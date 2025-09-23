Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea în țară. Ilinca Amariei a apelat la ajutorul instanței

În accidentul auto din 14 septembrie 2025 au fost implicați Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, și tenismena Ilinca Amariei, care nu a acordat prioritate în intersecția din apropierea Bulevardului Primăverii. Dumitrescu jr a părăsit, însă, locul accidentului, apoi a fost depistat pozitiv la cocaină. În 2021, acesta mai săvârșise o infracţiune de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, pentru care instanţa a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare.

Ilinca Amariei a fost amendată cu 3.000 lei, deoarece nu a completat formularul de intrare în România

În acest context, pe 17 septembrie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul aceleiași instanțe pe o perioadă de 30 de zile, acesta fiind urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. Ilinca Amariei (23 de ani), cea care se afla la volanul autoturimului acroșat de cel al lui Toto Dumitrescu, a fost transportată la spital după accident, dar a solicitat rapid externarea, deoarece nu a suferit decât răni minore în zona picioarelor.

Tenismena care se află pe locul 384 WTA a fost implicată într-un dosar înregistrat pe 15 februarie 2022 la Judecătoria Iași, în calitate de petent, în timp ce intimat figurează Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

În dosar se arată că prin procesul-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor din 01.02.2022, DSP Iași a constatat că Ilinca Amariei nu a respectat obligația de a completa formularul digital de intrare în țară în maximum 24 de ore de la intrarea pe teritoriul României, respectiv până la data de 24.01.2022, ora 20:29. Fapta reținută era prevăzută şi sancționată de art. 4 alin.1 din O.U.G. nr. 129/2021. În sancționare, reprezentantul DSP Iași a amendat-o contravențional pe Ilinca Amariei cu 3.000 lei.

Instanța a constatat că nu se poate reţine niciun motiv de nulitate absolută a procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravenţiilor, acesta fiind întocmit cu respectarea rigorilor impuse de prevederile art. 17 din O.G. nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Potrivit O.U.G. nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, în forma în vigoare la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancționare a contravenţiilor contestat, în vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, cu cel mult 24 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, persoanele au obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în România.

S-a arătat că în vederea completării formularului se utilizează Sistemul informatic integrat Formular digital de intrare în România, care este compus din: a) aplicaţia web pentru completarea/descărcarea formularului, accesibilă de pe portalul web plf.gov.ro; b) serviciul web de validare a formularului prin citirea CNP/a numărului documentului de călătorie completat cu ajutorul aplicaţiei web prevăzute la lit. a); c) servicii de securitate cibernetică asociate. OUG nr. 129/2021 a fost adoptată în contextul stării de alertă instituite pe teritoriul României până la 08.03.2022.

Completarea formularului nu a mai fost oportună ca urmare a încetării stării de alertă

Aceasta constituia o conformare a legislației naționale a României cu decizia Comisiei Europene de punere în aplicare (UE) nr. 1212/ 22.07.2021 de modificare a deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/253 în ceea ce priveşte alertele declanşate de ameninţări transfrontaliere grave pentru sănătate şi în vederea depistării contacţilor persoanelor expuse identificate în contextul completării formularelor de localizare a pasagerilor.

Instanța a constatat că O.U.G. nr. 129/2021 a fost modificată prin O.U.G. nr. 5/2022, în vigoare din 09.02.2022, prin care s-a stabilit că în vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID 19, pe perioada pandemiei de SARS-CoV-2, persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în țară, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României. Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligației de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în țară constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 500 la 3000 lei.

Ulterior, prin O.U.G. nr. 22/2022, a fost abrogată O.U.G. nr. 129/2021. Adoptarea acestui act normativ a avut ca premisă încetarea stării de alertă instituite pe teritoriul României şi, respectiv, încetarea aplicabilităţii măsurilor adoptate pentru prevenirea şi combaterea pandemiei de COVID-19, aplicabile persoanelor care intră pe teritoriul României, referitoare la identificarea contacţilor unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, precum şi măsurile referitoare la carantinarea persoanelor, precum şi faptul că obligaţia de a completa Formularul digital de intrare în țară, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României sau în maximum 24 de ore de la intrarea în țară, nu mai este oportună ca urmare a încetării stării de alertă instituite pe teritoriul României.

Ilinca Amariei a câștigat procesul cu DSP Iași

Instanța a apreciat că O.U.G. nr. 129/2021 nu a constituit un act normativ temporar, având în vedere faptul că la actul normativ cu caracter temporar se prevede şi perioada de aplicare sau data încetării aplicării sale, iar prin O.U.G. nr. 129/2021 (fie în cuprinsul acesteia, fie în motivele care au justificat adoptarea ordonanței de urgență) nu s-a prevăzut expres durata în timp a aplicării sale, adoptarea acestui act normativ nefiind corelată în timp exclusiv cu perioada instituirii stării de alertă. De altfel, dacă O.U.G. nr. 129/2021 reprezenta un act normativ temporar, încetarea stării de alertă atrăgea după sine şi încetarea obligației instituite prin O.U.G. nr. 129/2021, nemaifiind necesară intervenția legiuitorului român în sensul abrogării exprese, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Așadar, instanța a constatat că prin O.U.G. nr. 22/2022 a operat dezincriminarea faptei contravenționale, devenind incidente prevederile privind regimul juridic al contravenţiilor potrivit cărora dacă printr-un act normativ fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ. Instanța a constatat că amenzile contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în țară, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se anulează şi se scad din evidenţele organelor de executare.

Instanța a menționat că sumele de bani achitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând amenzi contravenţionale aplicate în temeiul OUG nr. 129/2021, abrogată prin OUG nr. 22/2022, se restituie la cererea contravenientului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului prevăzut la art. 3. Ținând cont de considerentele mai sus arătate, instanța a arătat că urmează să admită plângerea contravențională formulată de Ilinca Amariei şi să dispună anularea procesului-verbal contestat, ca nelegal. Această decizie a fost luată de Judecătoria Iași pe 26 septembrie 2022.