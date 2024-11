Motivul real pentru care Alex Militaru și Carmen Grebenișan au divorțat. Ce i-ar fi făcut fostul soț vedetei, de fapt: ”El fiind mai tânăr ca mine…”

Carmen Grebenișan și Alex Militaru au divorțat anul acesta. Deși cei doi păreau că se înțeleg de minune, se pare că în realitate, relația lor nu era una chiar atât de bine închegată, ci din contră.

De ce au divorțat Carmen Grebenișan și Alex Militaru

Carmen Grebenișan vorba la un moment dat, . Asta în contextul în care ea și Alex Militaru au fost separați vreme de câteva luni de zile.

În momentul în care s-a întors în țară însă, cei doi păreau de nedespărțit. Nu a durat mult și iată că a venit și vestea pe care fanii nu se gândeau că o vor auzi. .

Vedeta nu a vorbit la acel moment prea mult despre subiect. De altfel tot ea a fost cea care a părăsit apartamentul unde cei doi locuiau și a decis să își schimbe locuința. De cealaltă parte, el a rămas în locul unde au trăit împreună.

Acum, la câteva luni distanță de la decizia luată, Carmen Grebenișan a spus de ce a divorțat de Alex Militaru. Menționăm că în ultimele luni au tot existat acuzații conform cărora ea a ar fi fost cea care a călcat strâmb.

Se pare însă că adevărul este altul. Mai exact, vedeta dă de înțeles faptul că au existat două momente de cumpănă în relația lor și că Alex Militaru ar fi călcat strâmb. Mai mult de atât, ea ar fi fost cea care a decis să lase lucrurile să meargă în continuare.

Ce spune vedeta despre diferența de vârstă dintre cei doi

“Noi ne iubeam, nu regret absolut nimic, mi-a plăcut toată experiența, dar și el s-a simți cumva că, ok, stăm în aceeași casă, ne iubim, s-o cer în căsătorie. Cred că s-au decalat puțin situațiile. Au venit un pic mai repede decât trebuie, dar nu a fost ceva greșit, așa a fost să fie. (…) Înainte deja noi simțeam că ne cam separăm.

Am mai avut două momente de cumpănă în relația noastră în care aproape că am luat decizia să ne separăm și am decis să las totuși lucrurile să curgă și au curs încă puțin și s-au terminat”, a declarat Carmen Grebenișan în cadrul podcastului ZUnivers Podcasts.

Diferența de vârstă pare să fi fost un alt motiv pentru care Alex Militaru și Carmen Grebenișan au divorțat. Mai exact, vedeta spune că fostul ei partener era mai tânăr decât ea. Drept urmare, fiecare voia lucruri diferite.

Mai exact, aceasta își dorea un copil. În ciuda faptului că ambii parteneri erau căsătoriți însă, se pare că Alex Militaru prefera să se distreze. Mai mult de atât, el nu era atât de disciplinat precum vedeta își dorea.

“Am început să fim în etape diferite, el fiind mai tânăr decât mine, chiar dacă noi am fost căsătoriți, eu am observat că el nu tindea așa de mult spre stabilitatea asta a familiei, adică nu era ăsta targetul lui. Îi plăcea distracția, dar nu era atât de disciplinat și eu devenisem foarte disciplinată.”, a mai spus Carmen Grebenișan.