O parte din suporterii celor de la Rapid București au protestat la meciul cu FC Hermannstadt, scor 1-0, din Giulești. Robert Niță a spus la FANATIK SUPERLIGA care este marea nemulțumire a ultrașilor de la „Original 1923”.

Motivul pentru care unii dintre suporterii Rapidului au protestat la meciul cu Hermannstadt din Giulești: „Ar fi încălcat legea”

Membrii grupării „Original 1923” i-au susținut pe giuleșteni de la tribuna a doua, nu de la Peluza Sud. , după ce oficialii grupării de sub Podul Grant le-au interzis accesul în sectorul în care s-au mutat după ce s-au desprins de Peluza Nord.

Robert Niță a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce suporterii giuleștenilor au protestat la meciul cu FC Hermannstadt. Emisiunea este live de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul FANATIK.RO.

„Nu e niciun scandal. Jucătorii și staff-ul au fost la galerie, după s-au dus și la tribuna a doua la Original, au scandat și cu ei acolo. Oamenii sunt nemulțumiți pentru că și-ar fi dorit să stea în peluza opusă de cea în care stă galeria.

Din ce am înțeles este vorba și de omologarea stadionului, ar fi încălcat legea pentru că din ce știu eu nu ți se permite să ai două galerii cum e la Ploiești. La Ploiești se permite pentru că așa a fost de la început. Sunt niște amenzi, ei au stat la tribuna a doua.

Acolo a fost înființată o zonă pentru copii. La meciul de aseară nu a fost cazul, dar îi despart câteva sectoare de suporterii oaspeților. Dacă nu se rezolva discuțiile și ei nu se întorc unde este marea masă a galeriei măcar să găsească o cale egală să stea unde vor ei.

Au încurajat echipa, au fost alături de echipă și bravo lor. Hromada are o contuzie gravă, o să mai facă astăzi niște investigații, dar cred că este doar o contuzie gravă. Este cu semnul întrebării pentru meciul cu UTA”, a spus Robert Niță.

Marius Șumudică, supărat după Rapid – Hermannstadt 1-0: „Am vrut să intru la cabine”

după Rapid Bucurșeti – FC Hermannstadt, scor 1-0. Tehnicianul giuleștenilor a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA motivul pentru care a vrut să plece la vestiare la sfârșitul meciului.

„Eram dezamăgit de modul cum s-a terminat partida. Nu îmi doream să arătăm de modul în care am arătat și am vrut să intru la cabine după un scurt conflict cu cineva din staff. Am vrut să plec la cabine, Cristi (n.r. – secundul Cristi Petre) nu mă lăsa, a zis că mai bine să merg să salut publicul și după aceea să intru. Asta a fost.

(n.r. – S-a speculat că ești supărat pe suporteri). Nu, dacă era așa nu mă duceam la niciunii dintre ei. Nu mai contează acum, spălăm rufele la noi în familie. Am avut o replică, eram foarte nervos, nu am vrut să mai fac alte prostii și am vrut să intru la cabină să mă liniștesc.

N-am, ce să am cu suporterii, asta e ultima problemă. Niciodată nu voi avea ceva cu suporterii Rapidului, indiferent dacă sunt nemulțumiți sau ce vor scanda. Nici nu mă interesează, e opinia lor, sunt liberi la opinii. Nu am niciun fel de problemă, nu am răspuns nimănui, fiecare e liber să aibă opinie și să reacționeze cum vrea”, a declarat antrenorul.