Motivul real pentru care Andreea Antonescu și Andreea Bălan nu au mai apărut împreună la nicio emisiune după America Express

Andreea Antonescu și Andreea Bălan sunt prietene bune. Cele două s-au cunoscut încă din perioada copilăriei. Au format trupa Andre, care de altfel a avut și un mare succes ani întregi. De asemenea, aceea a fost și rampa lor de lansare în domeniul muzical

Ce s-a întâmplat după America Express cu cele două artiste

După ani întregi de succes însă, cele două nu și-au mai vorbit. Momentul împăcării a venit de abia când Andreea Bălan a trecut printr-o situație extremă. Artista a suferit un stop cardio-respirator chiar în momentul în care o aducea pe lume cea de-a doua fetiță.

Acela a fost momentul în care Andreea Antonescu și Andreea Bălan au început să vorbească din nou. Și întâmplările prin care au trecut le-au unit mai mult ca oricând. Să nu uităm că Andreea Bălan a divorțat de George Burcea, alături de care are doi copii.

La rândul ei, Astfel, cele două s-au întâlni la momentul potrivit. Ulterior au avut și mai multe concerte prin țară, așteptate de publicul larg. A venit și provocarea America Express, unde le-am putut vedea chiar până în marea finală.

Mai mult de atât, împreună, cele două au făcut o adevărată echipă, chiar dacă Nelu Cortea și Cătălin Bordea le-au luat-o înainte. Și totuși au trecut luni buni de când cele două artiste s-au întors din America de Sud. Cu toate astea, nimeni nu le-a mai văzut împreună.

în timp ce Andreea Bălan s-a concertat pe creștere fiicelor sale. Mulți au început să se întrebe însă dacă nu cumva cele două s-au certat după această competiție.

Motivul real pentru care Andreea Antonescu și Andreea Bălan nu au mai apărut împreună la tv

Se pare însă că motivele sunt cu totul altele. Iar asta o spune chiar Andreea Antonescu care a vorbit despre acest subiect. Trebuie menționat că până acum, toate echipele America Express au apărut împreună în direct. De cealaltă parte, artistele au venit separat de fiecare dată.

Între-un interviu acordat în emisiunea „Xtra Night Show”, Andreea Antonescu a vorbit despre aceste aspecte. Artista a fost întrebată de ce nu vine alături de Andreea Bălan la emisiune, însă răspunsul ei a fost unul cât se poate de clar.

Pentru că fiica ei are doar câteva luni, artista este nevoită să stea cu aceasta. Iar ora 23.00 este cu mult peste ce poate să facă ea. ”Luni o să fiu cu bebelina și nu am absolut nicio șansă, că doar nu vreți să-mi aduc bebelina la orele 23:00, și astăzi de ce mă întrebi pe mine? Eu am zis prezent.”, a explicat Andreea Antonescu, întrebată de ce nu vine luni alături de Andreea Bălan.

Mai departe, Paula Chirilă a întrebat-o pe artistă dacă ea și Andreea Bălan au fost împreună la Podcastito, pentru că mulți se gândesc că cele două s-au certat. De cealaltă parte însă, artista a avut și aici o explicație cât se poate de clară.

”N-am apucat să mergem împreună la Podcastito. Nu mai poi să postezi nimic pe Instagram că vorbește lumea”, a fost răspunsul dat de Andreea Antonescu.