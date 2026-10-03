Selecționerul Poloniei a lăudat România după șocul de la Varșovia: „Am văzut încă de la început”

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Jan Urban, selecționerul Poloniei, nu se aștepta ca echipa sa să înscrie 6 goluri cu toate că „leșii” au evoluat în superioritate numerică încă din minutul 22. Cu toate acestea, se declară mulțumit de joc și probabil se gândește că a mai evitat cel puțin pentru o perioadă demiterea.

Jan Urban își laudă echipă după 6-0 cu România și e fericit că a evitat demiterea cel puțin pe moment

„Pe de o parte, trebuie să știi să profiți de superioritate, pentru că nu se întâmplă întotdeauna să poți marca unul, două sau șase goluri. Bravo băieților. Victoria în sine face ca noi să rămânem în joc. Au fost multe faze frumoase, combinații și multe goluri. Ne-a fost mai ușor, dar trebuie să recunoaștem că unele driblinguri și faze au fost frumoase. Cu siguranță, spectatorului i-a făcut plăcere să urmărească”, a declarat Urban după meci pentru TVP Sport.

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Selecționerul Poloniei l-a lăudat pe Wiktor Nowak și în general a avut cuvinte de apreciere la adresa tinerilor care au adus un suflu nou la națională. E cunoscut faptul că Polonia își schimbă generațiile, astfel că există tot mai multe voci care-i cer inclusiv lui Robert Lewandowski să se retragă.

. A fost un meci în care am mizat pe o formulă deja verificată, cu Wiktor Nowak, care s-a remarcat din nou printr-o evoluție foarte bună. În repriza a doua am profitat de faptul că aveam un avantaj mare și le-am oferit jucătorilor posibilitatea să se odihnească. Înaintea meciului cu Bosnia nu vom avea prea mult timp”, a completat Urban.

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Selecționerul Poloniei a lăudat naționala României pentru cum s-a prezentat în primele 20 de minute

În concluzie, Urban a remarcat cum România nu a arătat rău în primele 20 de minute, românii fiind disperați să câștige după ce au pierdut cu Suedia și Bosnia. Meciul s-a rupt la eliminarea lui Radu Drăgușin din minutul 22 și penalty-ul transformat de Lewandowski, iar restul e istorie.

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, care își dorea să câștige meciul. Poate chiar prea mult. De ce? La început, românii ieșeau în atac și nu știm cum s-ar fi desfășurat lucrurile mai departe. Cartonașul roșu și penalty-ul au schimbat meciul în favoarea noastră”, a concluzionat Urban.