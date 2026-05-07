Motivul pentru care un tânăr din Bacău a fost legat cu sfoară de un indicator rutier și bătut în plină stradă: „Ar fi amenințat!

ADVERTISEMENT

Un conflict care ar fi mocnit de mai mult timp s-a transformat într-o scenă de film, într-o comună din Bacău. Un tânăr de 22 de ani a fost legat cu mâinile la spate de un indicator rutier și agresat timp de aproape o oră, chiar sub privirile oamenilor aflați în zonă. În timp ce polițiștii au reținut patru suspecți, noi informații obținute de FANATIK conturează și posibilul motiv din spatele violențelor.

Ce a dus la scena violentă în care un tânăr a fost legat de un indicator rutier

Un episod care pare desprins mai degrabă dintr-o scenă de „dreptate făcută pe marginea drumului” decât din România anului 2026 a ajuns acum în atenția anchetatorilor din Bacău. Patru bărbați cu vârste între 17 și 50 de ani au fost reținuți după ce ar fi agresat și umilit public un tânăr de 22 de ani, într-un incident petrecut în comuna Găiceana. Potrivit informațiilor strânse de polițiști, totul s-ar fi întâmplat în seara de 2 mai, în jurul orei 21:00. și l-ar fi prins de un indicator rutier aflat pe marginea drumului. Scenele ar fi continuat aproximativ o oră, suficient cât incidentul să fie văzut și de alte persoane aflate în zonă. În tot acest timp, victima ar fi fost agresată fizic, iar întreaga situație ar fi provocat un scandal în toată regula în comună.

ADVERTISEMENT

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal. După administrarea probatoriului, cei patru suspecți, toți din aceeași comună, au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Arest Preventiv al IPJ Bacău.

Unul dintre agresori, legătură cu un angajat din primăria comunei Găiceana

Reporterii FANATIK au discutat cu persoane apropiate administrației locale, care au dezvăluit că unul dintre cei patru agresori implicați în incident ar avea legături cu o persoană din interiorul primăriei. Cu toate acestea, sursele au evitat să ofere detalii clare despre identitatea acestuia sau despre natura exactă a relației, invocând faptul că ancheta este încă în desfășurare și că nu doresc să influențeze percepția publică asupra cazului. Potrivit reprezentanților administrației locale, cei implicați nu erau cunoscuți în comună ca persoane violente sau scandalagii și, cel puțin până acum, nu ar fi existat alte incidente grave asociate numelor lor. Oficialii locali descriu întreaga situație drept una „neplăcută pentru toată lumea”, mai ales că , iar comuna vorbește acum mai mult despre bătaia de pe marginea drumului decât despre orice altceva.

ADVERTISEMENT

În paralel, FANATIK a aflat că anchetatorii iau în calcul și varianta unui conflict mai vechi între victimă și unul dintre agresori. „Din datele pe care le avem în acest moment, se pare că cel bătut ar fi amenințat anterior pe unul dintre cei patru agresori. Numele victimei este Ionuț. Nu era din comuna unde a avut loc incidentul”, au declarat, pentru FANATIK, surse din cadrul anchetei.

ADVERTISEMENT

Cum explică polițiștii din Bacău scena care a șocat opinia publică

Reprezentanții IPJ Bacău au transmis și un punct de vedere oficial, în care au prezentat detalii despre intervenția polițiștilor și măsurile luate împotriva celor patru suspecți. Potrivit anchetatorilor, cazul este tratat ca unul extrem de grav, având în vedere violențele exercitate asupra tânărului și modul în care întreaga scenă s-a desfășurat în public.

ADVERTISEMENT

„Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului, au documentat activitatea infracțională a 4 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și lipsire de libertate în mod ilegal. La data de 6 mai a.c., aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. În urma activităților investigative-operative desfășurate, polițiștii au identificat și depistat 4 bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 50 de ani, toți din comuna Găiceana, bănuiți comiterea faptelor.

Din cercetări s-a stabilit că, în seara de 2 mai a.c., în jurul orei 21.00, cei 4 bărbați, în timp ce se aflau pe drumul public din comuna Găiceana, ar fi legat cu mâinile la spate, cu o sfoară, de un indicator rutier de pe marginea părţii carosabile, un tânăr de 22 de ani, timp de aproximativ o oră, exercitând acte de violenţă asupra sa, generând o stare evidentă de tulburare a ordinii publice, având în vedere prezenţa altor persoane la locul incidentului. După administrarea probatoriului, față de cei patru bărbați a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău. Cercetările sunt continuate”, este comunicatul emis de cei de la IPJ Bacău în cazul băiatului legat cu sfoară de un indicator rutier.

ADVERTISEMENT