Motivul pentru care Tiger Woods nu are șofer personal. Sportivul a fost implicat în mai multe accidente

Un eveniment nefericit care l-a implicat recent pe Tiger Woods a ridicat multe semne de întrebare. Iată care este motivul pentru care legendarul sportiv internațional nu are șofer personal. Acesta a fost implicat în mai multe accidente, ultimul stârnind un adevărat scandal peste Ocean.

Tiger Woods (50 ani) a creat mari controverse, președintele Donald Trump venind cu o reacție neașteptată. Șeful statului american a răbufnit după ce jucătorul de golf , deși provocase un incident rutier în Florida. Autoturismul pe care îl conducea s-a răsturnat.

Incidentul s-a petrecut după ce revenise pe teren. Câştigătorul a 15 turnee majore a fost arestat pentru producerea de daune materiale şi refuzul unui test de urină. Din păcate, sportivul nu este la primul eveniment de genul acesta. De-a lungul timpului a provocat numeroase accidente rutiere.

De această dată internauții sunt extrem de curioși să afle care este motivul pentru care nu deleagă pe altcineva în acest scop. Jurnaliștii de peste Ocean au stat de vorbă cu o sursă pentru a afla de ce sportivul nu vrea un șofer personal. Se pare că jucătorul de golf evită ajutorul din exterior.

Prin urmare, Tiger Woods dorește să dețină controlul asupra lucrurilor pe care le face. De asemenea, în felul acesta se poate bucura de discreție și intimitate. Așadar, sportivul este foarte reticent pentru că vrea să prioritizeze în mod constant rezerva cu care i-a obișnuit pe oamenii din preajma sa.

„[Woods] nu vrea ca cineva să-l supravegheze sau să știe ce face. Și crede că poate conduce în siguranță. Nu este un tip sociabil și preferă să stea prin casă cu copiii, să bată mingi sau să se joace jocuri video. Detestă controlul public”, a declarat o sursă, conform .

Incidentele provocate de Tiger Woods

Tiger Woods are un istoric lung în ceea ce privește accidentele în care a fost implicat de-a lungul vremii. În urma unuia , foarte mulți spunând că va renunța la carieră. A fost în aceeași situație și în 2021, în Los Angeles, când a ajuns pe masa de operație.

Accidentul grav care l-a avut în prim-plan la acea vreme a necesitat o intervenție chirurgicală. De asemenea, a provocat un incident anterior și în 2009. Ultimul eveniment nefericit amenință participarea la Masters 2026.

Până acum jucătorul de golf nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Datele culese de anchetatori arată în mașina nu au fost găsite substanțe interzise. Tiger Woods a reușit să iasă din autoturism pe un geam din partea opusă șoferului.