Motivul pentru care Sorin Paraschiv se teme înainte de FCSB – LASK Linz. “Asta mă sperie”

Sorin Paraschiv se teme de un singur lucru înainte de FCSB – LASK Linz. Fostul căpitan al “roș-albaștrilor” și a explicat motivul care o poate elimina pe campioana României din Europa League.

Sorin Paraschiv, analiză înainte de FCSB – LASK Linz: “Calificarea nu este jucată”

Gabi Safta a realizat un interviu special cu fostul căpitan al “roș-albaștrilor” pentru FANATIK. În cadrul discuției celor doi, Sorin Paraschiv a analizat-o pe FCSB .

Oficialul celor de la CSM Alexandria este de părere că formația lui Gigi Becali se poate califica în grupa Europa League, însă trebuie să fie atentă la un aspect important. Astfel că Sorin Paraschiv se teme de faptul că FCSB ar putea rata calificarea.

Acest lucru din cauza faptului că echipa nu are un joc constant. Fostul căpitan al “roș-albaștrilor” a dat ca exemplu faptul că elevii lui Elias Charalambous au jucat o repriză bună și una mai puțin bună, atât în Austria, dar și în duelul cu Sparta Praga.

În cadrul interviului acordat de Sorin Paraschiv lui Gabi Safta pentru FANATIK, fostul jucător a explicat și care poate să fie cheia pe care să o folosească FCSB pentru a accede în grupa Europa League.

– Cum ți s-a părut meciul?

– Păi calificarea nu este jucată. Au fost două reprize diametral opuse. Prima repriză a aparținut austriecilor, în a doua repriză FCSB a echilibrat partida, chiar putea să câștige pe final. Și dacă reușeau acest lucru, puteau fi mai liniștiți la București.

Așa, vor trebui în continuare să fie foarte, foarte concentrați din minutul 1, ceea ce nu s-a întâmplat la ultima partidă europeană, cea cu Sparta Praga. Sunt momente în care au forță, dar există și această instabilitate, sunt reprize diametral opuse, o repriză bună, o repriză rea. Ei trebuie să fie constanți buni, mai ales la nivelul acesta de Europa, pentru că ați văzut ce înseamnă o repriză proastă. Aveau un culoar extraordinar anul acesta…

“Trebuiau aduși jucători mai valoroși”

– Deci, simți această amărăciune că era un culoar pentru o minune, pentru o calificare în grupa Champions League?

– Da, da, pentru că nu dădeau în play-off de Manchester City, așa cum au făcut-o în trecut. Nu dădeau de echipe foarte bune. Practic jucau un play-off cu Malmo. Deci au avut un culoar extraordinar. Din punctul meu de vedere s-a și greșit puțin managerial, pentru că trebuiau aduși la începutul acestei campanii de calificare europeană jucători mai valoroși.

Dacă vrei să ajungi la jackpotul acela despre care tot se vorbește, se puteau aduce câțiva jucători mai mai buni în atac. De ce spun asta? Pentru că a plecat unul dintre golgheterii campionatului, Florinel Coman, care anul trecut a prins un sezon foarte, foarte bun și este foarte greu de de înlocuit.

Oricine ar juca acolo, indiferent că se cheamă Băluță, Tavi Popescu sau mai știu eu cine, este foarte greu să îl înlocuiești pe Florinel Coman, cel de anul trecut, care a care a înscris 18 goluri în campionatul României.

Problema celor de la FCSB înaintea returului din Ghencea

– Cum arată echipa în cupele europene?

– Inconstantă între reprize. O repriză bună cu Sparta Praga, una destul de rea. Iarăși ieri: o repriză rea, una bună. Nu e normal la nivelul acesta de campanie europeană, Champions League, Europa League nu… Dacă vrei să atingi grupa Champions League sau grupa Europa League, nu ai cum să nu fii constant 90 de minute, poate chiar și prelungiri.

