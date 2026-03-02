Motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost în lot în Unirea Slobozia – Rapid. Exclusiv

Rapid s-a deplasat la Slobozia pentru meciul din etapa cu numărul 29 din SuperLiga României fără unul dintre jucătorii importanți de la mijlocul terenului, chiar dacă forma sa a cunoscut un declin serios în ultima perioadă. Tobias Christensen nu s-a aflat în lotul giuleștenilor, după ce norvegianul a fost învoit de oamenii din conducere.
În zona mediană, Rapid a început meciul contra ialomițenilor cu Moruțan, Hromada și Grameni. Tobias Christensen nu s-a regăsit nici măcar pe banca de rezerve, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.
FANATIK a aflat că mijlocașul norvegian a fost lăsat să plece în țara sa natala timp de două zile, după ce soția sa a născut. În orice caz, mijlocașul adus de Marius Șumudică la Rapid, în toamna lui 2024, nu mai este un titular cert în echipa antrenată de Costel Gâlcă. Decizia antrenorului are la bază forma slabă a nordicului din ultima vreme.
Recent, muntenegreanul a plecat la Belgrad de urgență, deoarece soția sa a născut o fetiță. El nu a fost prezent la meciul cu Metaloglobus, deoarece clubul i-a dat voie să meargă în Serbia pentru a-și vedea fiica. Înțelegerea dintre cele două părți a fost ca Risto Radunovic să se întoarcă luni, 23 februarie, însă fundașul stânga a ajuns în România tocmai joi, 26 februarie.
Din această cauză, Gigi Becali a decis ca fotbalistul său să fie amendat cu nu mai puțin de 20.000 de euro, adică valoarea contractului său pe o lună la FCSB: „Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport.
A venit tocmai joi. Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.