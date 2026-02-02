Motivul pentru care vedeta care a revenit în SuperLiga nu poate debuta la noua sa echipă

ADVERTISEMENT

Petrolul a reușit să-l readucă în România pe Nana Boateng, unul dintre cei mai buni mijlocași străini care au jucat în Superligă în ultimii ani. Campion cu CFR Cluj în 2022, el s-a transferat un an mai târziu în Coreea de Sud, la Jeonbuk, unde l-a urmat pe Dan Petrescu.

Nana Boateng a semnat cu Petrolul până în 2027

și deja s-a integrat la antrenamentele echipei lui Eugen Neagoe. Tehnicianul ploieștenilor îl așteaptă în prima echipă, dar deocamdată Nana nu poate evolua.

Motivul este legat de perfectarea actelor. Nu a celor de transfer, care sunt în regulă, ci a celor de muncă. Nana Boateng e ghanez și extra-comunitar și din această cauză obținerea permisului și implicit a dreptului de a juca în România durează mai mult decât la un fotbalist cu cetățenie din Uniunea Europeană.

Chiar dacă este în Europa din 2011, el n-a reușit să obțină o cetățenie, care să-i faciliteze un drept mai ușor la muncă. Născut la Accra, în Ghana, Bismark Adjei-Boateng și-a făcut junioratul la Manchester City, club cu care s-a aflat sub contract până la începutul lui 2017, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Stromgodset (Norvegia), Colorado (SUA) și KUPS (Finlanda).

Pentru că nu e comunitar, obținerea permisului de muncă durează

Pe lângă titlul câștigat cu CFR, noul fotbalist al „lupilor” mai are în CV titlul in Norvegia, eventul campionat-cupa în Coreea de Sud, precum și Cupa Finlandei. În România, el a jucat 88 d emeciuri și a marcat 7 goluri în intervalul 2021-2023, în care a fost titular incontestabil la CFR Cluj.

Prin prisma faptului că va trebui să aștepte cel puțin două săptămâni obținerea permisului de muncă, Boateng va avea timp să se pună la punct și cu pregătirea fizică. El vine după o lungă perioadă de inactivitate, dar la primele antrenamente a arătat o capacitate destul de bună de efort.

Ghanezul n-a mai evoluat de șapte luni, iar în tot anul 2025, a bifat doar 7 meciuri. Ultima lui apariție pe teren a fost la 17 iunie 2025, când a jucat o repriză, iar ultima dată a fost titular în martie 2025.

Cota lui de piață se menține ridicată

Cota de piață se menține însă în jurul bornei de un milion de euro, la jumătatea prețului plătit de sud-coreeni în 2023, atunci când au dat două milioane de euro pe el.

Ploieștenii au meci cu Unirea Slobozia, marți (ora 16.00) într-un meci important în ecuația evitării retrogradării. După 24 de etape, cele două echipe au câte 21 de puncte, fiind pe locurile 12 (Petrolul), respectiv 13 (Slobozia).