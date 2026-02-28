Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Alexandru Meszar a oferit toate detaliile referitoare la plecarea lui Valentin Costache de la UTA Arad la Noah, echipă din Armenia.

De ce l-a cedat UTA pe Valentin Costache la Noah și suma încasată de arădeni în schimbul mutării

Președintele „Bătrânei Doamne” a explicat că oficialii clubului nu se puteau opune acestei chestiuni, întrucât fotbalistul a avut în contract o clauză de reziliere în valoare de 150.000 de euro care a fost activată de către gruparea din Armenia. În plus, salariul lui Costache la noua echipă este unul considerabil mai mare în comparație cu ce câștiga el la Arad.

„Venirea acestor jucători de valoare, la care noi nu putem oferi un salariu atrăgător să zicem, el a venit din Cipru, unde a avut un salariu mai mare, el negociază cu noi, cu toate că a avut un salariu bun la nivelul nostru, peste 10.000 de euro, un pic peste, și a mai primit și ceva la semnătură, dar a negociat să aibă o clauză de reziliere mai mică. Dacă îi vine o ofertă, cum i-a venit acum, de trei ori mai mare, să poată pleca.

Și bineînțeles că noi am fost de acord. Iar clubul respectiv a activat clauza de reziliere. Deci nu puteam să facem nimic. Puteam să nu acceptăm clauza acum un an de zile, de prelungire. Dar zic că a fost totuși un win-win. A venit, a jucat, ne-a ajutat, s-au mai primit și bănuți. Dacă era de negociat această sumă de transfer, nu îl cedam la prețul acesta. (n.r. Despre clauza de reziliere) 150.000 de euro”, a spus Alexandru Meszar

Detalii despre situațiile lui Adrian Mihalcea și Marinos Tzionis

De asemenea, cu aceeași ocazie, conducătorul clubului din Arad a mai fost întrebat și despre situațiile contractuale ale și unuia dintre cei mai importanți jucători din actualul lot.

„(n.r. Despre faptul că Valentin Costache a plâns la ultimul meci jucat de el pentru UTA) Ăsta este Aradul, cam ăsta este Aradul. Dacă dai ceva la Arad, lași ceva, și nu trebuie să marchezi N goluri, să ai atitudine, pe care el a avut-o, publicul arădean apreciază enorm atitudinea, alunecările, sacrificiile.

Nu degeaba să zicem că avem un pic de spirit englezesc, având în vedere că fondatorul clubului a fost baronul Francisc Neumann, care a studiat în Marea Britanie și a copiat un club din Marea Britanie (n.r. Arsenal) când a fondat acest club. Deci a rămas acest spirit. Stadionul, culorile, gazonul.

Ușa este deschisă, știe treaba asta. Ne-a mulțumit după plecare, ne-a trimis mesaje de mulțumire. A fost cel mai bun sezon din carieră, la noi. Și nu este singurul jucător.

(n.r. Despre situația lui Tzionis) Are contract pe o perioadă mai lungă cu noi. Având în vedere că este un jucător achiziționat pe sumă de transfer, am făcut un contract pe un termen mai lung cu el. A suferit o accidentare, acum este în revenire, a fost primul meci în care a fost titular. Încă nu este la ritmul și la forma lui, dar până în vară are timp.

(n.r. Despre contractul antrenorului Adrian Mihalcea) Se prelungește automat dacă se realizează obiectivul care este aproape realizat, menținere fără baraj”, a mai spus Meszar.