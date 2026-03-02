Motivul pentru care Tobias Christensen nu a fost în lot în Unirea Slobozia – Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid s-a deplasat la Slobozia pentru meciul din etapa cu numărul 29 din SuperLiga României fără unul dintre jucătorii importanți de la mijlocul terenului, chiar dacă forma sa a cunoscut un declin serios în ultima perioadă. Tobias Christensen nu s-a aflat în lotul giuleștenilor, după ce norvegianul a fost învoit de oamenii din conducere.

De ce a lipsit Tobias Christensen în Unirea Slobozia – Rapid

În zona mediană, Rapid a început meciul contra ialomițenilor cu Moruțan, Hromada și Grameni. Tobias Christensen nu s-a regăsit nici măcar pe banca de rezerve, iar acest lucru a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor.

FANATIK a aflat că mijlocașul norvegian a fost lăsat să plece în țara sa natala timp de două zile, după ce soția sa a născut. În orice caz, nu mai este un titular cert în echipa antrenată de Costel Gâlcă. Decizia antrenorului are la bază forma slabă a nordicului din ultima vreme.

Risto Radunovic a lipsit de la FCSB din același motiv. A fost amendat cu salariul pe o lună

Recent, El nu a fost prezent la meciul cu Metaloglobus, deoarece clubul i-a dat voie să meargă în Serbia pentru a-și vedea fiica. Înțelegerea dintre cele două părți a fost ca Risto Radunovic să se întoarcă luni, 23 februarie, însă fundașul stânga a ajuns în România tocmai joi, 26 februarie.

Din această cauză, , adică valoarea contractului său pe o lună la FCSB: „Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu ce, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport.

A venit tocmai joi. Și i-am zis și eu lui MM : ‘20.000 de euro amendă și pe bancă!’. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l încolo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.