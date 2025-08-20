News

Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină

Detalii incredibile ies la iveală din anchetă. Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni din viața tinerilor care și-au luat viața pe A1.
Daniel Coltuc
20.08.2025 | 14:26
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1 Ce au gasit autoritatile la casa minorei si cum a iesit testul de sarcina
Sinuciderea de pe A1: tinerii nu au putut accepta să trăiască despărțiți / Colaj foto: fanatik / Surse foto: Hepta, Stirile Pro TV

Cătălin, băiatul de 19 ani care și-a găsit sfârșitul sub roțile unui tir, pe Autostrada A1, era din localitatea Râmnicu Sărat și trăia o poveste interzisă de dragoste cu Georgiana, o minoră din comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu.

Minora și-a făcut un test de sarcină și a comunicat rezultatul părinților

Cei doi aveau o relație de care autoritățile au aflat în cursul lunii mai, atunci când tânărului i s-ar fi deschis un dosar penal pentru viol. Potrivit legislației actuale, încadrarea cazurilor ce implică persoane minore, atunci când diferența de vârstă între parteneri este mai mare de 5 ani se încadrează automat la viol.

Din informațiile obținute de FANATIK, cei doi s-ar fi cunoscut pe o rețea de social media, după care fata ar fi acceptat să se vadă față în față cu băiatul. Inițial, părinții celor doi s-au opus, mai ales că relația ajunsese în atenția IPJ Buzău și DGASPC Giurgiu. Primarul din Crevedia Mare a dezvăluit, într-o discuție cu FANATIK, că părinții minorei i-au transmis, în mai 2025, că sunt la curent cu faptul că fiica lor a întreținut relații sexuale cu băiatul dar că testul de sarcină a ieșit negativ.

FANATIK a aflat că tânărul reușise să-i convingă pe părinții fetei să-l accepte, în cele din urmă. Potrivit unor surse apropiate anchetei, Cătălin se mutase de aproximativ două luni în Giurgiu și locuia alături de iubita lui și de părinții fetei.

Tânăra care a murit pe A1 nu dorea să ajungă în grija statului

Doar că relațiile nu ar fi fost neapărat cordiale. Sursele FANATIK susțin că băiatul ar fi avut un conflict cu părinții fetei din cauza banilor. Mai exact, lui i s-ar fi reproșat că nu și-a găsit un loc de muncă și că nu este dispus să lucreze pentru a contribui la bunăstarea familiei. Se pare că adolescentul ar fi acceptat cu greu reproșurile și chiar ar fi decis să se întoarcă la Buzău. Până la urmă, el ar fi fost întors din stația de autobuz.

Totuși, nu problemele cu părinții ar fi dus la finalul tragic de pe autostradă. Din informațiile obținute de FANATIK, cazul ar fi ajuns în atenția DGASPC Giurgiu, care ar fi decis să deschidă o anchetă socială care să lămurească situația, mai ales că vorbim despre o relație între o minoră și un adult, fie și cu și acordul părinților fetei. O astfel de anchetă socială presupune vizite la domiciliul comun al tinerilor și un raport social care s-ar fi putut încheia cu luarea minorei din sânul familiei și introducerea ei în sistemul social. Tinerii nu au acceptat să trăiască despărțiți și ar fi plănuit să-și pună capăt zilelor.

Cătălin, căutat la Râmnicu Sărat pentru datorii

Cătălin provine dintr-o familie modestă, fără posibilități financiare. În octombrie 2024, primăria Râmnicu Sărat a emis pe numele băiatului o somație și un titlu executoriu, din cauza unor taxe locale (sau amenzi) pe care acesta nu le-a achitat. Documentele i-au fost trimise acasă, urmând ca acesta să semneze de primire. Băiatul nu a fost găsit la domiciliu, așa că autoritățile locale l-au inclus într-o comunicare publică afișată la sediul primăriei.

Adresa la care Cătălin a fost citat se află într-un cartier sărac din Râmnicu Sărat. Imobilul de domiciliu apare nefinisat pe platforma Google Maps, semn că situația financiară a familiei nu era neapărat una prea bună.

Marți, 19 august, Cătălin și Georgiana au fost spulberați de un tir, la km 41 au Autostrăzii A1 București-Pitești. Șoferul autovehiculului a dezvăluit că a văzut două siluete care se plimbau pe banda de urgență. La un moment dat, a observat cum tânărul ar fi luat-o în brațe pe fată și ar fi făcut un pas către prima bandă de circulație. Șoferul de 36 de ani n-a mai putut evita accidentul.

Tinerii care s-au sinucis pe A1 nu au avut nicio șansă

Autoritățile merg pe varianta unei sinucideri din dragoste, mai ales că în corpul tinerilor nu au fost identificate substanțe interzise.

„Din primele informații, cei doi erau pietoni și se aflau pe partea carosabilă în momentul în care ar fi fost acroșați de un autotren. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile suferite de cele două persoane, un tânăr și o tânără, au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora”, a informat ISU Giurgiu.

