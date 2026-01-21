Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare

ADVERTISEMENT

Brooklyn Beckham a decis să-și spună propria versiune în disputa cu familia sa celebră. După dezvăluiri s-a aflat care este, de fapt, motivul pentru care soția lui a plâns în ziua nunții. Declarația vine de la un invitat.

De ce Nicola Peltz a plâns la cununia cu Brooklyn Beckham

Fiul cel mare al lui David Beckham este în centrul atenției datorită informațiilor pe care le-a divulgat în spațiul public. de care s-a îndepărtat definitiv.

Tânărul de 26 de ani a făcut acuzații uluitoare, precizând că mama sa, Victoria, „i-a furat primul dans” cu aleasa inimii sale. Nicola Peltz a izbucnit în lacrimi în ziua nunții și a ieșit din sala de eveniment, însă o persoană aflată acolo spune altceva.

Invitatul a transmis că scena specială dintre miri avusese loc. În plus, a subliniat că a fost un moment neplăcut la scurtă vreme după ce Marc Anthony a început să cânte. Artistul, care este prieten cu familia Beckham, a venit cu o propunere ce a fost înțeleasă greșit.

Celebrul cântăreț i-a spus lui Brooklyn să danseze cu „cea mai frumoasă femeie din cameră”, potrivit . Din păcate, proaspăta mireasă nu s-a prezentat pe scenă, ci a venit chiar fosta componentă din Spice Girls.

„Trebuia să fie marele prim dans romantic. A fost prestabilit special pentru Nicola și Brooklyn. S-a urcat pe scenă, și-a înfășurat brațele în jurul lui Brooklyn și s-a cuibărit la gâtul lui.

Dansea cu el într-un mod foarte nepotrivit. I-a furat acel moment Nicolei, acesta este adevărul lui Dumnezeu. Nicola a ieșit afară plângând”, a povestit invitatul care a luat parte la nunta lui Brooklyn Beckham cu Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham, umilit la propria nuntă

Brooklyn Beckham a scris în declarația de pe social media că s-a simțit extrem de umilit la ceremonia cu frumoasa sa parteneră de viață. Tânărul care a avut parte de un moment inconfortabil pe care nu-l va uita prea curând.

„Partea familiei Beckham aclama, iar partea lui Peltz era tăcută. Prietenii lui Nicola îi spuneau «Trebuie să te întorci». Fața ei era umflată. În cele din urmă a revenit și a fost tristă toată seara, a fost atât de sfâșietor”, a completat sursa.

Până acum David Beckham nu a făcut niciun comentariu în urma afirmațiilor făcute de băiatul său cel mare. În mediul virtual are doar postări cu mesaje de felicitări pe care le adresează prietenilor sau foștilor colegi din sport.

În schimb, sunt surse care arată că mama lui Brooklyn Beckham este jenată și devastată de tot ce se întâmplă. Victoria Beckham este batjocorită online, afirmațiile fiului său ducând la numeroase meme-uri.