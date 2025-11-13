Motivul pentru care soția lui Duckadam refuză ca stadionul Steaua să îi poarte numele acestuia: ”Helmut spunea asta, încă din timpul vieții”

ADVERTISEMENT

Alexandra Duckadam, soția regretatului Helmut Duckadam, a vorbit, printre altele, despre posibilitatea ca stadionul Steaua să îi poarte numele faimosului portar. Aceasta nu s-a arătat însă prea încântată.

De ce nu vrea soția lui Helmut Duckadam ca stadionul Steaua să îi poarte numele faimosului portar

Helmut Duckadam va rămâne cu siguranță un nume apreciat în lumea sportului. Iar deși se dorește ca numele său să fie strâns legat și de stadionul Steaua, iată că soția acestuia nu e prea încântată de acest aspect.

Fostul mare fotbalist s-a căsătorit cu Alexandra în 2007. Au fost de nedespărțit până în ultimele clipe și iată că ea l-a cunoscut cel mai bine. Drept urmare, știe ce și-ar fi dorit mai departe.

Astfel, soția fostului mare portar a declarat că nu este de acord cu ideea conform căreia stadionul Steaua să îi poartă numele acestuia. Totodată, ea a mai adăugat că nici soțul ei, cu siguranță, nu și-ar fi dorit asta.

Ce spune Alexandra Duckadam

la vârsta de 65 de ani. Iar fosta sa parteneră de viață spune că există numeroase metode prin care memoria lui poate fi păstrată vie.

Totodată, Alexandra Duckadam a mai adăugat că sunt și și care merită o astfel de onoare. Drept urmare, aceasta preferă să nu ducă mai departe discuția.

„Nu știu dacă se gândește cineva să facă ceva și la București. Important e ceea ce simțim noi în suflet și respectul pe care i-l purtăm. Amintirea lui trebuie să rămână așa în memoria colectivă, asta e mai important. (n.r. unii suporteri își doresc ca stadionul Steaua să poarte numele lui Duckadam) Am văzut discuția.

Discuția era să fie pus numele lui Helmut Duckadam sau Emeric Ienei. Nu cred că e posibil acest lucru și știu că și Helmut spunea asta, încă din timpul vieții, că nu ar fi de acord. Adică sunt atâtea nume mari care au fost la Steaua și poate că fiecare ar merita…”, a declarat Alexandra Duckadam, pentru .

A fost inaugurată statuia lui Helmut Duckadam

Menționăm faptul că un eveniment deosebit a avut loc și joi, 13 noiembrie, în Semlac, comuna natală a lui Helmut Duckadam. Este vorba despre o ceremonie în cadrul căreia a fost dezvelită statuia fostului mare portar.

Amintim faptul că în 1986, acesta a reușit să cucerească Cupa Campionilor Europeni, alături de Steaua București. Iar soția regretatului portar a ținut să îi mulțumească primarului în primul rând pentru întreaga inițiativă.

„Semlac este locul unde Helmut s-a născut, a copilărit, a învățat să viseze și de unde a plecat înspre frumosul drum al fotbalului mare. Însă pot să vă spun că oriunde l-au purtat pașii a fost mereu nerăbdător să se întoarcă aici și a făcut-o mereu cu bucurie, cu dragoste față de aceste locuri.

Doamna primar, vă mulțumesc din suflet că ați făcut posibilă realizarea acestei statui. Mulțumesc oficialităților locale și tuturor celor implicați în acest proiect! Este o mângâiere pentru noi și o recunoștință a ceea ce a însemnat Helmut. Îmi doresc ca această statuie să nu fie doar o amintire, ci și o inspirație”, a fost discursul ținut de Alexandra Duckadam, la ceremonie.