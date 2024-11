Motivul pentru care Silviu Prigoană nu a vrut să investească la o echipă de fotbal din SuperLiga: „M-a dezgustat acest lucru”

El s-a înecat cu mâncare într-un restaurant din Brașov și nimeni nu a putut să-l salveze. Ce este mai puțin știut despre acesta e faptul că, în trecut, putea să investească la un club de tradiție din SuperLiga României.

De ce nu a investit Silviu Prigoană la Universitatea Cluj

Prigoană s-a născut în Gherla, județul Cluj. Într-o perioadă în care Universitatea trecea printr-o etapă complicată, fostul om de afaceri era văzut drept un potențial finanțator. Totuși, el a refuzat clar să bage bani la echipă.

Atunci, declara că nu are de gând să se implice în fotbalul românesc, întrucât ar fi dezgustat de comportamentul unor suporteri. În plus, acesta și-a mai motivat decizia spunând că nu vrea să aibă vreun fel de relație cu pariurile sportive.

„E gata furăciunea, fotbalul e mort! S-a terminat cu ciomăgeala, pariurile au distrus tot. Ce să caut eu în fotbal? Nu iubesc acest fenomen. În ’94, în Statele Unite, am fost la o întâlnire cu președintele federației de fotbal de acolo, pe un stadion. Dar am stat tot timpul cu spatele, nici nu m-a interesat cine joacă. Am luat-o ca pe o întâlnire de afaceri, am discutat cu o persoană distinsă și civilizată. Ce au făcut cei de pe teren nu m-a privit absolut deloc.

Nu există bani pentru așa ceva. Nu numai pentru U Cluj, și îmi pare rău pentru această echipă și pentru altele. Ca și alții, văd fotbalul ca pe o afacere. Însă acum nici arbitri nu mai sunt în fotbal, nimic nu mai e.

Acum, fotbalul nu e afacere, nu se câștigă nimic. Nimeni nu va investi în fotbal pentru că nimeni nu va putea să scoată fotbalul din moartea clinică în care se află. Îmi pare rău să-i dezamăgesc pe clujenii mei”, explica Silviu Prigoană în anul 2009.

Silviu Prigoană: „Nu vreau să fiu implicat într-un astfel de fenomen”

De asemenea, fostul afacerist a declarat în trecut că nu a mai fost la un meci de fotbal de zeci de ani, când a fost martorul unei altercații pe stadion. De asemenea, Silviu Prigoană a mai spus că era un împătimit al baschetului.

„În 1984 am fost la ultimul meci ca spectator. Jucau U și Poli Timișoara, la Cluj. A ieșit o bătaie cumplită pe stadion. M-a dezgustat acest lucru. Păi, cum să mă duc eu cu copiii la stadion când ăia înjură câte o jumătate de oră fără să se repete? Nu vreau să fiu spectator, nu vreau să fiu implicat într-un astfel de fenomen. Eu nu investesc în lucrurile moarte.

Sincer? Baschetul! Cel de peste Ocean. Acolo merge lumea la sală pentru spectacol, să aplaude o reușită. Nimeni nu înjură, nu se bat ca chiorii. Îmi place sportul, dar nu îmi mai place fotbalul”, a mai spus Silviu Prigoană, conform