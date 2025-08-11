Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget

De ce a renunțat un lider local din România la funcția de viceprimar? Primarul din comuna Căianul Mic a luat această decizie neobișnuită. Află cum a reușit să gestioneze eficient resursele și să îmbunătățească infrastructura și serviciile pentru cei aproape 5.000 de locuitori pe care îi conduce.

De ce funcționează comuna fără viceprimar?

Comuna Căianul Mic, din , este cea mai mare unitate administrativă de pe Valea Țibleșului, cu aproximativ 4.900 de locuitori și patru localități componente. De când a preluat conducerea primăriei, în 2012, edilul Paul Știr a luat o decizie neobișnuită: a renunțat complet la funcția de viceprimar.

În exclusivitate pentru FANATIK, liderul a dezvăluit cum funcționează administrația locală cu un personal restrâns, alcătuit din câțiva funcționari și echipa de muncitori care se ocupă de întreținerea comunei.

„Nu am viceprimar din 2012, de când am ajuns eu în funcție. Sunt primar la al patrulea mandat. Am câștigat alegerile în anul 2012, atunci aveam 23 de ani. Am fost cel mai tânăr din România și funcționam fără vice.

Am oamenii care lucrează la birouri, funcționarii. Câte unul pe fiecare compartiment, nu am surplus pe compartimente. Mai am doi băieți care fac muncă de teren cu buldo-excavatorul, cu tractoarele. Avem tocător de vegetație cu care curățăm șanțurile. Cam în forma asta ne gospodărim”, a declarata, în premieră pentru FANATIK, primarul Paul Știr.

De ce a renunțat primarul la funcția de vice?

Conducătorul, aflat la al patrulea mandat, subliniază că renunțarea la funcția de vice a fost o decizie personală, motivată de dorința de a face economii la bugetul local. Resursele astfel optimizate au fost redirecționate către proiecte importante de infrastructură și servicii pentru comunitate.

Paul Știr precizează că această decizie a fost bine primită de locuitori. Mai mult, a punctat că nu a primit niciodată solicitări din partea cetățenilor în acest sens.

„Vreau să vă spun că ne-a descurcat și fără viceprimar, și fără consilier personal. Nu am optat pentru niciuna din aceste funcții ca să facem o economie la bugetul local. Eu am luat această decizie. Nu s-a întâmplat niciodată să îmi impună cineva pe linie politică să nu pun viceprimar. Aș putea oricând să propun un om cu care să lucrez.

Niciodată nu m-a întrebat niciun locuitor nimic, lumea e obișnuită. Probabil ar fi efectul invers dacă aș pune viceprimar acum. Nu mi s-a întâmplat ca cineva să-mi sugereze din rândul cetățenilor să punem un vice”, a mai explicat edilul.

Cum au fost folosite economiile din bugetul local?

Întrebat de reporterul FANATIK cum a utilizat banii salvați ca urmare a eliminării unor funcții din organigrama comunei, Știr a detaliat modul în care sunt cheltuite resursele financiare. A subliniat că majoritatea fondurilor sunt alocate lucrărilor de reparații, întreținere și investițiilor, în special pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene aflate în derulare.

„Mare parte din bugetul comunei se duce în lucrări de reparați, întreținere și, bineînțeles, investiții. Mai ales în cofinanțarea proiectelor pe fonduri europene pe care le avem în implementare. Aici s-au dus banii pentru că alte activități pe plan local care să fie consumatoare de fonduri consistente nu avem.

Cu excepția unui vechi obicei agrar în satul Boului, care se ține de sute de ani în comuna noastră în prima și a doua zi de Rusali. Alte evenimente culturale am evitat să o organizăm tocmai ca să nu facem risipă de bani”, a mai povestit primarul localității fără viceprimar.

Ce progrese a adus primarul fără vice în educație și sănătate în comună?

Paul Știr a prezentat și progresele importante realizate în educație și sănătate în . El a subliniat că localitatea este singura din zonă care dispune de învățământ liceal.

Totodată, punctează că dispensarul a fost modernizat și dotat, iar în prezent se lucrează la un proiect pentru o mini-policlinică care va deservi atât comunei Căianul Mic, cât și localităților învecinate.

„Suntem singura comună de pe vale cu învățământ de nivel liceal. Avem liceu realizat printr-un program de fonduri europene. Avem grădiniță, avem școală modernizată. Acum am implementat un proiect de dotări pentru mobilier și aparatură în toate unitățile sanitare.

Dispensarul l-am modernizat și l-am dotat cu fonduri de la Ministerul Dezvoltării PNDL în urmă cu câțiva ani. Acum avem în implementare un alt proiect pentru că vrem să creștem puțin de la nivelul de dispensar medical de comună. Vom implementa un proiect pentru realizarea unui centru medical integrat. Va fi un fel de mini-policlinică, ca să fiu mai bineînțeles. Vom deservi atât comuna noastră, cât și comunele învecinate.

Avem întreaga infrastructură rutieră asfaltată, drumurile comunale asfaltate, toate străzile în fiecare localitate sunt asfaltate, fonduri atât de la Ministerul Dezvoltării PNDL, cât și pe fonduri europene prin AFIR”, a încheiat Paul Știr, pentru FANATIK.