Motivul pentru care Virgil Măgureanu a fost executat silit. Ce contestă în instanță fostul șef al SRI

În ianuarie 2025, Parchetul General a anunțat că Virgil Măgureanu, fost șef al SRI în perioada 1990-1997, este urmărit penal în Dosarul Mineriadei din 1990, pentru infracțiuni împotriva umanității, alături de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Adrian Sârbu, Miron Cozma şi generalii Vasile Dobrinoiu şi Petre Peter. În dosar a figurat și Ion Iliescu, dar fostul președinte al României a decedat pe 5 august 2025.

Virgil Măgureanu a împrumutat 110.000 euro de la o persoană fizică

Măgureanu a fost o figură discretă în perioada ulterioară mandatului din fruntea SRI, dar în presă s-a speculat că ar fi fost omul din umbră în mai multe scandaluri de corupție. Numele lui Virgil Măgureanu figurează ca reclamant într-un dosar înregistrat pe 26 septembrie 2023 la Judecătoria Sectorului 1, al cărui obiect este „alte cereri privind executarea silită – constatare perimare dosar executare”. Calitatea de pârât o au două persoane fizice, B.T.C. și B.I.A., dar și Societatea Firstcom LLC.

În dosarul consultat de FANATIK se arată că Virgil Măgureanu a formulat contestație la executare împotriva executării silite efectuate în dosarul execuțional nr. 368/E/2017, prin care a solicitat să se constate perimarea de drept a executării silite, cu consecința desființării tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuțional, cu plata cheltuielilor de judecată. S-a arătat că, prin declaraţia autentificată la data de 13.09.2016, Virgil Măgureanu a recunoscut datoria faţă de numitul B.T.C. în cuantum de 110.000 euro, contractată cu titlu de împrumut de la acesta începând cu luna iunie 2014, obligându-se să o achite până cel târziu la data de 28.02.2017.

La data de 2.11.2017, B.T.C. a formulat cerere de executare silită imobiliară, solicitând executorului judecătoresc punerea în executare silită imobiliară a titlului executoriu, prin urmărirea silită a imobilului situat în localitatea Giurtelecu Hododului (județul Satu-Mare), în suprafaţă de 1.679 metri pătrați, . Instanța a arătat că cererea a fost admisă și a fost înregistrat dosarul de executare nr. 368/E/2017. Ulterior, prin încheierea pronunțată la data de 23.11.2007 de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a fost încuviinţată executarea silită, iar la data de 18.04.2019 a fost înregistrată, în cadrul aceluiași dosar de executare, cererea de intervenție formulată de creditorul- intervenient Societatea Firstcom LCC.

Această cerere a fost făcută în baza titlului executoriu reprezentat de: contract de credit, contract de fidejusiune, contract privind cesiunea creanţelor și a drepturilor accesorii, contract de cesiune a creanţelor şi a drepturilor accesorii, solicitând să se pună în executare titlul executoriu pentru recuperarea creanței în cuantum de 1.350.000 lei. Prin încheierea din 18.04.2019, s-a admis cererea de intervenție formulată de creditorul intervenient SC Firstcom LCC, iar prin încheierea din 8.05.2017, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, a fost admisă cererea de intervenție și a fost încuviințată executarea silită la cererea creditorului-intervenient în dosarul de executare nr. 368/E/2017.

S-a pus în discuție vânzarea la licitație a terenului lui Virgil Măgureanu

La data de 22.04.2019, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Carei a emis încheierea prin care s-a admis cererea cu privire la imobilul înscris în Cartea funciară a UAT Hodod şi s-a notat caracterul de bun comun asupra construcţiei în favoarea soţiei lui Virgil Măgureanu. La data de 6.05.2019 s-a încheiat Procesul-verbal de licitaţie privind imobilul. Ulterior, la data de 8.05.2019, executorul judecătoresc a emis o notă informativă cu privire la încheierea din 22.04.2019 emisă de BCPI Carei, învederând faptul că există un impediment legal în realizarea executării silite imobiliare aflate în desfăşurare. La data de 23.05.2019, creditorul B.T.C. a formulat cerere de continuare a executării silite imobiliare.

La aceeași dată, executorul judecătoresc a întocmit procesul-verbal privind împrejurarea juridică existentă în cadrul executării silite, prin care și-a exprimat refuzul de a stabili un nou termen de licitaţie și de continuare a executării silite, la cererea creditorului B.T.C.. De asemenea, a fost încheiat procesul-verbal privind refuzul executorului judecătoresc de a continua executarea silită imobiliară. La data de 27.05.2019, B.T.C. a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu Virgil Măgureanu și cu Societatea Firstcom LCC, prin care a solicitat anularea încheierii din data de 18.04.2019 privind înregistrarea cererii de intervenţie, obligarea executorului judecătoresc la întocmirea unei noi publicații de vânzare în privința imobilului şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

S-a arătat că instanţa a admis în parte contestaţiile la executare formulate şi a dispus, printre altele, anularea în parte a Încheierii din 18.04.2019 privind înregistrarea cererii de intervenție în ceea ce privește recuperarea creanței creditorului intervenient Firstcom LCC, dar și anularea procesului-verbal din 23.05.2019 și procesului-verbal privind refuzul executorului judecătoresc întocmite în dosarul de executare nr. 368a/E/2017, obligând executorul judecătoresc la continuarea executării silite imobiliare.

Instanța a reținut că nu este incidentă perimarea executării silite în dosarul fostului șef al SRI

Prin Hotărârea civilă pronunţată de Tribunalul Bucureşti, instanța a admis apelurile formulate în cauză, respingând în tot contestaţiile la executare conexate, ca nefondate. De asemenea, prin Hotărârea civilă nr. 780/2021, pronunțată de Curtea de Apel Bucureşti, instanța a respins recursul declarat ca inadmisibil. Examinând conţinutul actelor componente ale dosarului de executare nr. 368/E/2017, instanţa a constatat că nu există nicio solicitare scrisă a executorului judecătoresc prin care să i se pună în vedere creditorului , astfel că nu este îndeplinită una dintre condiţiile perimării.

S-a menționat că contestatorul Virgil Măgureanu a indicat faptul că prin procesul-verbal privind împrejurarea juridică existentă în cadrul executării silite, precum şi prin procesul-verbal privind refuzul executorului judecătoresc, acesta din urmă a identificat impedimentul legal în realizarea executării silite imobiliare reprezentat de caracterul de bun comun al imobilului ce face obiectul executării silite imobiliare, acest aspect reprezentând o indicare a necesității partajării bunurilor pentru a se stabili cota-parte a debitorului care poate fi urmărită și, deci, pentru continuarea executării silite demarate, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Instanța a arătat că împrejurarea că executorul a identificat și a indicat creditorului un impediment legal pentru continuarea executării silite imobiliare nu reprezintă o solicitare. În acest sens, perimarea, în reglementarea Codului de procedură civilă în vigoare, reprezintă o sancțiune față de pasivitatea creditorului în fața unei solicitări exprese venite din partea executorului, în sensul de a efectua un act sau demers necesar executării silite. Or, în lipsa unei astfel de solicitări, instanța a reținut că nu este incidentă perimarea executării silite. Pentru argumentele prezentate, instanța a arătat va respinge contestația la executare formulată de Virgil Măgureanu, ca neîntemeiată, decizie luată pe 6 decembrie 2024. Fostul șef al SRI a formulat apel, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.