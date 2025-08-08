News

Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să coboare din aeronavă, iar aceștia l-au aplaudat: „Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie să le iau”

Un pilot a refuzat să decoleze de pe aeroport, deși avionul era plin cu pasageri. Cum a motivat căpitanul aeronavei decizia și cum au reacționat persoanele de la bord.
Claudia Şoiogea
08.08.2025 | 10:30
Motivul pentru care un pilot a refuzat sa decoleze cu avionul de pe aeroport Lea cerut pasagerilor sa coboare din aeronava iar acestia lau aplaudat Este una dintre acele decizii dificile pe care trebuie sa le iau
Un pilot a refuzat să decoleze cu câteva minute înainte de zbor. Sursa foto: Freepik

Pasagerii unui avion au avut parte de momente de mai puțin obișnuite la scurt timp după îmbarcare. Pilotul aeronavei a refuzat să decoleze, iar motivul i-a uimit pe toți. Iată de ce, la final, acesta a fost aplaudat!

ADVERTISEMENT

Un pilot să decoleze, deși avionul era plin cu pasageri

Un videoclip postat în mediul online i-a adus unui pilot un val de laude. În filmarea respectivă, se poate vedea cum acesta refuză să zboare, deși mai erau doar câteva minute până la decolare. Pilotul de la American Airlines și-a motivat simplu alegerea, spunând că simte că ceva nu este în regulă.

Aeronava urma să plece din Los Angeles către Hawaii, în momentul în care pilotul a decis să lase avionul la sol. În videoclipul devenit viral, se poate auzi anunțul făcut de căpitan, în timp ce toți pasagerii sunt la locurile lor.

ADVERTISEMENT

Anterior acestui anunț, avionul avusese deja probleme la motor. Între timp, problemele s-au remediat, iar căpitanului i se comunicase că aeronava este sigură de zbor. Totuși, acesta le-a spus pasagerilor că nu va decola pentru că nu se simte confortabil cu idea că presiunea uleiului din al doilea motor este în creștere.

De ce a refuzat pilotul să zboare către Hawaii

Pilotul a explicat că un zbor cu o astfel de problemă ar fi unul periculos. Deși filtrul din sistemul de alimentare urma să fie înlocuit la destinație, în Hawaii, pilotul a decis că este mai bine ca aeronava să rămână la sol.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

„Mi s-a spus că avionul e în regulă, dar eu nu simt asta. Nu voi decola dacă nu sunt complet sigur că avem o aeronavă aptă de zbor. Nu știu dacă avem un alt avion disponibil aici pe aeroport. Îmi pare rău că vă fac asta, dar este unul dintre acele momente dificile în care trebuie să iau o decizie grea.”, le-a transmis căpitanul pasagerilor.

ADVERTISEMENT
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a...
Digisport.ro
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
@realatcchannel Pilot refuse to take off due to safety concern / ATC Recording #atc #aircraft #lax #hawaii #atcrecording #aviation ♬ original sound – REAL ATC

Căpitanul aeronavei, copleșit cu aplauze

După acest moment, pilotul i-a rugat pe pasageri să părăsească aeronava și le-a mulțumit pentru înțelegere. Chiar dacă nu a fost confortabil pentru nimeni, pasagerii au apreciat sinceritatea pilotului și l-au răsplătit cu o rundă de aplauze pentru că a pus siguranța lor pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Așa cum era de așteptat, laudele au continuat și pe TikTok, acolo unde gestul pilotului a devenit viral. Mii de internauți l-au complimentat pentru alegerea făcută.

„Dacă pilotul meu spune ‘nu prea simt că e momentul’, sunt total de acord. Și eu cred mult în intuiție, probabil a prevenit un dezastru.” sau „Prefer să aud ‘nu plecăm de la sol’ decât ‘vă rugăm să vă puneți centurile, luați cele mai apropiate veste de salvare și pregătiți-vă de impact cu oceanul, oameni buni.”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Tatăl și copilul electrocutați în Sibiu au murit în câteva secunde. Greșeala fatală...
Fanatik
Tatăl și copilul electrocutați în Sibiu au murit în câteva secunde. Greșeala fatală care le-a luat viața
Prostituatele sub acoperire, „arma secretă” a armatei ucrainene. Cum ajung cele mai sensibile...
Fanatik
Prostituatele sub acoperire, „arma secretă” a armatei ucrainene. Cum ajung cele mai sensibile informații la inamici
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie...
Fanatik
O grădină zoologică din Europa le cere oamenilor să-și doneze animalele de companie pentru a hrăni prădătorii din captivitate
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Ilie Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!