Motivul pentru care și Petrolul e nemulțumită de Radu Petrescu. Cum arată glezna lui Gicu Grozav

Partida Petrolul – FC Argeș a aruncat arbitrajul românesc în aer. O decizie hilară a arbitrului Radu Petrescu, care a defavorizat echipa vizitatoare, a determinat reacția promptă a CCA, venită chiar în miez de noapte.

Gicu Grozav are glezna sfâșiată

Nu doar de cei de la FC Argeș sunt însă supărați pe prestația lui Petrescu. Nemulțumiri au și ploieștenii, ceea ce amplifică dimensiunea scandalului.

Exceptând faptul că la faza golului anulat piteștenilor, acordarea loviturii libere ar fi fost eronată, Petrolul reclamă un penalty clar, care nu a fost acordat. Chiar căpitanul Gicu Grozav a declarat că a fost faultat în careul adversar și a prezentat dovada.

El a fost călcat grosolan pe gleznă de Mario Tudose și nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit în minutul 55 de Rafinha. Grozav s-a zvârcolit pe teren și are glezna crestată în trei locuri. Medicul Petrolului s-a chinuit să-i scoată fașele și jambierul care fusese invadat de sânge.

Fotbalistul consideră că a fost penalty clar

Grozav a primit câteva copci, dar prezența lui în următorul meci pe care îl va juca Petrolul e destul de puțin probabilă. El a venit supărat la flash interviuri și a reclamat faptul că arbitrul nici n-a vrut să se uite la el.

„Penalty clar. Am simțit un contact și am căzut. Nici nu m-am gândit că nu se va verifica. Am fost călcat pe gleznă, contact clar, 100% penalty din punctul meu de vedere, dar asta e, mergem înainte.

Chiar dacă pierdeam, pentru mine era fault clar, însă se pare că nu a fost considerat un contact suficient pentru a se analiza la VAR. Sunt supărat că abia pot să calc pe gleznă, dar mă bucur că am luat cele 3 puncte”, a declarat Gicu Grozav.

FANATIK a reușit să imortalizeze glezna lui Grozav, înainte ca acesta să intre pe mâna medicului echipei.

Dani Coman l-ar fi linșat pe Radu Petrescu

Adevărata furie asupra arbitrului Radu Petrescu s-a abătut însă din tabăra piteștenilor. „Nu Petrolul a reușit să învingă FC Argeș. Nu! Radu Petrescu a reușit să învingă FC Argeș. Își bat joc de noi și nu e prima oară! Ne mai întrebăm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ganea. Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare! Își bat joc de munca noastră!

Să ne spună că nu avem voie în play-off și gata! Și-a bătut joc Chivulete acasă cu UTA, ăsta și-a bătut joc acum. Nu există nimic, niciun fault. Să ne spună și ne oprim. Radu Petrescu merită să fie suspendat 40 de etape!”, a spus Dani Coman în direct la Digi Sport după Petrolul – FC Argeș 2-1.