Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a luat titlul: ”Am dat mereu totul”

Un fost fotbalist de la FCSB a vorbit despre motivele plecării sale după ce a câștigat titlul. De ce consideră că nu a reușit să se impună în tricoul ”roș-albaștrilor”.
Traian Terzian
11.10.2025 | 15:30
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat dupa ce a luat titlul Am dat mereu totul
Motivul pentru care un fost fotbalist de la FCSB a plecat după ce a câștigat titlul. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

La începutul acestui an, Gigi Becali a surprins când l-a achiziționat de la Unirea Slobozia pe atacantul Jordan Gele. Însă, francezul nu a impresionat și a plecat în Qatar, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

De ce a fost nevoit Jordan Gele să plece de la FCSB

Ajuns la formația Al-Kharitiyath, din liga a doua din Qatar, Jordan Gele a mărturisit că urmărește în continuare parcursul fostei sale echipe și consideră că prestațiile sale la FCSB au fost bune ținând cont de minutele puține pe care le-a primit.

”Bineînțeles că mă uit în continuare la rezultatele lor și, când pot, le urmăresc meciurile. Încă mai am prieteni acolo. Nu au început așa cum și-ar fi dorit, dar încă mai cred că se pot întoarce. Au calitate, așa că nu mi-e teamă pentru ei.

Am jucat pentru FCSB timp de 6 luni, am câștigat un titlu. S-au luat decizii în privința mea și le-am respectat. Am dat mereu totul atunci când am intrat pe teren. Asta este mentalitatea mea. În momentul în care am fost acolo, echipa câștiga fiecare meci și a fost mai dificil să mi se dea mai multe șanse.

A trebuit să mă concentrez pe ceea ce urma să aduc venind de pe bancă. Și cu minutele pe care le-am primit, nu cred că am făcut-o rău. 346 de minute, un gol, două pase decisive, un penalty provocat”, a declarat francezul, pentru digisport.ro.

Fostul atacant de la FCSB nu exclude o revenire în SuperLiga

Adus în România pentru prima dată de CSC Șelimbăr, în Liga 2, Jordan Gele a mai jucat apoi la Unirea Slobozia. În momentul în care nu a mai fost dorit de Gigi Becali la FCSB, mai multe cluburi din SuperLiga s-au arătat interesate de achiziționarea sa. Până la urmă nu s-a concretizat nimic, dar atacantul nu exclude o revenire în fotbalul românesc.

”Este adevărat că au fost unele propuneri din România, dar a trebuit să găsesc un numitor comun cu FCSB și a durat ceva timp. Apoi a apărut oportunitatea din străinătate și a fost foarte interesantă. Așa că am luat decizia, împreună cu agentul meu Ousmane Viera, să plecăm în Qatar.

Nu știu ce va fi în viitor, mulți fotbaliști au jucat în România, au plecat și apoi s-au întors, așa că nu știm viitorul. Deci poate da, poate nu. Acum trebuie să dau tot ce pot acolo unde sunt”, a spus Jordan Gele.

Cum se descurcă Jordan Gele în Qatar

În ciuda faptului că înțelegea lui Jordan Gele s-a prelungit automat în vară după câștigarea titlului în SuperLiga, fotbalistul nu a mai fost dorit de Gigi Becali. Mai mult, patronul FCSB a mărturisit că i-a dat bani ca să plece.

”Da, a plecat liber. I-am dat eu drumul liber și i-am mai dat eu bani să plece”, afirma Becali la acel moment, cu privire la fotbalistul pentru care a plătit suma de 300.000 de euro celor de la Unirea Slobozia.

Francezul în vârstă de 33 de ani a ajuns la Al-Kharitiyath și nu o duce deloc rău. Dacă în campionat nu a marcat deocamdată în cele 3 meciuri jucate, în Cupa Qatarului are deja 3 goluri și o pasă decisivă în 2 partide.

