Motivul real pentru care s-a retras Gabi Tamaș. Intră în afaceri cu criptomonede: „Va revoluționa sportul”. Exclusiv

Gabi la vârsta de 39 de ani. Fostul internațional român, , a spus adio fotbalului printr-o amplă conferință de presă în care a explicat că va rămâne apropiat de fenomen. FANATIK a aflat ce plănuiește Tamaș după ce a luat decizia de a-și agăța ghetele în cui.

Motivul real pentru care s-a retras Gabi Tamaș. Intră în afaceri cu criptomonede

Gabi Tamaș vrea să dea o mână de ajutor sportului românesc. Din informațiile FANATIK, fostul fotbalist intră în afaceri cu criptomonede și vrea să se implice într-un proiect în urma căruia oamenii să fie recompensați în funcțiile de caloriile arse.

Proiectul care se desfășoară la nivel global se numește Emorya și creează o nouă economie care va fi generată de energia verde, în acest caz, fiind vorba despre calorii. Emorya are la bază hiperdeflația. De asemenea, proiectul în care Gabi Tamaș se implică poate creea o punte de legătură între suporteri și cluburile profesioniste de sport.

Astfel, vor avea de câștigat atât suporterii, cât și cluburile și jucătorii. Concret, fiecare calorie va fi contorizată și monetizată. Astfel, prin doar două clickuri, oamenii își vor putea transforma caloriile în bani direct de pe card. Emorya poate ajuta în primul rând sportul românesc, cât și pe fiecare individ în parte care își dorește să obțină un plus financiar făcând mișcare.

Hiperdeflația se referă la scăderi extrem de mari ale prețurilor generale ale bunurilor într-o economie sau, în mod corespunzător, creșteri mari ale puterii de cumpărare a banilor.

Prima reacție a lui Gabi Tamaș: „Este proiectul meu de suflet, principalul motiv pentru care m-am lăsat de fotbal”

că Emorya reprezintă proiectul său de suflet, acesta fiind principalul motiv pentru care a ales să se retragă din activitate. Fostul fundaș de la Dinamo și FCSB vrea să revoluționeze sportul din România.

„Este un proiect ce va revoluționa tot. Gândiți-vă că puteți face sport și caloriile arse se vor transforma în bani. Este proiectul meu de suflet și voi reveni cu mai multe detalii. Da, este adevărat.

Acesta este principalul motiv pentru care m-am lăsat de fotbal. Vreau să revoluționez sportul și nu numai cu acest lucru. Orice om, dacă arde calorii, va putea să facă bani”, a declarat Gabi Tamaș, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Gabi Tamaș vrea să rămână aproape de sport: „Lumea spune că noi creștem, dar ne ducem la vale”

În cadrul conferinței de presă în care și-a anunțat retragerea din activitate, Gabi Tamaș a declarat că vrea să rămână aproape de sport. Pe lângă afacerea cu criptomonede, fostul fundaș are carnet de antrenor și vrea să continue școala. De asemenea, Tamaș vrea să înființeze o academie.

„Azi e o zi cam tristă pentru mine. Poate și pentru voi, că nu mai aveți ce să scrieți. E foarte dificil să te desparți de lucrul pe care-l iubești cel mai mult, când ești în fotbal de o viață. Vine și ziua asta, când te desparți. Dar voi continua să stau lângă fotbal, să ajut fotbalul cum pot.

Eu am și alte planuri și nu le puteam face dacă jucam fotbal. Am carnet de antrenor, vreau să continui școala de antrenori și să fac și ce ține de managementul fotbalistic. Am intrat într-un proiect, despre care veți auzi mai multe în zilele viitoare. E un proiect care va ajuta sportul.

Voi înființa, până în ianuarie, o academie care va ajuta copiii să aibă ce nu am avut eu. Va fi fără bani sau cu puțini bani, că nu putem jecmăni lumea. M-a lăsat rece ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Lumea spune că creștem, dar ne ducem la vale. Caractere ca noi, cei în vârstă, nu mai sunt multe! Când mă uit la ce vine din spate… Sunt delăsători că au ce pune pe masă. Când văd cum pun piciorul la antrenamente și meciuri… Și asta a dus la retragerea mea”, a spus Gabi Tamaș.

2 titluri de campion are Gabi Tamaș în carieră cu FCSB (2015) și Hapoel Haifa (2018)

67 de meciuri și 3 goluri sunt cifrele lui Tamaș la naționala României.