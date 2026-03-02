Sport

Motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost în lot în Unirea Slobozia – Rapid. Exclusiv

Tobias Christensen nu a făcut deplasarea cu echipa pentru meciul contra Unirii Slobozia din penultima etapă a SuperLigii României. Care este motivul din cauza căruia a lipsit norvegianul
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
02.03.2026 | 20:50
Motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost in lot in Unirea Slobozia Rapid Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
4 poze
Vezi galeria
Tobias Christensen nu s-a aflat pe foaia de joc în Unirea Slobozia - Rapid. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Rapid s-a deplasat la Slobozia pentru meciul din etapa cu numărul 29 din SuperLiga României fără unul dintre jucătorii importanți de la mijlocul terenului, chiar dacă forma sa a cunoscut un declin serios în ultima perioadă. Tobias Christensen nu s-a aflat în lotul giuleștenilor, după ce norvegianul a fost învoit de oamenii din conducere.

De ce a lipsit Tobias Christensen în Unirea Slobozia – Rapid

În zona mediană, Rapid a început meciul contra ialomițenilor cu Moruțan, Hromada și Grameni. Tobias Christensen nu s-a regăsit nici măcar pe banca de rezerve, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că mijlocașul norvegian a fost lăsat să plece în țara sa natala timp de două zile, după ce soția sa a născut. În orice caz, mijlocașul adus de Marius Șumudică la Rapid, în toamna lui 2024, nu mai este un titular cert în echipa antrenată de Costel Gâlcă. Decizia antrenorului are la bază forma slabă a nordicului din ultima vreme.

Risto Radunovic a lipsit de la FCSB din același motiv. A fost amendat cu salariul pe o lună

Recent, muntenegreanul a plecat la Belgrad de urgență, deoarece soția sa a născut o fetiță. El nu a fost prezent la meciul cu Metaloglobus, deoarece clubul i-a dat voie să meargă în Serbia pentru a-și vedea fiica. Înțelegerea dintre cele două părți a fost ca Risto Radunovic să se întoarcă luni, 23 februarie, însă fundașul stânga a ajuns în România tocmai joi, 26 februarie.

ADVERTISEMENT
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant...
Digi24.ro
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran

Din această cauză, Gigi Becali a decis ca fotbalistul său să fie amendat cu nu mai puțin de 20.000 de euro, adică valoarea contractului său pe o lună la FCSB:  „Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport.

ADVERTISEMENT
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă
Digisport.ro
Anunțul Iranului pe care-l aștepta întreaga planetă

A venit tocmai joi. Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, marți, 3 martie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 3 martie 2026, ora 13:30. Cristi Coste, ediție specială după Unirea Slobozia – Rapid
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”....
Fanatik
Victor Pițurcă, dialog cu Gigi Becali: „De ce nu aduci antrenor de valoare?”. Răspunsul fabulos dat de patronul FCSB
Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de...
Fanatik
Fanatik Dinamo, marți, 3 martie, ora 17:00. Cristi Coste, ediție specială alături de Gică Mihali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi...
iamsport.ro
Nu a iertat pe nimeni! A numit cele 3 echipe care ar fi trântit meciurile cu FCSB și a acuzat-o pe Dinamo că a pierdut intenționat cu Argeș: 'Sinistru campionat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!