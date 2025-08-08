Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”

Pasagerii unui avion au avut parte de momente de mai puțin obișnuite la scurt timp după îmbarcare. Pilotul aeronavei a refuzat să decoleze, iar motivul i-a uimit pe toți. Iată de ce, la final, acesta a fost aplaudat!

Un pilot să decoleze, deși avionul era plin cu pasageri

Un videoclip postat în mediul online i-a adus unui pilot un val de laude. În filmarea respectivă, se poate vedea cum acesta refuză să zboare, deși mai erau doar câteva minute până la decolare. Pilotul de la American Airlines și-a motivat simplu alegerea, spunând că simte că ceva nu este în regulă.

Aeronava urma să plece din Los Angeles către Hawaii, în momentul în care . În videoclipul devenit viral, se poate auzi anunțul făcut de căpitan, în timp ce toți pasagerii sunt la locurile lor.

Anterior acestui anunț, avionul avusese deja probleme la motor. Între timp, problemele s-au remediat, iar căpitanului i se comunicase că aeronava este sigură de zbor. Totuși, acesta le-a spus pasagerilor că nu va decola pentru că nu se simte confortabil cu idea că presiunea uleiului din al doilea motor este în creștere.

De ce a refuzat pilotul să zboare către Hawaii

Pilotul a explicat că un zbor cu o astfel de problemă ar fi unul periculos. Deși filtrul din sistemul de alimentare urma să fie înlocuit la destinație, în Hawaii,

„Mi s-a spus că avionul e în regulă, dar eu nu simt asta. Nu voi decola dacă nu sunt complet sigur că avem o aeronavă aptă de zbor. Nu știu dacă avem un alt avion disponibil aici pe aeroport. Îmi pare rău că vă fac asta, dar este unul dintre acele momente dificile în care trebuie să iau o decizie grea.”, le-a transmis căpitanul pasagerilor.

Pilot refuse to take off due to safety concern / ATC Recording

Căpitanul aeronavei, copleșit cu aplauze

După acest moment, pilotul i-a rugat pe pasageri să părăsească aeronava și le-a mulțumit pentru înțelegere. Chiar dacă nu a fost confortabil pentru nimeni, pasagerii au apreciat sinceritatea pilotului și l-au răsplătit cu o rundă de aplauze pentru că a pus siguranța lor pe primul loc.

Așa cum era de așteptat, laudele au continuat și pe TikTok, acolo unde gestul pilotului a devenit viral. Mii de internauți l-au complimentat pentru alegerea făcută.

„Dacă pilotul meu spune ‘nu prea simt că e momentul’, sunt total de acord. Și eu cred mult în intuiție, probabil a prevenit un dezastru.” sau „Prefer să aud ‘nu plecăm de la sol’ decât ‘vă rugăm să vă puneți centurile, luați cele mai apropiate veste de salvare și pregătiți-vă de impact cu oceanul, oameni buni.”, sunt doar câteva dintre comentarii.