu prea mai au ce, nici nu mi s-ar mai potrivi. Acolo aș merge din nou, dacă se face un Best of, să ia câte o echipă din fiecare sezon”, spune Daniela Crudu.

Daniela Crudu: ”Când vreau distracție, merg în Copenhaga”

Suedia, ne explică fosta asistenta TV, are cam tot ce și-ar putea dori. Dar, totuși, dezvăluie Cruduța pentru FANATIK, sunt și lucruri cărora le duce dorul. Iar distracția, viața de noapte, e pe primul lor.

”Aici îmi place că nu e aglomerat absolut deloc, traficul e lejer. De exemplu, mergem acum să vizităm o rezervație de elani. Nu e prea populată țara… Când vreau agitație, merg la Copenhaga (capitala Danemarcei, n. red), ajung într-o oră.

Acolo merg la shopping, la viață de noapte, la distracții, restaurante mai frumoase, acolo sunt cele mai multe cu stele Michelin. Totuși, mie îmi place și Suedia”, spune Daniela Crudu.

În altă ordine de idei, spre amuzamentul celor două surori Crudu, bărbații din Suedia nu sunt în topul preferințelor lor. ”Îți dai seama cât de ciudată pare Daniela pe aici? Ea, așa, stridentă, și ei… ponosiți cu totul!”, spune, râzând în hohote și .

Daniela Crudu, despre suedezi: ”Nu se dă nimeni la tine”

Obișnuită de-a lungul timpului să se facă remarcată în mai toate lucrurile în care apărea, frumoasa Daniela Crudu nu are același succes în Suedia. E adevărat, bărbații de acolo nu sunt la fel de îndrăzneți ca și românii cu care e obișnuită ea. Nu numai că nu sunt îndrăzneți, explica Cruduța, ci sunt de-a dreptul rușinoși.

”Suedezii… Sunt reci. Antisociali, zici că sunt speriați de bombe. Nu se dă nimeni la tine, nici nu se apropie de tine, le e frică. Dacă vrei să îi întrebi ceva pe stradă au impresia că vrei să le iei geanta (râde, n. red.)”, ne spune, amuzată, Daniela Crudu.

În orice caz, precizează ea, indiferent de cum ar fi suedezii, acolo. Și așa, explică ea, este mai obișnuită să locuiască în străinătate decât să stea, cuminte, în apartamentul ei din București.

Cu toate acestea, mai spune Cruduța pentru FANATIK, ce se întâmplă acum în țara în care a locuit cel mai mult și care i-a plăcut enorm, Ucraina, o îngrozește. ”Când m-am lăsat de televiziune am stat și un jumătate în Kiev, plecam verile câte trei luni. Acum, când văd ce e în Ucraina mă înfior, nu îmi vine să cred.

Am ținut legătura cu niște fete de pe acolo și e îngrozitor. Stăteam în cartiere din alea șmechere din Kiev, iar acum cad bombe acolo, recunosc imaginile, zona de la TV. Doamne-ferește! Am fost și în Lvov, în Odessa. Ucraina e o țară mare, frumoasă. Dar ei sunt și ei reci, ca oameni”, ne spune fosta asistentă TV.

Daniela Crudu e fericită cu un român. Vrea și copil cu el

Discretă din cale afară atunci când vine vorba de relațiile pe care le are, Daniela Crudu a vorbit, totuși, și despre statutul ei amoros. Și, ne spune ea, este mai fericită ca niciodată de când a întâlnit un român. Ba chiar vrea să facă și un copil alături de el.

”Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online.

Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, mai spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Daniela Crudu.