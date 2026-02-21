Sport

Motivul pentru care Sabrina Voinea a ajuns pe masa de operație. Mesajul transmis de mama gimnastei

Mama Sabrinei Voinea a anunțat că fiica sa a fost supusă unei operații. Ce s-a întâmplat cu gimnasta de a ajuns la cuțit și cum a decurs intervenția chirurgicală.
Traian Terzian
21.02.2026 | 19:07
Motivul pentru care Sabrina Voinea a ajuns pe masa de operatie Mesajul transmis de mama gimnastei
Mama Sabrinei Voinea a dezvăluit ce operație a suferit fiica sa. Sursă foto: colaj Fanatik
Considerată cea mai bună gimnastă a momentului din România, Sabrina Voinea a fost nevoită să se opereze de urgență. Ce mesaj a transmis mama sa, antrenoarea Camelia Voinea.

Mama Sabrinei Voinea a anunțat ce fel de operație a suferit fiica sa

După ce în toamna anului trecut a ratat de puțin câștigarea medaliei de bronz în finala la sol de la Campionatele Mondiale, Sabrina Voinea a fost nevoită să ajungă acum pe masa de operație din cauza unei apendicite.

Anunțul a fost făcut chiar de Camelia Voinea, mama și antrenoarea gimnastei de 18 ani, care a ținut să le mulțumească medicilor care s-au ocupat de intervenția chirurgicală la Spitalul Clinic de Urgență București.

”Sabrina, azi-noapte, a fost operată de apendicită acută. Acum este bine. Suntem lângă tine iubita noastră. Mulțumesc mult colectivului medical de la Floreasca, domnului Bellu și lui Răzvan Spirescu! Însănătoșire grabnică scumpa noastră. Doamne ajută!”, a scris mama sportivei, pe contul de Facebook.

Camelia Voinea și-a abuzat fiica la antrenament

Familia Voinea a fost implicată în mai multe scandaluri ce au pătat imaginea gimnasticii românești. Numai în toamna anului trecut au ieșit la iveală câteva filmulețe în care Camelia Voinea are un comportament extrem de dur cu fiica sa în timpul unui antrenament de acum 10 ani.

În urma acestor imagini, dar și a altor scandaluri care au avut loc de-a lungul timpului, Comitetul Executiv al federației a luat hotărârea să dizolve loturile naționale pe termen limitat, urmând ca sportivele să se pregătească la cluburile de care aparțin.

Camelia Voinea, acuzată de hărțuire

Într-un alt episod de acest gen, la revenirea de la Campionatele Mondiale de la Jakarta, gimnasta Denisa Golgotă a dezvăluit comportamentul agresiv al Cameliei Voinea și a anunțat că a făcut o sesizare la federație.

”(n.r. – Ai depus către Federație plângere pentru bullying în sala de antrenament?) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât și hărțuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federație.

Cam toată lumea știe la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic. (n.r. – Există persoane în sală care te-au hărțuit personal?) Da! (n.r. – Nu a fost niciun răspuns din partea Federației?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reușit să fac. Dar într-adevăr, nu mă așteptam să am parte de atâta discriminare și de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea știe cu cine mă antrenez în sala de gimnastică.

Nu este normal să fie un așa tratament față de celelalte sportive, nu doar de mine. Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine și să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează și că o să am nevoie de operații estetice”, a afirmat Golgotă.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
