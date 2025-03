Motivul pentru care Şumudică n-a vrut să audă de delegarea lui Radu Petrescu la Rapid – FCSB! Giuleştenii au cerut de două ori excluderea din arbitraj

Rapid – FCSB este capul de afiş al etapei 29 din SuperLiga. , deşi Marius Şumudică anunţase dinainte că nu vrea să îl vadă la centru pe arbitrul bucureştean.

Motivul pentru care Şumudică n-a vrut să audă de delegarea lui Radu Petrescu la Rapid – FCSB!

FANATIK vă prezintă motivele pentru care , arbitrul având un istoric zbuciumat cu Rapidul, în ultimul deceniu şi jumătate fiind câteva episoade fierbinţi între cele două părţi.

Rapidul a solicitat în două rânduri excluderea din arbitraj al lui Radu Petrescu. În 2012, giuleştenii au trimis o scrisoare deschisă la CCA prin care solicitau reţinerea de la delegări, după ce Petrescu l-a eliminat pe Rui Duarte într-un meci cu Oţelul Galaţi, iar rapidistul a ratat astfel prezenţa în finala Cupei României:

“Domnule preşedinte vă solicităm reţinerea de la delegări a numitului arbitru Petrescu Radu pe parcursul întregii ediţii de campionat 2012-2013. În acest mod, sperăm că el îşi va da seama că eroarea comisă – aceea de a elimina total nejustificat un jucător căruia i-a furat dreptul de a participa la un meci poate capital pentru viitorul său fotbalistic – este o eroare care se plăteşte totuşi, chiar dacă vorbim de arbitrajul românesc din anul 2012”, se arată în scrisoarea Rapidului trimisă către CCA.

Memoriu împotriva lui Radu Petrescu la CCA: “Solicităm excluderea sa definitivă din arbitraj”

A doua oară când Rapidul a solicitat excluderea din arbitraj a lui Radu Petrescu a fost în 2015 după meciul din etapa a 30-a dintre Poli Iaşi şi Rapid, scor 0-0. Atunci, giuleştenii au solicitat un penalty în finalul meciului la un henţ al lui Ionuţ Voicu, cel care atunci juca la Poli Iaşi:

“După meci, jucătorul Ionuț Voicu, cel care a efectuat hențul, a recunoscut în declarațiile sale că a jucat mingea cu mâna și că trebuia acordată lovitură de pedeapsă în favoarea echipei Rapid București.

Această gravă eroare a centralului Radu Petrescu poate avea ca rezultat retrogradarea clubului, motiv pentru care solicităm excluderea sa definitivă din arbitraj”, se arată în memoriul scris de giuleşteni atunci.

Şumudică: “Am auzit că are o antipatie pentru Rapid”

De la revenirea în elită a Rapidului, giuleştenii nu au câştigat niciun meci cu Radu Petrescu la centru. Începând cu sezonul 2021-2022, primul de la promovarea echipei, Petrescu a condus şapte meciuri ale Rapidului, bilanţul fiind de cinci eşecuri şi două egaluri.

Este primul meci în care Radu Petrescu arbitrează Rapidul în acest sezon, abia în penultima etapă din sezonul regular. La conferinţa de presă premergătoare meciului, Marius Şumudică a lansat un nou atac la “centralul” din Bucureşti:

“De ce Radu Petrescu n-a fost delegat la niciun meci al Rapidului? Îmi dă cu virgulă. Vă spun sincer, ştiu cu cine simpatizează şi ştiu unde merg antipatiile. O ştiu de la mai multă lume care se învârte în domeniul fotbalului.

Am auzit, zic şi eu ca Gigi Becali, am auzit că are o antipatie pentru Rapid. Vom vedea mâine la ora meciului. Sper ca Radu Petrescu să nu ţină nimic în ceea ce priveşte ducerea la bun sfârşit a acestui joc.

Tind să cred că nu doreşte să fie actorul principal al acestui joc. Îi transmit că am încredere în dânsul, să lase antipatiile şi simpatiile la o parte, iar la final să am puterea să îi strâng mâna”, a spus Şumudică.