Motivul secret pentru care Donald Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace: „A vrut să îi lovească pe ăştia din Uniunea Europeană”

Dumitru Dragomir este convins că Donald Trump nu l-a numit din greşeală „premierul” României pe preşedintele Nicuşor Dan, ci a fost un gest intenţionat prin care liderul de la Casa Albă a vrut să lovească în liderii Uniunii Europene.

„Nicuşor jucase bine. Cine l-o fi învăţat să se ducă la Trump?”

Dumitru Dragomir consideră că marea greşeală a lui Nicuşor Dan a fost că a mers săptămâna trecută la Washington DC, în condiţiile în care nicion stat din UE, cu excepţia Ungariei, nu a fost reprezentat la nivel de şef de stat sau de guvern la Consiliul pentru Pace convocat de Donald Trump.

„Nicuşor jucase bine. Cine l-o fi învăţat să se ducă la Trump? Cu toate că Lazurcă ăsta, consilierul, este un tip deştept, am înţeles că este tobă de carte. Când el a văzut cu Macron nu se duce, Merz nu se duce… Ce caut eu fratele meu? Că se duce ăsta al Ungariei? Păi ăsta e prieten cu Trump”, a spus Mitică Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Dacă Trump spunea ‘președintele României Nicușor Dan’, era recunoscut pe toată planeta

Oracolul de la Bălceşti s-a referit şi la momentul în care . „Aia n-a fost greşeală când a spus Trump ‘Nicuşor Dan prim-ministru’. America nu greșește niciodată. A vrut să lovească în ăştia din Uniunea Europeană, care l-au sprijinit pe Nicuşor în dauna lui Georgescu. A lovit în şefii comunităţii europene care au dat ordin şi au anulat alegerile din România. Păi dacă Trump spunea ‘președintele României Nicușor Dan’, era recunoscut pe toată planeta”, este de părere Mitică Dragomir.

El a dezvăluit şi ce ar fi făcut dacă ar fi fost în locul lui Nicuşor Dan: „Mă ridicam şi spuneam: ‘Domnule președinte, sunt președintele ales al României’. El dacă făcea asta, toată planeta asta îl recunoştea”.

Dragomir: „Noi suntem zero, Trump a vrut să lovească în Macron”

De asemenea, în care Nicuşor Dan a fost împiedicat de un membru al serviciului de securitate să zăbovească prea mult timp în preajma lui Trump. „Sau atunci când l-a oprit bodyguardul ăla. Cum să oprești un președinte de țară? El trebuia să spună: ‘Domnule președinte, eu sunt președintele României, nu primul ministru. Pe primul ministru l-am pus să aibă grijă în lipsa mea acolo, în România’. Era sclipitor să fi spus chestia asta”, a mai declarat fostul şef al LPF. „A fost ceva calculat, totul foarte calculat. Noi suntem zero. El a vrut să lovească în Macron, pentru că ce s-a întâmplat în România este din ordinul lui Macron. Asta bănuiesc”, a adăugat el.

Fostul deputat şi om de fotbal consideră că la acest nivel nu pot să apară astfel de greşeli, având în vedere rigurorizatea protocoalelor. „Un tabel ca ăla pe care l-a citit Trump trece prin cel puțin cinci minți luminate, informate. La nivelul ăsta, crezi că se pot face greșeli? Ia şi citește: Dragomir, președintele Ligii. Nu poate să spună vicepreședintele Ligii, n-are cum!

Mai ales că Nicușor Dan a fost în mijlocul unui mare scandal al alegerilor. Dar Nicușor n-are nicio vină. El nu trebuia să se ducă acolo. Trebuia învățat să nu se ducă. De unde să știe diplomație Nicuşor Dan? Că tot îi aud pe ăștia, că îl acuză în toate felurile… Diplomaţia se învaţă! Mai ales o înveți din experiența de zi cu zi în politică”, este concluzia trasă de Dumitru Dragomir.