Traseele nu sunt cele de anul trecut. Le-a plecat cel mai important om, care practic le-a câștigat campionatul și încă nu găsesc un înlocuitor acolo. Băluță încă nu poate să facă diferența în ultimii 30 de metri, Tavi Popescu abia și-a revenit. Nu găsim încă un jucător care să facă diferența. Îl așteptăm pe Tănase, care din punct de vedere fizic nu este încă la un nivel bun. Dar Tănase ar putea fi acel jucător care care să facă să facă diferența acolo.

Totul este posibil, dar încă nu sunt sigur de calificare, pentru că nu-mi dau așa o încredere. Nu sunt solizi cum au fost anul trecut, încă se văd câteva hibe în apărare. Din punctul meu de vedere, pentru ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, au atins maximum cu această calificare în grupele Conference League.

“Mă sperie inconstanța pe început de sezon”

– Este ceva ce totuși îți place la echipă și pe care te poți baza în continuare, că vor veni rezultate?

– Sincer, nu mă sperie nimic. Obiectivul, așa cum am spus-o, a fost atins prin calificarea în grupa Conference League. Jocul nu este unul extraordinar pe faza de atac. În schimb, îmi plac cei doi fundași centrali, care și anul trecut au jucat foarte bine împreună. S-a sudat cuplul de fundași centrali Dawa cu Ngezana, Radunovic pare că e acolo de când lumea, dar este constant bun. Crețu își face treaba foarte bine, deși nimeni nu credea în el. Sunt o echipă legată, dar cu un început destul de inconstant.

Poate cu trecerea timpului vor reveni iarăși la forma pe care au avut-o anul trecut, dar trebuie să-și revină cât mai repede, pentru că ușor-ușor etapele trec. Văd o luptă dură în campionat, dar nu mă sperie. Mă sperie doar puțin inconstanța asta pe care o au acum pe început de sezon. Dar obiectivul a fost atins și toată lumea trebuie să fie bucuroasă pentru ceea ce îți oferă acest lot.

Cheia calificării celor de la FCSB după meciul cu LASK Linz

– Cum se poate califica FCSB în grupa Europa League?

– Din punct de vedere tactic, trebuie să facă un meci perfect, nu trebuie să primească gol. Și în atac e nevoie de mult mai multă inspirație. Deocamdată, Băluță nu este inspirat… Are niște șanse de unu la unu cu fundașul dreapta pe care nu reușește să le fructifice. De exemplu, la meciul cu israelienii, am văzut de patru ori cum a scăpat Băluță cu fundașul dreapta, unu la unu, a intrat în careu și nu a reușit să fructifice. Florinel Coman, dacă era în locul lui Băluță, scăpând cu fundașul dreapta unu la unu, o dată reușea să marcheze. Aici se face diferența.

La fel și în partea dreaptă. Ștefănescu nu este cel de la Sepsi. Popa în față, am lucrat cu el la Târgoviște. Este un jucător care trebuie să tragi de el, să îl împingi, să-l antrenezi din din greu. Este un jucător puternic, care are execuții, dar nu știu dacă le are la fiecare meci, are niște execuții o dată la câteva partide.

Cred că și lui Popa i-ar fi trebuit încă un atacant în spate. Nu sunt încă inspirați la finalizare și asta îi costă foarte mult. Uitați-vă că apărarea o dată, de două ori face o greșeală, iar dacă atacanții nu reușesc să facă diferența acolo, în față…

“Dacă nu s-ar califica, nu este o dramă”

– Ce pronostic ai da pentru retur?

– Să fim optimiști cu toții, pentru că a fost un rezultat bun. Dacă vorbeam înaintea meciului că va fi un 1-1 în Austria, îl acceptam cu toții, cu condiția să se facă un meci bun, nu ca cel cu Sparta Praga, în Ghencea. Aș fi luat egalul în Austria, dar cu această condiție să câștige în Ghencea și să meargă mai departe.

Dar și dacă nu ar câștiga în Ghencea și dacă nu s-ar califica, nu este o dramă… Și-au atins un obiectiv, acela de a juca într-o grupă Conference League. După ce se va termina și va începe această grupă de Conference League, trebuie să se axeze și pe campionat, pentru că sunt destul de în spate și trebuie să-și revină ușor-ușor.

Sorin Paraschiv, AVERTISMENT dupa LASK Linz - FCSB 1-1